BVB - Muss Erling Haaland Borussia Dortmund im Sommer verlassen? Das Pro und Contra

Erling Haaland bricht bei Borussia Dortmund weiter munter Rekorde und ist in aller Munde. Ist der Torjäger dem BVB bereits entwachsen oder sollte er noch eine weitere Saison in Dortmund bleiben? Das Pro und Contra.

Erling Haaland ist dem BVB entwachsen und muss wechseln

Von Dennis Melzer

Zugegeben, es gibt etliche junge Spieler, denen ein weiteres Jahr bei einem "kleineren" Verein gut zu Gesicht gestanden hätte, deren Wechsel erwiesenermaßen verfrüht kam. Sie hießen allerdings nicht Erling Haaland. Dass den Norweger ein ähnliches Schicksal ereilen könnte, ist unter Berücksichtigung seiner Entwicklung absolut nicht vorstellbar.

Haaland ist kein überdurchschnittlicher 20-Jähriger, Haaland setzt eigene Maßstäbe. Seine Zahlen und Rekorde sind beispiellos, sein physisches und fußballerisches Rüstzeug entspricht längst dem eines gestanden Weltklassespielers.

Nach nicht einmal anderthalb Jahren ist Haaland dem BVB entwachsen. Er ist kein Leistungsträger, er schultert in jungen Jahren vielmehr die Last der gesamten Mannschaft. Dass Dortmund im Viertelfinale der Champions League steht, ist eng an seine Leistungen geknüpft. Dass die zwischenzeitlich schwankende Favre- und Terzic-Truppe überhaupt noch Chancen auf die abermalige CL-Qualifikation in der Bundesliga hat, ebenso.

