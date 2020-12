Schalke 04, News und Gerüchte: Friedhelm Funkel spricht über S04-Gerüchte

Friedhelm Funkel hat die Spekulationen um ein mögliches Engagement auf Schalke zurückgewiesen. S04 bangt vor dem Spiel gegen Bielefeld um Kapitän Omar Mascarell und die DFL hat die Spieltage 16 bis 18 terminiert. Die wichtigsten News und Gerüchte zu Schalke 04 findet Ihr hier.

Schalke 04: Friedhelm Funkel spricht über S04-Gerüchte

Friedhelm Funkel hat den Gerüchten über ein mögliches Engagement auf Schalke eine Absage erteilt. "Es gibt überhaupt keinen Kontakt. Ich bin und bleibe Rentner", sagte der 67-Jährige dem Express. Funkel wurde im Januar 2020 bei Fortuna Düsseldorf entlassen und gab danach an, sich in den Ruhestand zu begeben.

"Ich spreche grundsätzlich über nichts, von dem ich nichts weiß. Es steht jetzt einfach nicht an. Jetzt soll ich mich für Dinge rechtfertigen, die an mich noch gar nicht herangetragen wurden. Das ist doch alles Zukunftsmusik", erklärte Funkel zudem der Rheinischen Post.

Am Donnerstag hatte die Bild berichtet, dass S04-Aufsichtsratsmitglied Huub Stevens sich für Funkel als Trainer ausgesprochen habe. Dabei soll der Niederländer auch die Unterstützung mehrerer "Eurofighter" haben. Sportvorstand Schneider will aber wohl an Trainer Manuel Baum festhalten.

Bei Schalke steht der erst vor wenigen Wochen verpflichtete Baum in der Kritik. Bislang konnte auch er keinen Sieg einfahren und startete historisch schlecht. Die Sieglos-Serie steht nun bei saisonübergreifend 28 Partien.

Schalke 04 bangt um Kapitän Omar Mascarell

Hinter dem Einsatz von Omar Mascarell am kommenden Spieltag in der Bundesliga steht ein Fragezeichen. Der Kapitän musste unter der Woche gegen Freiburg angeschlagen ausgewechselt werden.

"Omar Mascarell meinte, dass der Muskel im Wadenbereich etwas zugemacht hat", sagte Trainer Manuel Baum nach der 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg (die Highlights im Video). Weitere Angaben zur Ausfalldauer machte der Klub nicht.

Dennoch hofft Schalke auf einen Einsatz des zentralen Mittelfeldspielers am kommenden Samstag gegen Arminia Bielefeld (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Die Entscheidung über einen Einsatz werde wohl erst nach dem Abschlusstraining fallen.

Schalke 04: DFL terminiert Spieltage 16 bis 18

Nachdem die DFL bereits die ersten Spieltage nach der kurzen Winterpause terminiert hatte, hat sie nun auch die erste englische Woche im neuen Jahr und damit die Spieltage 16 bis 18 festgelegt.

Schalke trifft dabei zunächst am Sonntag (17. Januar 18 Uhr) auf Eintracht Frankfurt, ehe am Mittwoch (20. Januar 18.30 Uhr) das Heimspiel gegen den 1. FC Köln ansteht.

Zum Start der Rückrunde empfangen die Schalker dann am Sonntag, den 24. Januar, um 15.30 Uhr den FC Bayern München.

