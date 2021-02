FC Bayern - BVB: Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Das absolute Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Bundesliga steht vor der Tür. Dabei treffen der Vorjahresmeister und Vizemeister aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr die wichtigsten Informationen (Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream) zum deutschen Klassiker.

Nach einer schwachen Periode konnte sich der BVB in der Bundesliga wieder fangen und sieben Punkte in den vergangenen drei Spielen holen. Auch in der Champions League konnten die Schwarz-Gelben gegen den FC Sevilla im Achtelfinal-Hinspiel mit 3:2 gewinnen. Nun wartet mit dem FC Bayern München am nächsten Ligaspieltag die schwerste aller Prüfungen.

FC Bayern - BVB: Termin, Datum, Ort

Am 24. Spieltag kommt es in der Bundesliga zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Bayern München und Borussia Dortmund. Der Kracher steigt am Samstag, den 6. März, in der Münchner Allianz-Arena. Der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr.

© getty Robert Lewandowski führt mit 28 Treffern nach 22 Spielen die Torschützenliste der Bundesliga konkurrenzlos an.

FC Bayern - BVB: Übertragung im TV und Livestream

Da Sky die Übertragungsrechte für die meisten Bundesliga-Spiele besitzt und das Duell an einem Samstag über die Bühne geht, zeigt der Pay-TV-Sender den FC Bayern gegen den BVB live und in voller Länge auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Um die Partie auch im Sky-Livestream sehen zu können, benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket. Beide Varianten sind kostenpflichtig.

FC Bayern - BVB: Die Highlights auf DAZN

Die besten Szenen der Begegnung gibt es dann bereits 40 Minuten nach Spielende bei DAZN. Der Streamingdienst hat zusätzlich auch die Highlights der restlichen Bundesliga-Duelle und die der 2. Bundesliga auf der Plattform.

DAZN ist jedoch nicht nur für das Zeigen von Highlights bekannt, sondern bietet auch zahlreiche Events live und in voller Länge an. Fußballfans können etwa Spiele der Champions League, Europa League, Nations League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1 sehen.

Aber auch die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Tennis, Darts, Handball, Biathlon, Ski alpin, Rennrodeln, Nordische Kombination, Skispringen, Rugby, UFC, Bellator, Wrestling oder Rugby sind beim "Netflix des Sports" vorfindbar.

FC Bayern - BVB im SPOX-Liveticker

Fans der beiden Klubs haben zudem die Möglichkeit, das Topspiel des 24. Spieltags auch im Liveticker zu verfolgen. Damit verpasst Ihr kein Tor, keinen Strafstoß oder Platzverweis.

Den Link zum Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund findet Ihr hier.

FC Bayern - BVB: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Datum Heim Auswärts Ergebnis Wettbewerb 07.11.2020 Borussia Dortmund FC Bayern München 2:3 Bundesliga 30.09.2020 FC Bayern München Borussia Dortmund 3:2 Deutscher Supercup 26.05.2020 Borussia Dortmund FC Bayern München 0:1 Bundesliga 09.11.2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:0 Bundesliga 03.08.2019 Borussia Dortmund FC Bayern München 2:0 Deutscher Supercup

