Bundesliga: Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Mainz 05 im TV und Livestream?

Der 19. Spieltag der Bundesliga beginnt am Freitag mit der Partie VfB Stuttgart gegen Mainz 05. Wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream schauen könnt, erfahrt Ihr hier!

Im ersten Heimspiel der Rückrunde empfängt der VfB Stuttgart Mainz 05 und hat noch sehr gute Erinnerungen an die Begegnung in der Hinrunde. Damals nämlich setzte sich der Aufsteiger aus dem Ländle klar mit 4:1 durch und setzte das erste Ausrufezeichen einer bislang sehr soliden Saison.

Die Mainzer waren seinerzeit durch Robin Quaison in Führung gegangen, ehe Silas Wamangituka kurz vor der Pause der Ausgleich gelang. In der zweiten Hälfte dann zogen die Gäste allmählich davon. Daniel Didavi brachte den VfB in Führung und Mateo Klimowicz und Sasa Kalajdzic machen ultimativ in der Schlussphase den Deckel drauf.

VfB Stuttgart gegen Mainz 05: Wann und wo findet das Spiel statt?

Der VfB Stuttgart empfängt Mainz 05 am Freitag in der Mercedes-Benz Arena. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

VfB Stuttgart gegen Mainz ß5: Wer überträgt das Spiel in TV und Livestream?

Im TV ist das Spiel über den Kanal Eurosport 2 HD Xtra zu sehen. Diesen gibt es allerdings nur über Satellit im Paket von HD+ sowie als Channel bei Amazon Prime Video.

Jener Kanal übernimmt allerdings nur das Sendesignal vom Streamingportal DAZN, das alle Freitagsspiele der Bundesliga sowie ausgewählte Sonntagsspiele um 13.30 Uhr sowie ausgewählte Montagsspiele um 20.30 Uhr in dieser Saison live überträgt.

Los geht die Übertragung aus Stuttgart um 20.15 Uhr. Moderator wird Alex Schlüter sein, Lukas Schönmüller kommentiert und wird vom Experten Ralph Gunesch tatkräftig unterstützt.

Rund 40 Minuten nach Abpfiff gibt es dann auch noch eine Zusammenfassung des Spiels auf der Plattform von DAZN.

VfB Stuttgart gegen Mainz 05 im Liveticker verfolgen

Wer keinen Zugriff auf DAZN hat, kann das Spiel aber auch in schriftlicher Form mitverfolgen. SPOX bietet wie zu allen anderen Spielen der Bundesliga einen Liveticker an. Hier geht's zum Liveticker!

VfB Stuttgart gegen Mainz 05: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten der VfB Stuttgart und Mainz 05 am Freitag auflaufen:

VfB Stuttgart: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Wamangituka, Endo, Mangala, Sosa - Castro, Gonzalez, Klimowicz

Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Wamangituka, Endo, Mangala, Sosa - Castro, Gonzalez, Klimowicz Maniz 05: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - da Costa, Berreiro, Latza, Kohr, Mwene - Quaison, Onisiwo

Bundesliga: Der 19. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Paarung Übertragung Freitag, 29. Januar 20.30 Uhr VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 DAZN Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr FC Bayern - TSG Hoffenheim sky Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr Borussia Dortmund - FC Augsburg sky Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt - Hertha BSC sky Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr Union Berlin - Borussia Mönchengladbach sky Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr Werder Bremen - FC Schalke 04 sky Samstag, 30. Januar 18.30 Uhr RB Leipzig - Bayer Leverkusen sky Sonntag, 31, Januar 15.30 Uhr 1. FC Köln - Arminia Bielefeld sky Sonntag, 31. Januar 18.30 Uhr VfL Wolfsburg - SC Freiburg sky

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag

Während der VfB sich im mehr oder minder gesicherten Mittelfeld befindet, schwebt Mainz in akuter Abstiegsgefahr. Jeder Sieg ist Gold wert, zumal es bereits fünf Punkte bis zum Relegationsplatz sind.