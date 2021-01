Breel Embolo erwartet nach Corona-Wirbel Strafe durch Borussia Mönchengladbach

Breel Embolo erwartet nach seinem nächtlichen Ausflug nach Essen in Corona-Zeiten eine Strafe durch Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Das bestätigte Mediendirektor Markus Aretz dem SID am Samstag.

"Wenn Max Eberl wieder da ist, wird das besprochen werden", sagte Aretz. Sportdirektor Eberl hat sich im Januar eine Auszeit genommen. Seine Rückkehr wird zum 1. Februar erwartet.

Von einer Sanktion gegen seinen Mitspieler geht auch Kapitän Lars Stindl aus. "Er wird sicher seine Strafe bekommen", hatte Stindl nach dem 4:2 (2:2) zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund erklärt.

Die Polizei Essen ist weiter davon überzeugt, dass Embolo am vergangenen Wochenende Gast einer in Corona-Zeiten illegalen Party war. Der Schweizer bestreitet das. Nach seiner Aussage sei er nur nach Essen gefahren, um bei einem Freund Basketball zu schauen. "Das geht in der aktuellen Pandemie-Lage nicht", sagte Stindl und bezeichnete Embolos Verhalten "als Fehler". Alles andere seien "Vermutungen".

Die Polizei Essen geht davon aus, dass Embolo beim Eintreffen der Ordnungshüter über ein Dach in eine angrenzende Wohnung floh. "Wir nehmen ihm glaubhaft ab, dass er nicht Teil einer Party war", betonte Trainer Marco Rose am Freitagabend erneut.

Breel Embolo gegen BVB eingewechselt

Für Rose ist das Thema damit zumindest vorerst erledigt. "Wir haben mehrfach geredet. Mir muss er nichts mehr erklären", sagte Rose. Auch in der Mannschaft war der Vorfall "Thema in diesen Tagen", bestätigte Stindl.

Embolo war gegen den BVB nach seiner Rückkehr in den Kader in der 70. Minute eingewechselt worden. Für das Spiel gegen Werder Bremen (1:0) am vergangenen Dienstag war er vorsorglich wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung aus dem Aufgebot gestrichen worden. Nach negativen Coronatests nahm der 23-Jährige am Mittwoch das Training wieder auf.