Alphonso Davies will Kapitän des FC Bayern München werden: "Wäre einfach nur unglaublich"

Alphonso Davies träumt davon, Kapitän des FC Bayern München zu werden. "Wenn ich in ferner Zukunft mal Kapitän des FC Bayern sein könnte, wäre das einfach nur unglaublich", sagte Davies im Interview mit den Zeitungen tz und Münchner Merkur.

Dafür, müsse er aber "noch viel, viel lernen, sportlich auf absolutem Top-Niveau stabil sein und auf dem Feld sowie daneben auch meine Kommunikation noch stark verbessern. Ich habe schon viel gelernt, aber um ein echter Leader zu werden, braucht es wesentlich mehr. Daran arbeite ich."

Derzeit sei die Sprachbarriere noch zu hoch, um diese zentrale Position einzunehmen. "Ich versuche auch da, mich zu verbessern, finde es im Moment aber in der Hitze des Spiels noch schwer, auf Deutsch Anweisungen zu geben. Wenn ich etwas sage, rutscht es mir meist in Englisch raus", erklärte der schnelle Kanadier.

Davies war in der Triple-Saison als Linksverteidiger zum Stammspieler gereift. In der aktuellen Spielzeit kann er allerdings noch nicht an seine damaligen Leistungen anknüpfen. Im vergangenen Herbst hatte ihn ein Bänderriss im Sprunggelenk zurückgeworfen, seit seinem Comeback im Dezember ist er nicht mehr zwingend gesetzt. Trainer Hansi Flick brachte mehrfach Lucas Hernandez von Beginn an.

FIFA 21: Team of the Year - Lionel Messi nicht dabei, aber mit vier Spielern vom FC Bayern © getty 1/14 EA Sports hat das Team of the Year offiziell bekannt gegeben. Über zehn Millionen Zocker hatten für das TOTY in FIFA 21 abgestimmt und sorgten für einige Überraschungen: Während Messi fehlt, haben es gleich vier Spieler vom FC Bayern geschafft. © getty 2/14 Was hat das TOTY für Auswirkungen? Im beliebten Modus "Ultimate Team" bekommen die besten elf Spieler ein großes Upgrade auf ihre Karten - somit verbessern sich die Werte der Spieler in FIFA 21 gewaltig! Das Rating ist allerdings noch nicht bekannt. © getty 3/14 TOR - MANUEL NEUER (FC Bayern München) © getty 4/14 ABWEHR: TRENT ALEXANDER-ARNOLD (FC Liverpool) © getty 5/14 VIRGIL VAN DIJK (FC Lîverpool) © getty 6/14 SERGIO RAMOS (Real Madrid) © getty 7/14 ALPHONSO DAVIES (FC Bayern München) © getty 8/14 MITTELFELD: JOSHUA KIMMICH (FC Bayern München) © getty 9/14 KEVIN DE BRUYNE (Manchester City) © getty 10/14 BRUNO FERNANDES (Manchester United) © getty 11/14 STURM: KYLIAN MBAPPE (Paris Saint-Germain) © getty 12/14 ROBERT LEWANDOWSKI (FC Bayern München) © getty 13/14 CRISTIANO RONALDO (Juventus Turin) © getty 14/14 So sieht das Team of the Year in FIFA 21 im 4-2-3-1 aus und wir legen uns fest: Dieses Team würde so ziemlich alles im Weltfußball gewinnen.

FC Bayern: Alphonso Davies will Weltfußballer werden

Die Leistungsschwankungen dieser Saison sieht Davies als normal an. "Es gibt ja in jedem Sportlerleben Hoch- und Tiefphasen. Dass es für mich schwerer war, war ein Resultat aus meiner Knöchelverletzung, ich konnte das schon richtig einordnen." Inzwischen sei Davies aber auf einem guten Weg. "Mit jedem Spiel wird es besser."

Aus seiner Verletzung und den anschließenden Problemen will Davies dennoch seine Lehren ziehen: "Mit Blick auf das straffe Programm muss ich meinen Körper noch besser pflegen als im letzten Jahr. Nur so kann ich den Standard halten, den wir spielen wollen. Und dem Anspruch gerecht werden, den auch ich selbst an mich habe."

Auf die Frage, wer in fünf Jahren für den Ballon d'Or in Frage käme, sagte Davies: "Auf jeden Fall wird Haaland mitmischen, auch Jadon Sancho könnte ich mir vorstellen. Und auch ich möchte dabei sein, warum nicht? Es gibt beim FC Bayern immer Kandidaten."

Alphonso Davies im Steckbrief