BVB-Stürmer Haaland nach Gladbach-Pleite: "Die Fans haben Besseres verdient"

Borussia Dortmunds Angreifer Erling Haaland (20) hat sich nach der 2:4-Niederlage des BVB bei Borussia Mönchengladbach mit einem Tweet an die Fans der Schwarzgelben gerichtet und sich indirekt für den Negativlauf in der englischen Woche entschuldigt.

"Ihr, die Fans, habt Besseres verdient", schrieb der Norweger und ergänzte: "Wir werden härter arbeiten, um es besser zu machen." Bei der Pleite in Mönchengladbach hatte Haaland den BVB nach frühem 0:1-Rückstand per Doppelpack in Führung geschossen.

Es waren die Treffer 25 und 26 im 28. Bundesligaspiel für Haaland, damit stellte er den Bundesligarekord von Uwe Seeler ein, der ebenfalls nur 28 Spiele für 26 Treffer benötigt hatte. Mit 20 Jahren ist Haaland allerdings sieben Jahre jünger als Seeler damals.

Zum Sieg reichte Haalands Doppelpack am Freitagabend im Borussia Park dennoch nicht. Die Fohlen-Elf kam durch einen Patzer von BVB-Torhüter Roman Bürki noch vor der Pause zum Ausgleich und durch Tore von Ramy Bensebaini und Marcus Thuram zu einem am Ende verdienten 4:2-Sieg.

Für die Dortmunder war es das dritte sieglose Spiel in Folge und das Ende einer verkorksten englischen Woche. Am vergangenen Samstag waren die Dortmunder bei Kellerkind Mainz 05 nicht über ein Remis hinausgekommen, anschließend verlor der BVB in Leverkusen.

BVB rutscht auf Platz sieben ab: "Stinkt gewaltig!"

Durch die Niederlage in Gladbach ist der BVB am 18. Spieltag aus den Champions-League-Rängen gerutscht und rangiert nur noch auf dem siebten Tabellenplatz. Einmal mehr wurde dem BVB am Freitag die Schwäche bei gegnerischen Standards zum Verhängnis. Drei der vier Gladbacher Tore fielen nach einem ruhenden Ball.

"Wenn wir die Dinger nicht abstellen, wird es schwierig", sagte ein enttäuschter BVB-Kapitän nach der Partie im ZDF: "Es sind immer die gleichen Fehler, die wir machen. Das stinkt gewaltig!" Auch Sportdirektor Michael Zorc echauffierte sich über die Unzulänglichkeiten bei hohen Bällen im eigenen Sechzehner: "Wenn du drei Tore nach Standardsituationen fängst, in denen du einfach nicht da bist, brauchst du dir über das Ergebnis keine Gedanken zu machen."

Für den BVB geht es in der Bundesliga in der kommenden Woche mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg weiter (Sa., 15.30 Uhr), anschließend folgt das Duell mit Zweitligist Paderborn um den Einzug ins DFB-Pokalviertelfinale.

