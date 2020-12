FC Schalke 04, News und Gerüchte: Trainer Baum erhält offenbar Jobgarantie von Schneider

Schalke-Trainer Manuel Baum droht offenbar trotz der weiter andauernden Sieglosserie keine Entlassung. Sportvorstand Jochen Schneider sieht stattdessen die Spieler in der Pflicht. Der verpflichtende Kauf einer Leihgabe konnte für S04 nach der Saison zu einem finanziellen Problem werden. News und Gerüchte zu den Königsblauen gibt es hier.

Schalke 04: Baum erhält offenbar Jobgarantie von Schneider

Obwohl Schalke 04 weiter auf den ersten Saisonsieg wartet und am Ende der Bundesliga-Tabelle steht, droht Trainer Manuel Baum offenbar nicht die Entlassung. Nach Bild-Informationen hat Sportvorstand seinem Coach eine Jobgarantie ausgesprochen.

Nach seiner Einstellung im September hat Baum in neun Spielen erst vier Punkte geholt, die Hauptschuld hierfür sieht Schneider allerdings bei den Spielern. Das Team hält er für gut genug und will der Mannschaft nach den Entlassungen von Domenico Tedesco und David Wagner nicht erneut ein Alibi für ihre Auftritte geben.

Auch die finanzielle Situation würde eine Entlassung erschweren: Wagner werden nach Bild-Infos bis zu dessen Vertragsende im Sommer 2022 monatlich 200.000 Euro überwiesen, Baum würde im Falle eines Rauswurfes im selben Zeitraum immerhin noch 70.000 Euro im Monat bekommen.

Nach dem Last-Minute-Unentschieden gegen Augsburg hat S04 bis zur kurzen Winterpause zwei weitere Chancen zu punkten, am Mittwoch geht es gegen den SC Freiburg (ab 18.30 Uhr im Liveticker). "Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen war vorher unser internes Ziel", erklärte Baum auf der Spieltags-PK, "das wollen wir unbedingt schaffen. Der Dreier kommt immer näher."

Schalke 04: Paciencia-Kaufpflicht große finanzielle Belastung

Die finanzielle Situation erschwert es den Schalkern, im Winter auf dem Transfermarkt Verbesserungen am Kader vorzunehmen. Dabei muss der Blick bereits auf den kommenden Sommer gerichtet werden, denn: Dann greift eine Kaufpflicht für Stürmer Goncalo Paciencia.

Die Leihgabe von Eintracht Frankfurt, die in acht Ligaspielen erst einmal traf und derzeit aufgrund einer Knieverletzung gar nicht zur Verfügung steht, muss nach Saisonende nach SportBild-Infos für stolze zwölf Millionen Euro fest verpflichtet werden. Dies gilt allerdings nur den Fall des Klassenerhaltes bei den Königsblauen.

Ein weiterer von Schneider abgeschlossener Vertrag belastet die Vereinskassen offenbar stärker als vermutet: Werner Leuthard, vor der Saison von Schneider als neuer Fitness-Chef verpflichtet, erhält für seine Dienste offenbar jährlich mehr als eine halbe Million Euro.

Baum: "Lassen uns nicht runterziehen"

Vor der Partie gegen Freiburg ist das Vertrauen von Trainer Baum in seine Mannschaft weiterhin hoch: "Wir glauben weiter an uns, arbeiten an verschiedenen Dingen weiter. Wir lassen uns von den Nackenschlägen nicht herunterziehen, sondern arbeiten uns da wieder heraus."

Baum habe den Eindruck, "dass wir physisch auf einem guten Bundesliga-Niveau sind. Ich bin mir sicher, dass wir morgen eine aggressive, intensive Leistung auf den Platz bringen werden. Das ist gegen eine Mannschaft wie Freiburg auch zwingend notwendig".

Bei der Vorbereitung auf das Spiel habe der Mannschaft auch die schnelle Genesung von Mark Uth nach dessen Horror-Verletzung geholfen. Baum konnte bereits auf dessen Heimweg aus dem Krankenhaus mit ihm telefonieren. "Er hat sich angehört, als ob nichts gewesen wäre. Das hilft natürlich für die eigene Verarbeitung. Mark war auch bei der Video-Analyse wieder mit viel Positivität dabei."

