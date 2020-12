Stimmen zum 11. Spieltag - BVB-Trainer Favre: "Das war eine Katastrophe"

Borussia Dortmund ist am 11. Spieltag der Bundesliga mit 1:5 gegen den VfB Stuttgart untergegangen. Anschließend fand nicht nur Lucien Favre deutliche Worte. Die Stimmen.

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 1:5

Mats Hummels (Borussia Dortmund) zur Frage, ob es daran liege, dass der BVB nicht die gleiche Siegermentalität wie der FC Bayern hat: "Es ist auf jeden Fall ein Teil des Ganzen. Es geht natürlich auch um geistige Frische, die wir im Moment nicht haben, weil es natürlich auch nicht einfach ist zurzeit. Aber dann geht es darum, Automatismen im Spiel zu haben, konzentriert zu sein und sinnvollen Fußball zu spielen. Sinnvoll heißt, Risiko da einzugehen, wo es angebracht ist. Oft können wir Dinge durch individuelle Klasse kompensieren, heute ging das gnadenlos schief."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) zum Spiel: "Stuttgart war uns in allen Belangen überlegen. Sie haben alles gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten. Wenn wir nicht aggressiv im Anlaufverhalten sind und die Zweikämpfe nicht annehmen, dann laufen wir nur hinterher. Wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann, das muss man ganz klar sagen. Es war unterm Strich ein verdienter Sieg für Stuttgart und für uns sehr beschämend. Wir dürfen zu Hause nicht so auftreten. Wir müssen darüber sprechen, was jeder Einzelne vorhatte und, wie wir die letzten drei Spiele bestreiten wollen. Wenn wir sie so bestreiten, dann holen wir nichts mehr."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) zum Spiel: "Das war eine Katastrophe. Wir haben viel zu viele große Fehler gemacht. Wir haben die Bälle nicht erobert und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Stuttgart hat gut gespielt, aber wir waren auch sehr schlecht und das geht nicht. Es ist schwer für alle, das zu akzeptieren. Wir müssen jetzt sprechen und das analysieren."

Gregor Kobel (Torwart VfB Stuttgart) zum Spiel: "Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war ein geiles Spiel. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, sie haben von Anfang bis zum Ende Gas gegeben. Grade offensiv waren wir sehr gefährlich, wir waren mutig und haben den Ball laufen lassen. Es ist ein geiler Sieg, der uns sehr viel Selbstvertrauen gibt."

Philipp Förster (Torschütze VfB Stuttgart) zum Spiel: "Wir haben uns heute viel vorgenommen. Wir haben unsere Torchancen genutzt und am Ende auch verdient gewonnen. Wir hatten einfach den besseren Plan als der Gegner."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart) zu Doppeltorschütze Silas Wamangituka: "Sowohl er als auch ein paar andere Spieler in der Mannschaft haben enormes Potenzial. Sie sind nicht abgehoben und geben in jedem Training Vollgas. Bei Silas und bei vielen anderen Spielern ist das Potenzial grenzenlos."

