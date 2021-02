BVB: Zorc reagiert auf Raiola-Aussagen wegen Haaland - Quartett um Bürki vor Rückkehr gegen Bielefeld

Borussia Dortmund kann im Kampf um die Champions-League-Qualifikation wohl wieder auf ein Rückkehrer-Quartett setzen. Außerdem reagierte Sportdirektor Zorc am Freitag auf Aussagen von Haaland-Berater Mino Raiola, der über potenzielle Abnehmer seines Klienten gesprochen hatte. Um den Norweger ranken sich seit jeher Transfergerüchte, besonders im Falle des Verpassens der CL-Quali.

"Mich nervt das überhaupt nicht. Diese Aussagen sind gar nicht so aufregend. Dass Erling Haaland nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund nicht zu jedem Klub wechseln kann, möchte und wird, erschließt sich glaube ich. Das ist sonnenklar. Ich komme noch nicht mal auf zehn Klubs, das möchte ich auch sagen", so Zorc.

Es sei ein ganz normales Statement gewesen, "das er auch manchmal abgeben muss. Da gibt es keinen Dissens. (...) Wir planen weiterhin mit Erling. Und diese ganzen Rechenspielchen, die stellen wir irgendwann an. Das ist für mich der komplett falsche Zeitpunkt. Wir gehen davon aus, dass wir unser Ziel Champions League erreichen werden."

Erfreuliche Nachrichten gab es derweil aus dem BVB-Lazarett: Torhüter Roman Bürki, Thorgan Hazard, Dan-Axel Zagadou und Lukasz Piszczek sind für das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker) eine Option. "Sie hatten alle eine gute Trainingswoche", sagte Trainer Edin Terzic.

Trotz des harten Programms mit vier Spielen in den kommenden elf Tagen wird Terzic gegen den Aufsteiger die "beste Mannschaft auf den Platz schicken". Bielefeld würde immer "mutigen Fußball spielen", so der BVB-Coach: "Wir müssen sie in ihrem mutigen Auftreten stoppen."

Angesichts von sechs Punkten Rückstand auf Platz vier darf sich der Vizemeister gegen den Tabellen-16. keinen Ausrutscher erlauben.