Gladbach - BVB: Noten und Einzelkritiken zum Borussen-Duell © getty 1/30 Der BVB hat das Borussen-Duell gegen Gladbach aufgrund von drei Gegentoren nach Standards mit 2:4 verloren. Während Haaland und Sancho überzeugten, brillierten ein DFB-Duo und ein Verteidiger bei den Fohlen. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/30 YANN SOMMER: Beim 1:1 und 1:2 kann man ihm kaum einen Vorwurf machen, vor Stindls Rettungstat auf der Linie aber mit fahrlässiger Faustabwehr in die Mitte. Es blieb sein einziger echter Wackler. Note: 3. © getty 3/30 MATTHIAS GINTER: Zeigte seine Schwächen im Spielaufbau mit einer ausbaufähigen Passquote von 78,7 Prozent deutlich auf. Zudem ungewohnt oft zweiter Sieger in seinen Zweikämpfen. Er gewann nur drei von acht Duellen. Note: 4. © getty 4/30 DENIS ZAKARIA: Zentrumsspieler in der Dreierkette und direkter Haaland-Gegner. Entschied die ersten Duelle für sich, beim 1:1 dann zu tief und schläfrig, beim 1:2 rückte er zu früh raus. Im zweiten Durchgang auf der Sechs und dort ein Brett. Note: 3,5. © getty 5/30 NICO ELVEDI: Schnürte seinen ersten Doppelpack überhaupt, war zweikampfstärkster Gladbacher (75 Prozent) und hatte die meisten Ballaktionen. Die Abstimmung mit Zakaria im ersten Durchgang allerdings fehlerbehaftet. Note: 2. © getty 6/30 STEFAN LAINER: Offensiv sehr zurückhaltend, obwohl er Freiheiten durch die Dreierkette im ersten Durchgang bekam. War an keinem Torschuss beteiligt, machte es defensiv dafür zumeist solide. Seine 14 Ballverluste waren Höchstwert. Note: 3,5. © getty 7/30 CHRISTOPH KRAMER: Verrannte sich zwar häufig, zeigte aber stets Präsenz im Mittelfeld der Fohlen. Gemeinsam mit Elvedi mit den meisten Ballaktionen seines Teams (68.). Zudem mit einer starken Passquote von 91,3 Prozent. Note: 3. © getty 8/30 FLORIAN NEUHAUS: Dreh- und Angelpunkt des Gladbacher Spiels. Sein fahrlässiger Ballverlust führte zwar zum 1:2, sein entschlossener Antritt aber auch zum Freistoß zum 2:2 und seine feinen Bälle zum 3:2 und 4:2. Klares Bewerbungsschreiben an Löw. Note: 2. © getty 9/30 RAMI BENSEBAINI: Offensiv viel aktiver als Lainer und dafür wurde er belohnt. Morey war im BVB-Spiel obendrein kaum ein Faktor. Seinen Auftritt krönte er mit einem wunderbaren Schlenzer, der die erneute Führung brachte (49.). Note: 2. © getty 10/30 ALASSANE PLEA: War in viele Zweikämpfe verstrickt, verlor zudem den Ball vor dem 1:1 und machte auch in der Offensive keinen guten Eindruck. Setzte seine einzige Großchance knapp neben Bürkis Kasten. Ein glückloser Auftritt. Note: 4,5. © getty 11/30 LARS STINDL: Offensiv zu Beginn kaum ein Faktor, rettete dafür nach 25 Minuten auf der Linie. Sein Freistoß fiel Elvedi zum 2:2 vor die Füße, danach viel besser im Spiel. Wie so oft bis zu seiner Auswechslung Laufstärkster bei BMG. Note: 3. © getty 12/30 JONAS HOFMANN: Untermauerte seine Top-Form und EM-Ambitionen! Seine Freistoß-Vorlage für Elvedis 1:0 war purer Zucker. Machte die meisten Sprints bis zur Auswechslung (29) und war auch am 3:2 unmittelbar beteiligt. Note: 2. © getty 13/30 MARCUS THURAM: Kam für den starken Hofmann und war nach abgesessenen Sperre gleich per Kopf zur Stelle und somit nach 15 Minuten effektiver als Plea zuvor in 71 Minuten. Ein gutes Comeback, weil auch defensiv engagiert. Note: 2,5. © getty 14/30 BREEL EMBOLO: Der "Corona-Sünder" bekam noch 19 Minuten und hatte das 5:2 auf dem Fuß, scheiterte aber. Blieb anschließend engagiert und gemeinsam mit Wolf bei Kontern