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart: Noten und Einzelkritiken zu den BVB-Spielern © getty 1/17 Borussia Dortmund ist völlig überraschend gegen den VfB Stuttgart untergegangen. Drei Spieler enttäuschten dabei ganz besonders. Die Noten und Einzelkritiken zu den BVB-Spielern. © getty 2/17 ROMAN BÜRKI: Dortmunds Bester: Nur dank seiner Riesenparaden gegen Endo, Sosa und Klimowicz ging der BVB noch mit Hoffnung in die Pause. Ein Elfmeterkiller ist er nicht. Bei den Gegentoren nach dem Wechsel ohne Chance. Note: 3. © getty 3/17 EMRE CAN (bis 59.): Sehr engagiert, aber auch unaufmerksam. Mit vielen Fehlpässen und der Grätsche, die zum Strafstoß führte. Vergab eine der wenigen BVB-Chancen vor der Pause. Positionstreue ist nicht so sein Ding. Favre nahm ihn bald runter. Note: 5,5. © getty 4/17 MATS HUMMELS: Rabenschwarzer Tag für den Abwehrchef, der immer wieder Unsicherheiten offenbarte. Startpunkt der Fehlerkette, die zum frühen Elfmeter für den VfB führte und vor dem 1:4 viel zu zaghaft. Note: 5. © getty 5/17 MANUEL AKANJI (bis 86.): Gegen Coulibaly oft nicht auf der Höhe. Hatte Probleme, die großen Lücken in der Abwehr zu stopfen. Im Spielaufbau fehlerhaft. Note: 4,5. © getty 6/17 MATEU MOREY: Der junge Spanier konnte nicht ansatzweise an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Ohne Wirkung im Spiel nach vorne. Defensiv sah er ständig die Rücklichter von Sosa. Note: 4,5. © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM (bis 64.): Eine Lehrstunde für den 17-Jährigen. Lief im defensiven Mittelfeld meist nur hinterher. Zu viele Fehler, unter anderem mit dem Ballverlust vor dem 1:2. Note: 5,5. © getty 8/17 AXEL WITSEL: Überhaupt nicht in der Lage, Ruhe ins BVB-Spiel zu bringen. Stuttgarts Angriffswirbel fegte einfach über den Belgier hinweg. Note: 5. © getty 9/17 RAPHAEL GUERREIRO (bis 86.): Hatte große Mühe, VfB-Torjäger Wamangituka auf seiner Abwehrseite in Schach zu halten. Im Vorwärtsgang nur mit angezogener Handbremse. Zur Vorlage zum zwischenzeitlichen Ausgleich reichte es immerhin. Note: 4. © getty 10/17 JADON SANCHO (bis 86.): Dortmunds Tempodribbler bekommt einfach keine Konstanz in seine Leistungen. Ein toller Pass auf Can im ersten Durchgang, eine Großchance kurz vor Schluss fahrlässig vergeben - das war’s. Note: 5. © getty 11/17 MARCO REUS: Ohne Bindung zum Spiel, ohne Esprit, ohne Torchance. Note: 5,5. © getty 12/17 GIOVANNI REYNA: Aus dem Nichts brachte er den BVB mit einem technisch höchst anspruchsvollen Treffer zurück ins Spiel - jedenfalls kurzzeitig. Mühte sich nach Kräften, etwas Struktur in die Offensive zu bringen. Bester BVB-Zweikämpfer. Note 3,5. © getty 13/17 REINIER (ab 59.): Undankbarer Job für den jungen Brasilianer. Nach gut einer Stunde für Can auf dem Platz, um offensive Akzente zu setzen. Diese Idee fruchtete aber überhaupt nicht. Note: 4. © getty 14/17 NICO SCHULZ (ab 63.): In der letzten halben Stunde mit dabei, um für Schadensbegrenzung zu sorgen. Brachte etwas Dampf über die linke Seite, blieb aber ohne Wirkung. Verheerender Fehlpass vor dem 1:5. Note: 4,5. © getty 15/17 JULIAN BRANDT (ab 86.): Einige Minuten für Guerreiro auf dem Feld. Zu kurz, um noch für Eindruck zu sorgen. Ohne Bewertung. © getty 16/17 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 86.): Fast noch mit einem späten Assist, aber das Tor von Reyna kurz vor Schluss wurde vom Video-Schiri zurückgenommen. Ohne Bewertung. © getty 17/17 DAN-AXEL ZAGADOU (ab 86.): In der Schlussphase mit einem Mini-Einsatz. Ließ Gonzalez vor dem 1:5-Schlusspunkt laufen. Ohne Bewertung.

RB Leipzig - Werder Bremen 2:0

Ludwig Augustinsson (Werder Bremen) zum Elfmeter: "Er ist 15 bis 20 Zentimeter größer als ich und ich musste den Kopfball gewinnen. Das habe ich getan, habe ihn dabei aber getroffen. Ich weiß nicht, wie die Regel ist, aber der Schiri hat einen Elfer gegeben."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Es ist normal, dass man nach so einer Woche mit drei wichtigen Spielen etwas zäher ins Spiel kommt, dafür war es schon sehr dominant. In der zweiten Halbzeit standen wir nicht mehr voll auf dem Gaspedal, trotzdem hatten wir noch drei, vier große Chancen. Wir haben es in einem nicht einfachen Spiel gut gemacht. Wir sind jetzt gut vorbereitet, um auch am Mittwoch gegen Hoffenheim ein gutes Spiel zu machen."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen) zum Elfmeter:"Man kann diesen Elfmeter geben und deswegen waren meine Emotionen an dieser Stelle unangebracht. Dafür entschuldige ich mich beim Schiedsrichter."

