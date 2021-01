Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: Der 16. Spieltag der Buli im Überblick

Auch am 16. Spieltag verpasste Bayer Leverkusen im Duell mit Tabellennachbarn Union Berlin einen sportlichen Befreiungsschlag und bleibt in der Bundesliga im Jahr 2021 sieglos. Vom Last-Minute-Sieg der Köpenicker könnte besonders der BVB profitieren, der mit einem Sieg am Samstag gegen Schlusslicht Mainz an der Werkself und Union wieder vorbeiziehen kann.

Der kriselnde FC Bayern trifft am Sonntag mit dem SC Freiburg auf das Team der Stunde. Den Abschluss des Spieltags begehen EIntracht Frankfurt und die nach dem ersten Sieg nach 30 Spielen in Folge ohne Dreier leichten Aufwind verspürenden Schalker.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der Fußball-Bundesliga am 16. Spieltag im Überblick.

Bundesliga-Spielplan: Die Ergebnisse am 16. Spieltag

Datum/Anstoß Heim Auswärts Ergebnis 15.01. 20:30 Uhr Union Berlin Bayer Leverkusen 1:0 16.01. 15:30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig -:- 16.01. 15:30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC -:- 16.01. 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim Arminia Bielefeld -:- 16.01. 15:30 Uhr Werder Bremen FC Augsburg -:- 16.01. 15:30 Uhr Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 -:- 16.01. 18:30 Uhr VfB Stuttgart Mönchengladbach -:- 17.01. 15:30 Uhr Bayern München SC Freiburg -:- 17.01. 18:00 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04 -:-

Bundesliga: Tabelle am 16. Spieltag