Erkenntnisse zum 12. Bundesliga-Spieltag: Warum eigentlich nicht mal Bayer Leverkusen?

Die Talking Points des 12. Spieltags: Mit einem neuen Titelanwärter, Moukokoks Startproblemen, Unions Max-Kruse-Verschnitt und noch vielem mehr.

Borussia Mönchengladbach: Die Null steht fast nie

Ein bisschen paradox ist das ja schon: Borussia Mönchengladbach hat in dieser Saison genau einmal eine Partie ohne Gegentreffer beendet: Gegen die aktuell beste deutsche Mannschaft RB Leipzig. Das 1:0 vor wenigen Wochen bleibt aber die karge Ausnahme in einer ansonsten eher durchwachsenen Bilanz.

Nach zwölf Spieltagen stehen schon 20 Gegentreffer zu Buche, definitiv zu viel für ein Team von Spitzenformat und schon sieben Tore mehr als zum selben Zeitpunkt der Vor-Saison. Damals stellte die Borussia die zweitbeste Defensive der Liga, aktuell gibt es gleich mehrere Problemzonen, die letztlich immer wieder wichtige Punkte kosten.

Gegen Frankfurt dauerte es nach der eigenen Führung keine zehn Minuten, bis der Borussia das Spiel aus den Fingern glitt und der Gegner die Partie drehen konnte. In Freiburg wenige Tage zuvor verspielte Gladbach ebenfalls recht flugs eine Führung, gegen Hertha zu Hause kam der Gegentreffer früher, gegen den FCA in letzter Sekunde und trotz einem Spieler mehr auf dem Platz. Vier Spiele, vier unnötige Punktverluste: Macht Platz acht im Zwischenklassement. Ein bisschen dünn für die Gladbacher, die eigentlich deutlich besser sind als ihr Tabellenplatz.