Yussuf Poulsen (RB Leipzig) zum Spiel: "Man hat gesehen, dass wir im Moment richtig Lust haben, Fußball zu spielen. Wir versuchen immer, das nächste Tor zu erzielen und es macht einfach Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen."

SC Freiburg - Arminia Bielefeld 2:0

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich war sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Wir sind ständig hoch angelaufen. Wir waren sehr diszipliniert und aufmerksam und haben uns gute Chancen erarbeitet. In der zweiten Halbzeit ist das Spiel so weitergegangen, auch wenn mal ein Schritt fehlt."

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld) zum Spiel: "In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel eigentlich immer mehr in den Griff bekommen. Es sah auch nicht so aus, dass Freiburg ein Tor macht, es sei denn, wir schenken es ihnen. Und das haben wir getan."

© Getty

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 0:1

Jan-Moritz Lichte (Trainer FSV Mainz 05): "Der entscheidende Punkt heute war, dass wir gegen einen Gegner, der kompakt gut gestanden hat, zu viele Ballverluste hatten. Der Gegner war im Konter sehr aggressiv, und das entscheidende Tor fällt aus so einer Situation. Der Gegner hat gut, kompakt und gemeinsam verteidigt, uns hat die Tiefe gefehlt. Nach der Gelb-Roten Karte kommen wir in Situationen, in denen wir den Ausgleich machen müssen."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Es herrscht große Freude bei uns über eine weitere stabile Leistung. Das Team hat wieder unglaublich viel investiert. Fußballerisch war es nicht einfach heute, wir mussten extrem fleißig sein. Bis auf die letzten fünf Minuten, die ein bisschen hektischer waren, war unsere Leistung sehr gut. Wir fahren glücklich nach Hause."

Timo Horn (Torhüter 1. FC Köln) zum Spiel: "Wir wussten, wie wichtig dieses Spiel heute ist. Gerade vor den kommenden Partien gegen Leipzig und Leverkusen, die zu den absoluten Topmannschaften in der Bundesliga gehören, war das heute ein ganz wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf."

Kevin Stöger (1. FSV Mainz 05) zum Spiel: "So kurz nach dem Spiel nehme ich nichts Positives mit. Es war ein wichtiges Spiel, dass wir zu Hause verlieren. Auch ohne Fans müssen wir hier mindestens einen Punkt holen. Das haben wir nicht gemacht und deswegen war es aus meiner Sicht ein Scheiß-Spiel."

Danny Latza (1. FSV Mainz 05) zum Spiel: "Das ist das Gute am Fußball: Wir können uns heute noch ärgern und ab morgen fokussieren wir uns schon wieder auf Hertha. Da müssen wir dann wieder alles reinhauen und wollen den nächsten Dreier einfahren."

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC 1:1

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC Berlin) zum Spiel: "Das Unentschieden geht in Ordnung. Aber trotzdem weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Wir hatten das Gefühl, ein bisschen näher dran zu sein, das Spiel zu gewinnen. Aber wir hätten es auch verlieren können. Alles in allem ist es ok."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach) zum Spiel: "Wir hatten heute ein paar Jungs auf dem Platz, die noch nicht so viel gespielt haben in diesem Jahr, die es sehr gut gemacht haben. Deswegen hätten wir natürlich auch gerne gewonnen, das wäre auch wichtig gewesen. Das Ergebnis passt uns nicht so in den Kram. Aber die Leistung: Hut ab."

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2:1

Trainer Oliver Glasner (VfL Wolfsburg): "Ich bin glücklich über den Sieg und die Leistung. Auch die Reaktion nach dem 0:1-Rückstand war fantastisch. Wir haben in den letzten Wochen viel Selbstvertrauen getankt. Jetzt wollen wir unsere guten Spiele bis Weihnachten durchziehen."

Trainer Adi Hütter (Eintracht Frankfurt): "Ich bin verärgert, sauer und richtig angefressen. Das war eine bittere Niederlage, die unter dem Strich unverdient war. Individuelle Fehler haben uns den Sieg gekostet. Wir waren mehrmals zu passiv und haben nicht mit der nötigen Aggressivität verteidigt."