In der Bundesliga kommt es heute zu einem absoluten Kracher. Der FC Bayern ist beim Tabellenführer Bayer Leverkusen zu Gast. Wer das Topspiel des 13. Spieltags heute live im TV und Livestream zeigt/überträgt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern und damit die Highlights von Leverkusen gegen Bayern München bereits 40 Minuten nach Abpfiff schauen!

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Anpfiff, Spielort, Stadion

Am heutigen Samstag (19. Dezember) geht das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München über die Bühne. In der leeren Leverkusener BayArena wird das Spiel des 13. Spieltags um 18.30 Uhr angepfiffen.

Im Duell treffen der aktuell Erste (Bayer Leverkusen) und Tabellenzweite (Bayern München) der Liga aufeinander.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen - FC Bayern heute live im TV und Livestream?

Die Übertragung der Partie im TV und Livestream übernimmt der Pay-TV-Sender Sky. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD gibt es das Match live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung dafür startet rund eine Stunde vor Anpfiff (17.30 Uhr), danach kommentiert Martin Groß für die Zuseher vor ihren Bildschirmen das Spiel.

Mittels SkyGo-Abonnement kann auf den Livestream von Sky zugegriffen werden. Nicht-Kunden haben die Chance, via SkyTicket den Kracher zu verfolgen.

© imago images / Poolfoto

Wer nach Spielende die Highlights der Partie schauen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Diese gibt es nämlich bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Zudem bietet DAZN auch einige Spiele der Bundesliga live und in voller Länge an.

Weitere Topligen, die "das Netflix des Sports" überträgt, sind die Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Von den europäischen Wettbewerben werden vor allem die Champions League und Europa League gezeigt.

Auch Fans anderer Sportarten haben durchaus Gründe, den Streamingdienst zu nutzen. DAZN bietet nämlich auch die US-Sportarten (MLB, NHL, NFL), Tennis, Darts, Wrestling, Radsport, Rugby, MMA, Boxen und Wintersport an.

Das dafür benötigte Abonnement ist mit einem Monatspreis in Höhe von 11,99 Euro und einem Jahrespreis in Höhe von 119,99 Euro versehen. Vorher besteht jedoch die Möglichkeit, einen gratis Probemonat zu testen.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im SPOX-Liveticker

Das Bundesliga-Spiel der Woche gibt es auch im Liveticker. Bei SPOX bekommt Ihr die wichtigsten Aktionen der Partie detailliert beschrieben.

Hier geht's zum SPOX-Liveticker: Bayer Leverkusen - FC Bayern München.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Leverkusen:

Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Wirtz, Amiri - Bailey, Schick, Diaby

FC Bayern:

Neuer - Süle, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Bayerns Lewandowski ist Weltfußballer des Jahres 2020

Die Bayern räumen nicht nur als Kollektiv so einige Trophäen ab, auch bei den individuellen Titeln ist der Rekordmeister stark vertreten. So ist der Torschützenkönig der vergangenen Bundesliga- und Champions-League-Saison Robert Lewandowski am Donnerstag zum Weltfußballer des Jahres 2020 gewählt worden.

Bayern-Keeper Manuel Neuer wurde zudem zum Welttorhüter des Jahres gekrönt. Triple-Trainer Hansi Flick scheiterte hingegen bei der Trainer-des-Jahres-Wahl überraschend an Liverpool-Coach Jürgen Klopp, der den Titel nun zum zweiten Mal in Folge gewinnen konnte.

FIFA The Best Award: Die Pressestimmen zur Wahl von Robert Lewandowski zum Weltfußballer © getty 1/11 Robert Lewandowski ist zum Weltfußballer 2020 gewählt worden. Vor allem in den deutschen und polnischen Medien wurde der Stürmer des FC Bayern gefeiert, während in Spanien, Italien und England die Wahl weniger Beachtung fand. Die Pressestimmen. © BILD 2/11 Bei der BILD verdrängt der "schockierte" Klopp Lewandowski an den Rand. © SZ 3/11 Die Süddeutsche Zeitung spricht vom besten Lewandowski, den es je gab. © El Pais 4/11 Auch bei der El Pais schafft es Lewandowski nur an den rechten Rand. © SPORT 5/11 Ganz anders sieht es in Polen aus. Die Zeitung Sport widmet dem FC-Bayern-Stürmer eine ganze Seite und spart nicht mit den Superlativen: "Der Beste der Besten". © Wyborcza 6/11 Bei Wyborcza wurde die überragende Saison des 32-Jährigen herausgestellt. "Robert Lewandowski gewann seine kleine private Weltmeisterschaft." © Trybuna 7/11 Bei Trybuna wird dagegen das turbulente Jahr Lewandowskis betrachtet. Hintergrund ist die juristische Auseinandersetzung mit seinem ehemaligen Berater Cezary Kucharski. © Fakt 8/11 Bei Fakt gratulierte man Lewandowski zunächst mit "Bravo Robert Lewandowski!" Zudem zeichnete man "seinen Weg nach oben" nach. © Le Parisien 9/11 Bei den anderen internationalen Medien wird dagegen eher nüchtern auf die Wahl geblickt. Le Parisien handelt die Zeremonie nur nachrichtlich ab. © El Mundo Deportivo 10/11 Die Mundo Deportivo hatte Lewandowski auf der Titelseite und schrieb im Artikel: "Robert Lewandowskis Bilanz: Eine Karriere voller Titel". © SUN 11/11 Bei der SUN ist dagegen nicht Lewandowski, sondern die Reaktion von Cristiano Ronaldo auf die Wahl des Polen der große Aufmacher.

Bundesliga: Die Tabelle am 13. Spieltag