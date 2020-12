FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 denkt offenbar über Begnadigung von Amine Harit nach

Der vor rund zwei Wochen suspendierte Amine Harit steht offenbar vor einer Rückkehr in den Kader von Schalke 04. S04-Sportvorstand Jochen Schneider bekennt sich nach der 0:3-Pleite gegen Bayer Leverkusen (Highlights im Video) zu Trainer Manuel Baum. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Schalke 04, Gerüchte: Amine Harit vor Begnadigung?

Wie der kicker berichtet, könnte Amine Harit nach seiner Suspendierung vor rund zwei Wochen von Schalke 04 schon bald begnadigt werden. "Wir werden auf jeden Fall nochmal über das Thema sprechen", sagte Trainer Manuel Baum. Bereits am Montag könnte offenbar eine Entscheidung fallen.

Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining des 23-jährigen Angreifers, der sich derzeit einzeln fit hält, könnte dem Bericht zufolge schon "sehr bald" erfolgen. Auch ein Einsatz am kommenden Wochenende gegen den FC Augsburg sei denkbar. Nach mittlerweile 26 Spielen ohne Sieg sind die Schalker auf Verstärkung in der Offensive ohnehin dringend angewiesen.

Harit wurde nach einem Fehlverhalten gegenüber Trainer Baum suspendiert, um eine "Denkpause" zu erhalten. "Wir werden Amine nicht fallen lassen, sondern gemeinsam alles daran setzen, ihn wieder dahin zu bringen, dass er seine Qualitäten für unseren Verein einbringen kann", sagte S04-Sportchef Jochen Schneider nach der Suspendierung.

Gemeinsam mit Harit wurde auch Nabil Bentaleb suspendiert, er wird in naher Zukunft aber sehr wahrscheinlich nicht in den Kader zurückkehren. Stattdessen wird es im Januar wohl zur Trennung zwischen dem 26-Jährigen und Schalke kommen.

Diese Bundesliga-Klubs kassierten nach zehn Spieltagen die meisten Gegentore © getty 1/20 Nach dem 0:3 gegen Bayer Leverkusen hat der FC Schalke 04 nach zehn Spieltagen bereits 31 Gegentore kassiert. Lediglich zwei Klubs mussten in der Bundesliga-Historie zu selbigem Zeitpunkt noch mehr Gegentreffer schlucken. SPOX hat das Ranking. © getty 2/20 Platz 14 - SC Freiburg (Saison 96/97): 28 Gegentore, Tabellenplatz 15, neun Punkte © imago images / Rust 3/20 Platz 14 - MSV Duisburg (Saison 75/76): 28 Gegentore, Tabellenplatz 17, neun Punkte © getty 4/20 Platz 14 - Fortuna Düsseldorf (Saison 85/86): 28 Gegentore, Tabellenplatz 18, neun Punkte © imago images / HJS 5/20 Platz 14 - BW Berlin (Saison 86/87): 28 Gegentore, Tabellenplatz 18, sechs Punkte © imago images / Werner Otto 6/20 Platz 14 - TeBe Berlin (Saison 74/75): 28 Gegentore, Tabellenplatz 16, sechs Punkte © imago images / Horstmüller 7/20 Platz 14 - Hertha BSC (Saison 63/64): 28 Gegentore, Tabellenplatz 15, sechs Punkte © imago images / Rust 8/20 Platz 10 - Kickers Offenbach (Saison 75/76): 29 Gegentore, Tabellenplatz 15, elf Punkte © imago images / Horstmüller 9/20 Platz 10 - FC Schalke 04 (Saison 80/81): 29 Gegentore, Tabellenplatz 16, acht Punkte © imago images / Kicker/Eissner 10/20 Platz 10 - Fortuna Düsseldorf (Saison 86/87): 29 Gegentore, Tabellenplatz 17, sieben Punkte © imago images / Kicker/Liedel 11/20 Platz 10 - Fortuna Düsseldorf (Saison 82/83): 29 Gegentore, Tabellenplatz 17, sechs Punkte © imago images / Kicker/Liedel 12/20 Platz 6 - Hamburger SV (Saison 87/88): 30 Gegentore, Tabellenplatz acht, 13 Punkte © imago images / Rust 13/20 Platz 6 - Hannover 96 (Saison 85/86): 30 Gegentore, Tabellenplatz 16, neun Punkte © getty 14/20 Platz 6 - Borussia Mönchengladbach (Saison 10/11): 30 Gegentore, Tabellenplatz 18, sechs Punkte © imago images / WEREK 15/20 Platz 6 - RW Essen (Saison 76/77): 30 Gegentore, Tabellenplatz 18, fünf Punkte © imago images / Kicker/Eissner 16/20 Platz 3 - Eintracht Braunschweig (Saison 84/85): 31 Gegentore, Tabellenplatz 18, neun Punkte © imago images / Werner Otto 17/20 Platz 3 - Tasmania Berlin (Saison 65/66): 31 Gegentore, Tabellenplatz 18, vier Punkte © getty 18/20 Platz 3 - FC Schalke 04 (Saison 20/21): 31 Gegentore, Tabellenplatz 18, drei Punkte © imago images / WEREK 19/20 Platz 2 - TeBe Berlin (Saison 76/77): 33 Gegentore, Tabellenplatz elf, 12 Punkte © imago images / Ferdi Hartung 20/20 Platz 1 - 1. FC Saarbrücken (Saison 63/64): 35 Gegentore, Tabellenplatz 16, ein Punkt

