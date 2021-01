Schalke 04: Die Vorstellung von Sead Kolasinac im Liveticker

Der neue Hoffnugsträger auf Schalke heißt - neben Neu-Trainer Christian Gross - Rückkehrer Sead Kolasinac. Der Bosnier wird heute in Gelsenkirchen vorgestellt. Mit unserem Ticker seid ihr dabei, wenn der Bosnier in einer digitalen Preseskonferenz vorgestellt wird.

Sead Kolasinac: Die Vorstellung auf Schalke im Liveticker

Ob Kolasinac schon am Wochenende mit im Kader stehen wird, ist noch unbekannt. S04 empfängt am Samstag um 15.30 die TSG 1899 Hoffenheim. Vielleicht kann der Bosnier ja darüber heute schon Auskunft geben

Am 31. Dezember gab Kolasinac seinen Wechsel (leihweise) von Arsenal zu Schalke via Twitter selbst bekannt: "Zurück zu meinem Herzensverein", schrieb der Bosnier. Der Linksverteidiger will helfen, dass die Königsblauen trotz gerade einmal 4 Punkten in der Bundesliga doch noch das Ziel Klassenerhalt schaffen.

Wann die Vorstellung in digitaler Runde genau beginnt, ist noch nicht klar. Der Klub visiert den frühen Nachmittag an, zwischen den beiden Trainingseinheiten des Tages. Wir sind auf jeden Fall dabei.

Herzlich willkommen zur Vorstellung von Schalke-Rückkehrer Sead Kolasinac. Der Abwehrspieler wird heute von seinem alten und neuen Klub offiziell präsentiert.

Tabelle: Schalke nach 14 Spieltagen Letzter der Bundesliga