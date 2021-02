FC Bayern - Felix Magath verschlief Meisterfeier: "Wie es mich da erwischt hat …"

Der ehemalige Erfolgstrainer Felix Magath hat im Bild-Podcast Phrasenmäher auf eine kuriose Episode aus seiner Trainerzeit beim FC Bayern zurückgeblickt. Nach seiner ersten Meisterschaft mit dem FCB im Jahr 2005, die in Kaiserslautern perfekt gemacht wurde, schafften es seine Spieler um Mehmet Scholl, dass Magath zu tief ins Glas schaute.

"Wir sind mit dem Bus nach Köln zur Meisterfeier gefahren. Mittags war ich nervös und hatte keinen Hunger. Nach dem Spiel gab es eine Bierdusche und hier und da wurde noch an einem Bier genippt. Im Bus wurde ich dann an den Kartentisch gelockt." Dort gesellte er sich zu Mehmet Scholl, Hasan Salihamidzic und Jens Jeremies.

"Wie es sich für die Bayern gehört, gab es Champagner, der während dem Kartenspielen immer wieder nachgeschenkt wurde. Es war ein warmer Tag, ich hatte Durst. Es war alles in Ordnung, wir kamen in Köln an und ich habe mich gefühlt wie vor der Abfahrt." Doch dann fiel Magath die Bustreppe hinunter.

"Die Bustür ging auf und von jetzt auf nachher war ich im Grunde weg. Konditionstrainer Werner (Leuthard, Anm. d Red.) hat mich gestützt und auf das Hotelzimmer geführt. Wenn er mich mal losgelassen hat, bin ich von einer Wand an die andere getaumelt. Im Zimmer habe ich mich dann aufs Bett gelegt und bin am nächsten Morgen um 10 Uhr aufgewacht. Mehr weiß ich nicht mehr. Wie es mich da erwischt hat, hatte ich noch nie erlebt."

Magath spekulierte scherzhaft darüber, ob Scholl ihm K.o.-Tropfen ins Getränk gemischt hat, führte seine Reaktion dann aber doch auf den vielen Alkohol in Kombination mit der frischen Luft zurück. Während die restlichen Bayern-Spieler und -Mitarbeiter also die Meisterschaft auf einem Boot auf dem Rhein feierten, schlief Magath im Hotelzimmer. "Ich hatte ein schlechtes Gewissen und habe erstmal meine Frau angerufen. Nach und nach habe ich dann mitgekriegt, dass ich den ganzen Abend verschlafen habe", erinnerte er sich an den Morgen danach.