gefährlich. Keine schlechte Antwort auf den Wirbel. Keine Bewertung. © getty 15/30 HANNES WOLF: Kam nach 71 Minuten für Stindl ins Spiel, um für frischen Wind zu sorgen. Die Leipzig-Leihgabe blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 16/30 PATRICK HERRMANN: Ersetzte Zakaria nach 84 Minuten. Keine Bewertung. © getty 17/30 ROMAN BÜRKI: Alles andere als ein dakbarer Abend für den Schweizer. Gegen Elvedi (11.), Bensebaini (50.) und Thuram (79.) chancenlos. Patzte darüber hinaus beim 2:2 durch Elvedi, nachdem er einen Stindl-Freistoß nach vorne klatschte (32.). Note: 4,5. © getty 18/30 MATEU MOREY: Der junge Spanier, der den zuletzt verbesserten Meunier ersetzte, ließ sich seine mangelnde Spielpraxis mehrfach anmerken. Mit vielen unnötigen Fehlpässen und offensiv zu blass. Dazu beim 2:3 viel zu weit weg. Note: 5. © getty 19/30 MANUEL AKANJI: Pennte völlig bei Hofmanns Freistoß vor dem Rückstand und ließ Hummels somit alleine. Störte Plea entscheidend vor dem Ausgleich (22.). Sonst mit der besten Passquote (94,6 Prozent) seines Teams. Note: 3. © getty 20/30 MATS HUMMELS: Lief bei Elvedis Treffer als einziger BVB-Spieler mit - wenn auch nur zaghaft. Nahm sich wie gewohnt dem Spielaufbau an, wirkte dabei aber immer wieder unkonzentriert (15 Fehlpässe). Note: 4. © getty 21/30 RAPHAEL GUERREIRO: Ungewohnt passiver Auftritt - der eigentlich spielstarke Portugiese hatte für seine Verhältnisse wenig Ballaktionen (69). Traf zudem oftmals die falschen Entscheidungen im Angriffsspiel. Note: 4,5. © getty 22/30 JUDE BELLINGHAM: Hatte Glück, dass sein Ballverlust gegen Hofmann als Foul gewertet wurde (1.). Anschließend deutlich präsenter und mit bärenstarker Balleroberung gegen Neuhaus vor dem 2:1 (28.) Klasse Grätsche gegen Plea (53.). Note: 2,5. © getty 23/30 EMRE CAN: Nach seiner Gelbsperre wieder in der Startelf und mit viel Pech, dass Stindl seinen Kopfball artistisch an den Pfosten lenkte (26.). Im Vergleich zu Bellingham aber mit weniger Zugriff. Verlor das Kopfballduell gegen Thuram (79.). Note: 4,5. © getty 24/30 JULIAN BRANDT: Wie schon gegen Leverkusen mit einigen guten Akzenten und enorm fleißig, aber keinesfalls auf dem Niveau aus der Vorsaison. Zudem mit einer starken Zweikampfquote von 63,6 Prozent, beim 2:3 aber zu passiv. Note: 3,5. © getty 25/30 MARCO REUS: Es war nicht der Abend des Nationalspielers. Nur selten sorgte er für Gefahr gegen seinen Ex-Klub, was auch an seinem zu behäbigen Spiel lag. Nur Haaland und Bürki hatten weniger Ballkontakte aus der Startelf. Note: 5. © getty 26/30 JADON SANCHO: Sein vielleicht bester Auftritt in dieser Saison! Mit perfektem Timing beim Pass vor dem 1:1 und gutem Auge beim zweiten Streich von Haaland. Auch sonst stets ein Unruheherd. Nach der Pause schwächer. Note: 2,5. © getty 27/30 ERLING HAALAND: Das gewohnte Bild! Der Norweger fand kaum statt, brauchte aber nur zwei Chancen für seine Saisontreffer 13 und 14. Beschäftigte die Gladbacher Abwehr obendrein mit vielen Läufen in die Tiefe. Note: 2. © getty 28/30 GIOVANNI REYNA: Kam in der 71. Minute für den schwachen Reus in die Partie. Die Niederlage konnte er auch er nicht mehr verhindern. Keine Bewertung. © getty 29/30 YOUSSOUFA MOUKOKO: In der 79. Minute für Bellingham ins Spiel gekommen. Scheiterte kurz vor Schluss am gut reagierenden Sommer. Keine Bewertung. © getty 30/30 STEFFEN TIGGES: Wurde in der 87. Minute für Morey eingewechselt. Ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

