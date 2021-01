BVB: Jeremy Toljan bleibt wohl bei US Sassuolo - Millionensumme für Borussia Dortmund

Jeremy Toljan (26) wird zur kommenden Saison wohl nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach wird der ausgeliehene Rechtsverteidiger bei US Sassuolo bleiben und seinem Ex-Verein fünf Millionen Euro Ablöse einbringen.

Toljan war bereits im Sommer 2019 nach Sassuolo verliehen worden, die Vereinbarung im abgelaufenen Transferfenster wurde jedoch verlängert. Dabei vereinbarte der BVB eine Kaufoption mit dem italienischen Verein, die schon bei einer geringen Anzahl von Spielen greifen sollte.

Jene Marke sei bereits Ende letzten Jahres erreicht worden, schreibt die Bild. Ende Dezember hatte Toljan bei acht Einsätzen für Sassuolo gestanden.

In Verbindung mit 2,25 Millionen Euro an Leihgebühr kassiert der BVB somit 250.000 Euro mehr als die sieben Millionen Euro Ablöse, die man 2017 an die TSG Hoffenheim überwiesen hatte.

Für Borussia Dortmund ist Toljan seit April 2018 nicht mehr aufgelaufen, in anderthalb Jahren absolvierte der Außenverteidiger ohnehin nur 23 Spiele für den BVB. Bereits vor seiner Leihe zu Sassuolo hatte der Verein ihn deshalb im Januar 2019 für ein halbes Jahr an Celtic Glasgow abgegeben.