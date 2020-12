Kracher im Abstiegskampf. Der schwer gebeutelte FC Schalke 04 empfängt das zwei Plätze besser postierte Arminia Bielefeld. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Schalke 04 - Arminia Bielefeld heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Ab 15.30 Uhr rollt heute der Ball in der Veltins Arena, in der der "Knurrer von Kerkrade" an der Seitenlinie Platz nehmen wird. Dann wollen die Knappen die Sieglos-Serie von 28 Partien ohne Erfolg in der Bundesliga beenden.

Vor Beginn:

Turbulente Tage liegen hinter den Königsblauen. Die Schalker zogen zum zweiten Mal in dieser Saison die Reißleine und entließen Trainer Manuel Baum. Stattdessen wird Huub Stevens heute die Mannschaft betreuen.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Schalke 04 gegen DSC Arminia Bielefeld.

Schalke entlässt Manuel Baum und holt Huub Stevens: So reagiert das Netz © imago images/Team2 1/13 Der FC Schalke 04 hat Trainer Manuel Baum entlassen und vorübergehend Huub Stevens zurückgeholt. So reagiert das Netz... © Twitter/@demireliDE 2/13 Fatih Demireli (Journalist und Herausgeber Socrates) © Twitter/@GottJurgen 3/13 © Twitter/@BenniZander 4/13 Benni Zander (DAZN-Kommentator) © Twitter/@hassanscorner 5/13 Hassan Talib Haji (Schalke-Experte und Freier Journalist) © Twitter/@fums_magazin 6/13 © Twitter/@bednarz 7/13 © Twitter/@Pantoffelpueree 8/13 © Twitter/@ErimnBiercakcic 9/13 © twitter 10/13 © twitter 11/13 © twitter 12/13 © twitter 13/13

Schalke 04 - Arminia Bielefeld: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Stambouli, Kabak, Sane, Oczipka - Mascarell, S. Serdar - Skrzybski, Harit, Raman - Boujellab

Fährmann - Stambouli, Kabak, Sane, Oczipka - Mascarell, S. Serdar - Skrzybski, Harit, Raman - Boujellab Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, van der Hoorn, de Medina, Lucoqui - Prietl - Hartel - Doan, Soukou - Klos, Schipplock

Schalke 04 - Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Schalke und Bielefeld ist heute nur bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Partien am heutigen Samstag live. Zudem gibt es wie gewohnt die Konferenz mit allen Spielen ab 15.30 Uhr.

Einen Livestream stellt Sky seinen Kunden auch zum Abruf bereit. Dieser ist über SkyGo oder dem Sky-Ticket abrufbar.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle