Für den Champions League Sieger 2020 geht es bei der Klub-WM in Katar nun um den 6.Titel in einer Spielzeit. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Halbfinale der Klub-WM zwischen dem FC Bayern und Al Ahly heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt DAZN Probemonat sichern und damit den FC Bayern München live und in voller Länge bei der FIFA Klub-WM verfolgen!

FC Bayern - Al Ahly: Halbfinale der Klub-WM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach einer durchaus turbulenten Anreise treffen die Münchner heute nach kurzer Akklimatisierung in Katar auf den Saudi-Arabischen Vertreter Al-Ahly SC. Das erste Spiel der Münchner wird live bei DAZN in voller Länge zu sehen sein. Ihr habt auch die Option, die Partie per Re-Live als komplette Wiederholung anzusehen.

Um 18.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Daniel Herzog mit den Vorberichten, die Partie kommentiert Freddy Harder gemeinsam mit Experte Ralph Gunesch live aus Katar. DAZN hat nicht nur Fußball im Angebot, hier gibt es Tennis, UFC, MotoGP und die US-Sportarten NFL, NBA, NHL und MLB. Das beste ist, ihr könnt alle Services von DAZN einen Monat kostenlos testen. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat!

© getty

FC Bayern - Al Ahly: Halbfinale der Klub-WM heute live - Ort, Datum, Uhrzeit

Ort: Ahmed bin Ali Stadion

Ahmed bin Ali Stadion Datum: 08.02.21

08.02.21 Uhrzeit: 19.00 Uhr

19.00 Uhr TV-Übertragung: DAZN

Runde: Halbfinale

Halbfinale Voraussichtliche Aufstellung von Bayern:

Neuer - Davies, Alaba, Boateng, Sarr - Kimmich, Tolisso - Musiala, Douglas Costa, Sane - Choupo-Moting - Trainer: Flick

Neuer - Davies, Alaba, Boateng, Sarr - Kimmich, Tolisso - Musiala, Douglas Costa, Sane - Choupo-Moting - Trainer: Flick Voraussichtliche Aufstellung von Al Ahly:

El Shenawy - Maaloul, Ashraf, Benoun, Hany - Soleya, Fathi - Mohamed, Afsha, El Shahat - Bwalya - Trainer: Mosimane

© imago images

FC Bayern - Al Ahly: Halbfinale der Klub-WM heute im Liveticker

FC Bayern - Al Ahly: Halbfinale der Klub-WM heute live - Vorschau

Bei der FIFA Klub-WM in Katar braucht der Rekordmeister in der Bundesliga zwei Siege, um zum vierten Mal den Weltpokal zu gewinnen. 1976 und 2001 triumphierte der FCB im Weltpokal, 2013 wurde der Name des Wettbewerb in FIFA Klub-WM umbenannt.

Was den Bayern auf jeden fall Mut geben sollte, in den letzten sieben Jahren ging dieser Titel immer an den Sieger der UEFA Champions League. Von daher sind die Bayern der ganz klare Topfavorit.

Im Kader der Bayern fehlen bei der Klub-WM mit Leon Goretzka und Javi Martinez zwei wichtige Säulen des Mittelfelds, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Ansonsten sind alle Spieler am Freitagabend bzw. Samstagmorgen mit nach Katar gereist.

Der Gegner Al Ahly ist derzeit in der Form des Lebens, seit 32 Spielen ist die Mannschaft des südafrikanischen Trainers Pitso Mosimane ungeschlagen. Jedoch war kein Gegner einem europäischen Top-Klub ebenbürtig.

FC Bayern: Die kommenden Spiele