Pressestimmen zur Champions League: BVB feiert "Gigant" Haaland - Juve von CR7 "betrogen" © getty 1/18 Der BVB hat sich mit einem 2:2 im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla ins Viertelfinale der Champions League gezittert. Die spanische Presse feiert im Anschluss den "Giganten aus der Kälte", Erling Haaland. Wir zeigen die besten Pressestimmen. © getty 2/18 MARCA (Spanien): "Ein heldenhaftes Sevilla knallt frontal mit Haaland zusammen. Sevilla gibt niemals auf, aber Haaland ist nicht zu bremsen. Sevilla macht das Spiel und Haaland die Tore. Wahnsinn, was mit dem VAR in Dortmund abging." © getty 3/18 AS: "Das Haaland-Gesetz. Haaland macht alles klar mit seinen Toren im Hin- und Rückspiel. Er erlegt ein Sevilla voller Charakter und Courage. Haaland, schon wieder dieser Haaland: Eine Bestie läuft frei herum. Er ist der Gigant, der aus der Kälte kam." © getty 4/18 SPORT: "Haaland frisst Sevilla auf. Von jetzt an wird Sevilla von einem Menschenfresser träumen. Wieder zwei Tore vom Monster. Was diesmal mit dem VAR passierte, hat man auch selten gesehen." © getty 5/18 EL MUNDO DEPORTIVO: "Erling Haaland beerdigt Sevillas Traum. Der nordische Gigant versenkte den zweiten Elfmeter, nachdem der erste wiederholt werden musste. Trotz des Weiterkommens enttäuschte Borussia Dortmund auf der ganzen Linie …" © getty 6/18 "… Sie übergaben den Ball und die Spielkontrolle an die Rot-Weißen aus Sevilla. Die Borussia steht im Viertelfinale, ist aber in so einer Form keines der acht besten Teams in Europa." © getty 7/18 ESTADIO DEPORTIVO: "Haaland und tschüss. Sevilla scheidet in allen Ehren aus. Die Schiedsrichterleistung war ein Witz. Mitten in der Drangphase fiel das 1:0 durch den norwegischen Riesen, das war schmerzvoll und ungerecht …" © getty 8/18 "… Wenn man die gesamten 180 Minuten zusammenrechnet, war Haaland zu viel des Guten für Sevilla." © getty 9/18 SUN (England): "Erling Haaland bricht weitere Torrekorde, während Dortmund ein stürmisches Comeback von Sevilla abwehrt und sich ins Viertelfinale der Champions League stiehlt." © getty 10/18 CORRIERE DELLO SPORT (Italien): "Tornado Haaland. Der gigantische, nicht zu bremsende Norweger demütigt die Spanier. Nach zwei Toren beim 3:2-Hinspiel zwingt der Pirat auch beim Heimspiel den Gegnern sein Gesetz auf." © getty 11/18 GAZZETTA DELLO SPORT: "Phänomen Haaland. Wir können nur Norwegen wegen eines Juwels beneiden, das Fußballgeschichte schreiben könnte. Wenn er so weitermacht, kann er einen Rekord nach dem anderen stellen." © getty 12/18 TUTTOSPORT: "Borussia im Haaland-Rausch. Der Norweger beflügelt seine Mannschaft und zerrt sie zum Sieg. Die Muskeln und das Talent des Norwegers beeinflussen das ganze Spiel." © getty 13/18 JUVENTUS TURIN - FC PORTO (3:2 n.V.) - GAZZETTA DELLO SPORT (Italien): "Ein weiteres Desaster in der Champions League. Juve tappt im Dunkeln. Ronaldo enttäuscht ..." © getty 14/18 "… Trotz einer Investition von 348 Mio. Euro für CR7 ist Juve in drei Jahren nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Und in der nächsten Saison wird er schon 37 Jahre alt sein. Gegen Porto kommt der schlechteste Ronaldo aller Zeiten zum Einsatz." © getty 15/18 CORRIERE DELLA SERA: "Das ist eine Niederlage für den gesamten Verein. Das war kein international wettbewerbsfähiges Juve. Sie waren zu schlecht gegen eine normale Mannschaft. Ronaldo ist verschwunden." © getty 16/18 CORRIERE DELLO SPORT: "Juve von Ronaldo verraten. Der Albtraum wird wieder wahr. Der Schmerz ist unerträglich. Juve erlebt wieder eine Riesenpleite und muss im Duell gegen einen schwächeren Rivalen ausscheiden. Die CL ist für die Turiner verhext." © getty 17/18 TUTTOSPORT: "Juve, nein so nicht! Die Turiner spielen ungenau, energielos und unkonzentriert. Juve zerschmilzt wieder einmal bei einem europäischen Wettbewerb." © getty 18/18 LA STAMPA: "Ronaldo scheint nur noch ein weit entfernter Verwandter des Champions-League-Königs CR7 zu sein. Eine Ära ist zu Ende gegangen."

Wo stünden die Schwarz-Gelben, wäre ihnen im Januar 2020 nicht der beste Coup der jüngeren Vereinsgeschichte geglückt? Kaum auszudenken. Obwohl die Verantwortlichen sich verständlicherweise gegen einen Sommer-Abgang ihres Superstars wehren, wäre es aus Haalands Sicht richtig, den nächsten Schritt zu gehen.

Haaland würde aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften bei einem absoluten Spitzenklub funktionieren, hätte keinerlei Anpassungsprobleme. Nicht in der körperlichen Premier League, nicht in der technisch versierteren spanischen Beletage. Eben weil er seine Fertigkeiten nicht bloß auf nationaler Bühne, sondern sowohl zu Salzburger Zeiten, vor allem aber seit seiner Ankunft im Ruhrgebiet nachhaltig unter Beweis gestellt hat.

Obwohl er noch am Anfang seiner voraussichtlich ruhmreichen Karriere steht, würde die skandinavische Urgewalt bereits jedem Klub weiterhelfen, jede Mannschaft auf der Welt bereichern und besser machen. Warum also noch ein weiteres Jahr warten, warum eine weitere Saison ein Team tragen, für das er eigentlich viel zu gut ist? Haaland ist zu Höherem berufen. Weil er so unglaublich weit ist, sollte er sich schon jetzt dahin aufmachen.