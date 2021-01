Union Berlin - Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Top-Duell zu Beginn des 16. Bundesliga-Spieltags: Union Berlin fordert Bayer Leverkusen heute Abend heraus. Hier im Liveticker bleibt Ihr bei der Partie stets auf dem Laufenden.

Union Berlin - Bayern Leverkusen heute im Liveticker - Vor Beginn

2:0 und 3:2 in der Liga, 3:1 im DFB-Pokal: In der vergangenen Saison entschieden die Leverkusener alle drei Duelle gegen Union für sich. In ihrem 50. Bundesliga-Spiel wollen die Unioner den Bock gegen die Werkself umstoßen. "Es wird eklig für Leverkusen gegen uns, das haben die im Kopf", so die Kampfansage von Linksverteidiger Christopher Lenz. Aber: Nach drei Dämpfern in Folge (1:2 gegen Bayern München, 1:2 gegen Eintracht Frankfurt, 1:1 gegen Werder Bremen) hat Bayer kürzlich mit einem 4:1 im Pokal gegen Eintracht Frankfurt neues Selbstvertrauen getankt.

Union Berlin gegen Bayer Leverkusen. Oder auch: Der Tabellenfünfte gegen den Tabellendritten. Das Bundesliga-Wochenende beginnt mit einem Top-Spiel. Beide Mannschaften trennen im Klassement vier Punkte. Die Berliner könnten im Falle eines Erfolgs zumindest zwischenzeitlich an Borussia Dortmund vorbei auf Champions-League-Platz vier springen.

Willkommen zum Liveticker zum Auftakt des 16. Bundesliga-Spieltags!

Union Berlin - Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, F. Hübner - Trimmel, Andrich, C. Lenz - Prömel, Ingvartsen - Becker, Awoniyi

Luthe - Friedrich, Knoche, F. Hübner - Trimmel, Andrich, C. Lenz - Prömel, Ingvartsen - Becker, Awoniyi Bayer Leverkusen: Hradecky - Dragovic, Tah, Tapsoba, Wendell - Baumgartlinger - Demirbay, Amiri - Diaby, Schick, Bailey

Union Berlin - Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt Union Berlin gegen Bayer Leverkusen live. Ehe um 20.30 Uhr der Anpfiff ertönt, geht der Streamingdienst eine Viertelstunde zuvor, um 20.15 Uhr, auf Sendung. Alexander Schlüter moderiert, während der 90 Minuten sind Uli Hebel als Kommentator und Ralph Gunesch als Experte dann im Einsatz.

Nach dem Abpfiff steht die Partie für Euch auf Abruf als Re-Live bereit, zudem bietet DAZN Euch kurze und lange Highlights an. DAZN kostet im Jahresabo 119,99 Euro und im Monatsabo, bei dem der erste Monat für Neukunden gratis ist, 11,99 Euro.

Bundesliga: Der 16. Spieltag im Überblick