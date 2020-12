Bundesliga: Herthas Matheus Cunha widersetzt sich Reiseverbot von Trainer Bruno Labbadia

Hertha-Stürmer Matheus Cunha hat sich offenbar einem von Trainer Bruno Labbadia angeordneten Reiseverbot widersetzt. In den sozialen Medien waren Bilder aufgetaucht, die den Brasilianer auf dem Weg in die Schweiz zeigen.

In einem Instagram-Video seiner Lebensgefährtin Gabriela, das Cunha auch auf seinem Account teilte, war am Dienstagnachmittag zu sehen, wie der Hertha-Profi samt Schwester und Mutter in einem Privatjet unterwegs ist. Wenig später wurde auch ein Bild gepostet, welches ein Bergpanorama im Schweizer Ort Zermatt zeigte.

Dabei hatte Hertha-Trainer Bruno Labbadia erst in der vergangenen Woche aufgrund der angespannten Corona-Situation ein Reiseverbot für alle Profis über die Weihnachtsfeiertage verhängt. "Das ist nicht schön, aber das geht der ganzen Bevölkerung so. Da sind wir leider keine Ausnahme", sagte Labbadia.

Aus dem direkten Umfeld Cunhas war zunächst zu vernehmen, dass sich der Brasilianer wegen einer Behandlung seiner anhaltenden Leistenprobleme in der Schweiz aufhält, zuletzt kursierten aber immer wieder Gerüchte um ein zerrüttetes Verhältnis zwischen Cunha und Labbadia.

So hatte der Hertha-Trainer erst am vergangenen Wochenende die Leistung des 21-Jährigen gegen den SC Freiburg scharf kritisiert. "Er war in der ersten Halbzeit für mich unterirdisch. Er zieht sich selbst runter, bringt seine Leistung nicht, zieht die Mannschaft runter. Es ist sehr selten, dass ich so was mache, aber ich sage es ganz ehrlich: Ich bin total verärgert", sagte Labbadia.

Von Hertha hieß es am Abend, man habe Kontakt mit Cunha aufgenommen. Er werde die Weihnachtstage mit seiner Familie in Berlin verbringen. Wenig später war aus Cunhas Kreis zu vernehmen, er kehre bereits am heutigen Mittwoch zurück.