Ali Karimi, Kevin Pannewitz und Co.: Die Flop-Transfer-Elf von Felix Magath © imago images / Norbert Schmidt 1/13 Ein Meistertrainer, aber auch ein Meister im Verschleißen von Spielern: Felix Magath verpflichtete während seiner Karriere fast 300 Kicker. Wir haben uns mal daran versucht, eine Elf mit den größten Fehlgriffen von "Quälix" zusammenzustellen. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 2/13 TOR - GABOR KIRALY: 2014 lotste Magath den Jogginghosen-Fetischist von 1860 München zum FC Fulham. Nach zwei Einsätzen wurde Magath entlassen und Kiraly zum Reservisten. Nach der Saison trennten sich die Londoner von dem Ungar. © imago images / Ulmer 3/13 ABWEHR - CRISTIAN ZACCARDO: 7 Mio. Euro überwies der VfL Wolfsburg auf Wunsch von Magath für den italienischen Weltmeister nach Florenz. Der Innenverteidiger sollte jedoch nur 23-mal für die Wölfe spielen, ehe er für läppische 2 Mio. Euro verkauft wurde. © imago images / WEREK 4/13 TOMMY BERNTSEN: Noch so ein Abwehrspieler, der verhältnismäßig viel Geld kostete und überhaupt nicht überzeugte. Kam 2000 für fast 2 Mio. Euro aus Norwegen nach Frankfurt, wo Magath trainierte. Kam nur auf drei Einsätze für die Eintracht. © imago images / Ulmer 5/13 ANDREAS GÖRLITZ: Kickte acht Jahre bei 1860 München, bevor er 2004 auf Wunsch von Magath zum Rivalen FC Bayern wechselte. Schaffte nie den Durchbruch (nur 26 Pflichtspiele bei den Profis und 20 Partien für die U23). Wechselte 2010 nach Ingolstadt. © imago images / Rust 6/13 MITTELFELD - KEVIN PANNEWITZ: Kam in Magaths zweiter VfL-Amtszeit als Top-Talent aus Rostock, machte jedoch kein einziges Bundesliga-Spiel. Heute übergewichtig und in der Kreisliga aktiv. Hofft mit 28 aber noch einmal auf ein Comeback im Profibereich. © imago images / Avanti 7/13 JULIO DOS SANTOS: Fand im Januar 2006 den Weg nach München. Die fast 3 Mio. Euro, die der FCB an Paraguay-Klub Cerro Porteno überwies, rentierten sich aber nicht. Dos Santos fasste unter Magath keinen Fuß, war nach nur zehn Spielen wieder weg. © imago images / MIS 8/13 ALI KARIMI: Der magath'sche Transfer-Flop schlechthin. Kam 2005 mit reichlich Vorschusslorbeeren nach München, floh nach 42 mäßigen Einsätzen aber nach Katar. Später erneut unter Magath bei Schalke - und ähnlich wenig erfolgreich. © imago images / Revierfoto 9/13 JOSE MANUEL JURADO: Ein weiterer von Magath gewünschter Spielmacher, der bis auf wenige Ausnahmen nicht funktionierte. Zahlte bei Schalke 04 seine damals sehr hohe Ablöse von 11 Mio. Euro mit nur 21 Torbeteiligungen zurück. Heute beim FC Cadiz. © imago images / Pressefoto Baumann 10/13 EMANUEL CENTURION: 2 Mio. Euro entrichtete der VfB Stuttgart 2003 an Argentinien-Klub Velez Sarsfield. Viel Geld für den damals 20-Jährigen - zu viel. Centurion kam auf gerade einmal 114 Einsatzminuten. Kehrte danach in die Heimat zurück. © imago images / DeFodi 11/13 CIPRIAN DEAC: Noch so ein Flügelspieler, den Magath einfach mal aus dem Hut zauberte, der auf dem Platz aber keine Zauberdinge anstellte. Kam 2010 für 3 Mio. Euro aus Rumänien nach Gelsenkirchen und machte nur fünf Spiele. © imago images / GEPA pictures 12/13 STURM - GIOVANNI SIO: Ein wie so oft aus der Not geborener Transfer. Kam im Winter 2012 für 6 Mio. Euro aus Sion zum VfL und wusste diese Summe nicht ansatzweise zu rechtfertigen. Wurde danach zum Wandervogel. Heute bei Genclerbirligi in der Türkei. © imago images / Lackovic 13/13 ERSATZBANK: An Alternativen zu den genannten Spielern mangelt es gewiss nicht. Allen voran Stoßstürmer Sio hat mächtig Konkurrenz - Vahid Hashemian (links im Bild), Angelos Charisteas, Sergio Radu oder Edu zum Beispiel.

Magath über Busfahrt: "Pappbecher war immer halbvoll"

Scholl, den der dreimalige Meistertrainer mit Bayern und Wolfsburg mittlerweile als "guten Freund" bezeichnet, sieht er jedoch nicht als den Schuldigen für den Fauxpas des 67-Jährigen. "Ich muss mir da an die eigene Nase fassen. Das haben sie gut gemacht, der Pappbecher war immer halbvoll, beim Kartenspielen merkst du das nicht."

Gemeinsam mit Scholl gewann er in der Zeit zwischen 2004 und 2007 zweimal das Double, kein Verständnis hat er dafür, dass es für seinen Schützling nur für die Tätigkeit als Trainer der Bayern-Amateure gereicht hat: "Ich glaube, man hat einen großen Fehler gemacht mit ihm. Ich bin überzeugt, Mehmet Scholl hätte ein großer Trainer für den FC Bayern werden können! Wenn man ihn so genommen hätte, wie er ist und ihn gefördert hätte!"

Als Grund dafür sieht Magath, dass Scholl stets eine klare Kante gezeigt hatte: "Er liebt den Fußball, aber er ist nicht so in das Konzept zu pressen, wie es eben alle immer gerne wollen. Heute ist das Problem, dass jemand, der anders ist, fast immer abgelehnt wird." Nach seinem Bayern-Aus im Jahr 2013 arbeitete Scholl zumeist als TV-Experte.

Magath, der als Spieler 41-mal für die Nationalmannschaft und lange Jahre für den HSV auflief, trainierte unter anderem den FC Bayern, den VfL Wolfsburg, Schalke 04 und den VfB Stuttgart. Seit gut einem Jahr ist er als Global Sports Director für die Onlinedruckerei Flyeralarm tätig und dadurch für den österreichischen Klub Admira Wacker sowie Zweitligist Würzburger Kickers verantwortlich.