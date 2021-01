FC Bayern nach Pokal-Aus gegen Holstein Kiel: Die Pressekonferenz mit Hansi Flick heute im Liveticker

Nach der Pokal-Blamage in Kiel geht es für den FC Bayern München in der Bundesliga gegen den SC Freiburg am Sonntag weiter. Am heutigen Freitag gibt es ab 14 Uhr die Pressekonferenz mit Trainer Hansi Flick. Hier könnt Ihr die PK im Liveticker mitverfolgen.

Der kommende Gegner Freiburg sollte nicht unterschätzt werden. Die Breisgauer sind das formstärkste Team der Liga, die vergangenen fünf Spiele wurden allesamt gewonnen. Allerdings: In 20 Anläufen konnten die Freiburger noch nie in München gewinnen, nur dreimal wurde überhaupt ein Punkt geholt.

Niederlage in Mönchengladbach, Blamage im Pokal bei Holstein Kiel - die Bayern haben nach der kurzen Winterpause einen klassischen Fehlstart hingelegt. Vor allem die Verteidigung macht einmal mehr Sorgen. Hier geht es zu unserem SPOX-Kommentar zu den Problemen in der Defensive.

Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Bayern-Trainer Hansi Flick vor dem Bundesliga-Spiel der Münchner gegen den FC Bayern. Los geht es um 14 Uhr.

