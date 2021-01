Darum zeigt Sky VfB Stuttgart vs. Mainz 05 heute nicht live im TV und Livestream

Der VfB Stuttgart empfängt heute Abend in der Bundesliga den 1. FSV Mainz 05. Das Spiel kommt allerdings nicht live auf Sky. Wieso? Wir liefern Euch alle Infos.

VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05: Zeit, Datum, Ort

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und seinen Gästen aus Mainz steigt am Abend des heutigen Freitags, dem 29. Januar. Wie bei den Freitagsspielen in der Bundesliga gewohnt soll der Anpfiff um 20.30 Uhr erfolgen.

Austragungsort der Begegnung ist die Heimspielstätte des VfB, die Mercedes-Benz-Arena. Zuschauer sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen infolge der Coronapandemie natürlich nach wie vor nicht zugelassen.

VfB Stuttgart vs. 1. FSV Mainz 05: Darum zeigt Sky das Spiel nicht live

Die Live-Übertragungsrechte für die Freitagsspiele in der Bundesliga liegen nicht bei Sky. Der Pay-TV-Sender hält die Exklusivrechte an allen Samstags- sowie fast allen Montagsspielen, die Partien am Freitag sowie einzelne Montags- oder Sonntagmittagsspiele laufen aber nicht bei Sky.

Die Übertragungsrechte für die Freitagsspiele liegen nämlich bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt jede Woche das erste Spiel eines Spieltags live und in voller Länge.

In dieser Woche ist dieses Spiel also das des VfB Stuttgart gegen Mainz 05. Folgendes Team schickt DAZN bei dieser Begegnung ins Rennen:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

Bundesliga: Alle Spiele am 19. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Paarung Übertragung Freitag, 29. Januar 20.30 Uhr VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 DAZN Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr FC Bayern - TSG Hoffenheim Sky Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr Borussia Dortmund - FC Augsburg Sky Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Sky Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr Union Berlin - Borussia Mönchengladbach Sky Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr Werder Bremen - FC Schalke 04 Sky Samstag, 30. Januar 18.30 Uhr RB Leipzig - Bayer Leverkusen Sky Sonntag, 31, Januar 15.30 Uhr 1. FC Köln - Arminia Bielefeld Sky Sonntag, 31. Januar 18.30 Uhr VfL Wolfsburg - SC Freiburg Sky

VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05: Bundesliga im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Begegnung in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena auch bei uns im Liveticker verfolgen.

Hier findet Ihr unseren Liveticker des Spiels VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05. Unsere Liveticker-Übersicht könnt Ihr hier einsehen.

