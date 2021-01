Vor der Partie gegen den FC Augsburg stellen sich BVB-Trainer Edin Terzic und der Sportliche Leiter Michael Zorc den Fragen der Journalisten. Hier könnt Ihr die Pressekonferenz im Liveticker verfolgen.

BVB: Pressekonferenz mit Edin Terzic und Michael Zorc heute im Liveticker - Vor Beginn

Nach zwei Niederlagen in Folge ist der BVB bis auf Platz sieben in der Bundesliga abgerutscht. Gegen den FCA muss am Samstagnachmittag unbedingt ein Sieg her, um im Kampf um die Champions-League-Ränge den Anschluss zu halten. Wie das gelingen soll und welche Spieler nicht zur Verfügung stehen, wird Terzic beim Pressetalk erläutern.

Angesetzt ist der Pressetalk heute für 14 Uhr. Mit dabei sein werden Trainer Edin Terzic und der Sportliche Leiter Michael Zorc.

Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des BVB vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg.

BVB: Pressekonferenz heute live im TV und Livestream

Sky Sport News HD wird im Free-TV Ausschnitte der Pressekonferenz liefern. Zudem steht ein Livestream zum kostenfreien Abruf bereit.

Ebenfalls einen Livestream bietet Borussia Dortmund selbst an. Bei bvb.tv könnt Ihr den Worten von Terzic und Zorc lauschen.

Bundesliga: Die obere Tabellenhälfte vor dem 19. Spieltag