FC Schalke 04: Großer Ärger nach Leverkusen-Pleite

Die Stimmung nach der 0:3-Niederlage gegen Leverkusen am Sonntag ist in Gelsenkirchen im Keller. Die Königsblauen warten nun bereits seit elf Monaten und 26 Spielen auf einen Sieg, der Negativ-Rekord von Tasmania Berlin ist nur noch fünf Partien entfernt.

"Wir sind total verärgert, es ist schon fast zum Kotzen, wenn du so ein Spiel siehst", sagte Baum. "Wir investieren ohne Ende. Das Schlimmste ist, wie wir unsere Gegentore kriegen, das ist zu billig. Am Ende des Tages sitzen wir in der Kabine und sind alle stinksauer, wie wir das Spiel herschenken."

Dabei sorgte vor allem der Leverkusener Führungstreffer für Ärger auf Seiten von S04. Malick Thiaw hatte die Niederlage mit einer unglücklichen Eigentor eingeleitet, nach Meinung der Schalker kam es dabei allerdings zu einem Schubser von Aleksander Dragovic. "Mir schreiben vier Verantwortliche von anderen Vereinen, dass es eine Frechheit ist, dieses Tor zu geben", schimpfte Sportvorstand Schneider.

Der S04-Boss nahm anschließend sein Team in die Pflicht. "Wir müssen wieder aufstehen, aufgeben ist nicht. Es bringt nichts, dass wir uns an den Horrorzahlen festmachen", sagte Schneider bei Sky. Gleichzeitig bekannte er sich aber auch zu Baum. Auf die Frage, ob der Trainer noch sein Vertrauen habe, antwortete Schneider mit einem knappen "Ja."

Schalke 04: Bayer entschuldigt sich für Tweet

Bayer Leverkusen hat sich noch am Sonntagabend nach dem Sieg über die Knappen für einen missglückten Tweet entschuldigt. "Zugegeben: schwacher Tweet! Es war nicht unsere Absicht einen Spieler der gegnerischen Mannschaft bloßzustellen oder respektlos zu behandeln. Wir entschuldigen uns bei Malick Thiaw und dem S04!", schrieb der Werksklub bei Twitter.

Zuvor hatten sich die Rheinländer über das Eigentor von Schalkes Thiaw (10.) lustig gemacht und nach dem Abpfiff getwittert: "Danke an Thiaw, Baumi, Patrik und den Nikolaus, wir nehmen heute 3 Punkte mit nach Haus." Bayer erntete dafür im Netz einen Shitstorm.

Unglücksrabe Thiaw selbst sah in der Aktion im Übrigen keinen zwingenden Foulpfiff. Dafür richtete sich der 19-jährige mit deutlichen Worten an seine Mannschaft: "Wir müssen jetzt Männer sein und Eier haben. Was wir machen, ist einfach scheiße."

