Gerd Müller, Rekorde: Diese Bestmarken jagt Robert Lewandowski

Robert Lewandowski spielt womöglich eine Saison für die Geschichtsbücher. Der polnische Stürmer-Star des FC Bayern München jagt Rekorde von Gerd Müller. Wir liefern Euch alle Infos dazu.

Robert Lewandowski gilt aktuell als der beste Stürmer der Welt. Der Pole jagt in dieser Saison eine Bestmarke nach der anderen und ist damit maßgeblich am Erfolg des FC Bayern beteiligt.

Zudem wurde er im vergangenen Jahr als Weltfußballer ausgezeichnet. SPOX schaut auf die Rekorde, die RL9 noch brechen könnte.

Gerd Müller, Rekorde: Robert Lewandowski jagt Rekord für meiste Bundesliga-Tore in einer Saison

Insgesamt steht Lewandowski nach 36 Pflichtspieleinsätzen in der laufenden Saison bei stolzen 42 persönlichen Toren - 35 davon erzielte Partien der Bundesliga (Stand: 31. März 2021). Der amtierende Weltfußballer befindet sich damit auf dem besten Wege, den Bundesliga-Allzeit-Rekord von Gerd Müller zum Fallen zu bringen. Der "Bomber" hatte es in der Spielzeit 1971/72 in Diensten des FC Bayern auf 40 Tore gebracht.

Damit braucht Lewandowski lediglich sechs weitere Treffer zu markieren und damit zum alleinigen Rekordhalter zu avancieren. Allerdings hat den Stürmer nun eine Knieverletzung, die er sich auf der Länderspielreise mit Polen zugezogen hat, ausgebremst. Der 32-Jährige fällt für circa vier Wochen aus.

© getty Lewandowski fällt etwa vier Wochen aus.

Die Münchner treten in dieser Saison noch gegen RB Leipzig (A), Union Berlin (H), den VfL Wolfsburg (A), Bayer Leverkusen (H), den FSV Mainz 05 (A), Borussia Mönchengladbach (H), den SC Freiburg (A) und den FC Augsburg (H) an. Fünf der restlichen acht Bundesliga-Spiele fallen in diesen Zeitraum.

Lewandowski steht momentan bei einem Torschnitt von 1,3 pro Begegnung. Bei nur noch drei Spielen, in denen er dann mitwirken könnte, würde dies nicht für den Rekord von Gerd Müller reichen.

FC Bayern: Restprogramm in der Bundesliga

Spieltag Datum Uhrzeit Ort Gegner 27* Sa. 03.04.2021 18:30 A RB Leipzig 28* Sa. 10.04.2021 15:30 H Union Berlin 29* Sa. 17.04.2021 15:30 A VfL Wolfsburg 30* Di. 20.04.2021 20:30 H Bay. Leverkusen 31* Sa. 24.04.2021 15:30 A 1.FSV Mainz 05 32 Sa. 08.05.2021 18:30 H Bor. M'gladbach 33 Sa. 15.05.2021 15:30 A SC Freiburg 34 Sa. 22.05.2021 15:30 H FC Augsburg

An den mit * markierten Spieltag fällt Robert Lewandowski aller Voraussicht nach aus.

Gerd Müller, Rekorde: Robert Lewandowski auf Platz 2 der ewigen Torjägerliste der Bundesliga

Die Nummer 9 von Tabellenführer Bayern jagt aber nicht nur die 40-Tore-Marke. Müller führt gleichermaßen mit 365 Treffern auch die ewige Torjägerliste der Bundesliga an. Lewandowski befindet sich dort mittlerweile auf dem zweiten Platz. In der Saison 2020/21 hat er bereits den ehemaligen Schalke-Goalgetter Klaus Fischer auf den dritten Platz verdrängt. Der Bayern-Star steht bei 271 Toren in 346 Spielen (Stand: 31. März 2021).

Um sich auch hier an die Spitze zu befördern, muss Lewandowski allein in der Bundesliga noch weitaus öfter jubeln. Um genau zu sein 95-mal. Ob ihm das gelingen wird? Der Nationalspieler ist 32 Jahre alt, sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2023, könnte wegen seiner überragenden Leistungen und körperlich hervorragenden Verfassung jedoch auch nochmals verlängert werden. Unmöglich scheint diese Mission nicht zu sein.

Die knapp 100 Tore seien "eine ganze Menge", meint auch Gerland, doch "er ist topfit und nur sehr selten verletzt. Er wird sicher noch ein paar Jahre spielen können".

Bundesliga: Die ewige Torschützenliste

Platz Spieler Tore (Spiele) 1 Gerd Müller 365 (427) 2 Robert Lewandowski 271 (346) 3 Klaus Fischer 268 (535) 4 Jupp Heynckes 220 (369) 5 Manfred Burgsmüller 213 (447)

(Stand: 31. März 2021)

Gerd Müller, Rekorde: Lewandowski auf Platz 2 bei Torjägerkanonen-Titeln

Robert Lewandowski könnte nicht nur in der ewigen Torschützenliste am "Bomber der Nation" vorbeirücken. Auch die meisten Torjägerkanonen könnte Lewy einheimsen. Gerd Müller hält auch hier den Rekord mit sieben Titeln als bester Bundesliga-Torschütze innerhalb einer Saison.

Lewandowski steht bislang bei fünf Torjägerkronen in der ersten deutschen Liga. In dieser Saison dürfte Titel Nummer sechs hinzukommen. Somit könnte er den Rekord von Gerd Müller schon nach Ende der kommenden Saison 2021/22 einstellen.

Gerd Müller, Rekorde: Lewandowski erster Golden-Shoe-Gewinner der Bundesliga seit Müller?

Nach Gerd Müller könnte Robert Lewandowski zudem der erste Spieler der Bundesliga, der den Goldenen Schuh verliehen bekommt. Damit wird der beste Torjäger der europäischen Profiligen geehrt. Müller gewann den Titel in der Saison 1969/70 sowie in der Saison 1971/72.

Seit 1997 gibt es dafür ein bestimmtes Punktesystem, das die Stärken der jeweiligen Ligen miteinberechnet. Ausschlaggebend ist hierbei die Platzierung der Liga in der UEFA-Fünfjahreswertung. Im Falle der Bundesliga werden die Tore mit dem Faktor zwei multipliziert. Damit steht Lewandowski schon jetzt bei 70 Punkten durch seine 35 Ligatore und ist klarer Favorit auf dem Titel in dieser Spielzeit (Stand: 31. März 2021).

Bundesliga: Beste ausländische Torschützen der Geschichte

Platz Spieler Tore 1 Robert Lewandowski 271 2 Claudio Pizarro 197 3 Giovane Elber 133 4 Vedad Ibisevic 127 5 Ailton 106 5 Stephane Chapuisat 106 7 Arjen Robben 99 8 Pierre-Emerick Aubameyang 98 8 Bum-kun Cha 98 10 Anthony Yeboah 96 10 Sergej Barbarez 96

(Stand: 31. März 2021)