BVB entlässt Lucien Favre: Das sind die möglichen Nachfolger © getty 1/21 Nach dem 1:5-Debakel gegen den VfB Stuttgart zieht der BVB die Notbremse und trennt sich von Trainer Lucien Favre. Interimsweise übernimmt Co-Trainer Edin Terzic das Amt bis zum Saisonende, doch wer kommt dann? Dies sind mögliche Favre-Nachfolger. © getty 2/21 Edin Terzic | 38 | aktueller Klub: Borussia Dortmund | Vertrag bis: 2021 - Edin Terzic kam 2018 als Assistent Lucien Favres zum BVB und soll nun bis zum Saisonende als Interimstrainer das Amt von seinem Chef übernehmen. © getty 3/21 Es ist das erste Mal, dass der frühere Co-Trainer von Slaven Bilic als Hauptverantwortlicher an der Linie steht. Sollte sich Terzic gut schlagen, könnte er zur Dauerlösung werden. © getty 4/21 Enrico Maaßen | 36 | aktueller Klub: Borussia Dortmund II | Vertrag bis: 2022 - Enrico Maaßen wäre eine weitere denkbare interne Lösung. Der 36-Jährige kam im Sommer aus Rödinghausen zum BVB und übernahm dort die zweite Mannschaft. © getty 5/21 Mit einem Punkteschnitt von 2,44 Zählern pro Spiel steht er in der Regionalliga West derzeit trotz drei Spielen weniger auf dem zweiten Platz hinter Spitzenreiter RW Essen. © getty 6/21 Daniel Farke | 44 | aktueller Klub: Norwich City | Vertrag bis: 2022 - Bereits zwischen 2015 und 2017 war Daniel Farke als Trainer der zweiten Mannschaft beim BVB tätig. Bei seiner ersten Profi-Station in Norwich gelang ihm 2019 der Aufstieg in die PL. © getty 7/21 Zwar konnte er sich dort mit den Canaries dort nur eine Saison lang halten, nach 18 Spieltagen hat er den Wiederaufstieg aber fest im Blick. Ob er die Engländer für den BVB verlassen würde, hängt sicherlich auch davon ab, ob die PL-Rückkehr gelingt. © getty 8/21 Jesse Marsch | 47 | aktueller Klub: RB Salzburg | Vertrag bis: 2022 - Mit seinem Vollgas-Fußball im RB-Stil würde Jesse Marsch gut zum BVB passen und wurde bereits in der Vergangenheit mit den Dortmundern in Verbindung gebracht. © getty 9/21 In Salzburg steht der US-Amerikaner, der den Leipziger Schwesterklub erstmals in die Champions League führte, jedoch noch bis 2022 unter Vertrag, weshalb harte Verhandlungen nötig wären, um ihn loszueisen. © getty 10/21 Marco Rose | 44 | aktueller Klub: Borussia Mönchengladbach | Vertrag bis: 2022 - Auch Marco Rose galt bereits in der Vergangenheit als BVB-Kandidat und würde mit seiner Art sicher gut zu den Westfalen passen. © getty 11/21 Mit Gladbach schaffte der ehemalige Salzburg-Trainer zuletzt die Qualifikation für das Achtelfinale der Königsklasse. Laut "Bild" besitzt er eine Ausstiegsklausel für Sommer 2021 - dazu äußersten sich auch schon Gladbach-Sportdirektor Eberl und Watzke. © getty 12/21 Julian Nagelsmann | 33 | aktueller Klub: RB Leipzig | Vertrag bis: 2023 - Nagelsmann ist trotz seines jungen Alters eine feste Größe im deutschen Profifußball und wurde bereits zu Hoffenheimer Zeiten immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht. © getty 13/21 Dass der ehrgeizige RB-Coach einen ambitionierten Karriereplan verfolgt, verheimlicht er nicht. Ob der BVB dabei als nächster Schritt in Frage käme, bleibt hingegen offen. © getty 14/21 Ralf Rangnick | 62 | vereinslos - Bis zum vergangenen Sommer war Ralf Rangnick als Head of Sport and Development Soccer beim Red-Bull-Konzern tätig und stand anschließend kurz vor einem Engagement bei der AC Mailand. © getty 15/21 Der BVB wäre bei seiner Suche nach einer neuen Aufgabe trotz seiner Schalke-Vergangenheit sicher eine interessante Adresse. Rangnick machte jedoch bereits mehrfach klar, dass er auf mehr Kompetenzen bestehen würde, was für Konflikte sorgen könnte. © getty 16/21 Florian Kohfeldt | 38 | aktueller Klub: Werder Bremen | Vertrag bis: 2023 - Trotz seines Fast-Abstiegs mit Werder Bremen in der vergangenen Spielzeit gilt Florian Kohfeldt weiterhin als eines der größten deutschen Trainertalente. © getty 17/21 Schon mehrfach wurde der 38-Jährige bei den Schwarz-Gelben ins Gespräch gebracht und ein Wechsel zum BVB im kommenden Sommer könnte der logische nächste Karriereschritt sein. © getty 18/21 Mauricio Pochettino | 48 | vereinslos - Seit seiner Entlassung bei Tottenham im vergangenen Jahr ist Mauricio Pochettino einer der ersten, der genannt wird, sobald eine Trainerstelle bei einem Top-Klub frei wird. © getty 19/21 Mit seiner Philosophie würde der Argentinier gut zum BVB passen, die Sprachbarriere könnte jedoch ein ernstes Hindernis sein. © getty 20/21 Massimiliano Allegri | 53 | vereinslos - Bis Ende Juni 2019 trainierte Massimiliano Allegri Juventus und ist seitdem eine der heißesten Personalien auf dem Trainermarkt. © getty 21/21 Nach einem Jahr Pause kündigte der Italiener im Sommer an, bereit für eine neue Aufgabe zu sein. Dabei soll er zuletzt angedeutet haben, nach acht Trainerstationen in Italien ins Ausland zu wollen.

BVB: Youssoufa Moukoko hat noch Startprobleme

Es war ja nur ein einziger Wechsel, der erschien aber wie eine kleine Revolution: Dortmunds neuer Trainer Edin Terzic verhalf in seinem ersten Spiel als Chef dem Jungspund Youssoufa Moukoko zu seinem ersten Bundesligaeinsatz von Beginn an überhaupt. Zwei Premieren standen also an beim Gastspiel des BVB in Bremen und auch ein Schritt zurück: Durch die Hereinnahme von Moukoko stellte Terzic auch wieder auf jene 4-2-3-1-Grundordnung um, mit dem die Mannschaft unter Vorgänger Lucien Favre am besten zurecht kam - dem aber in Abwesenheit von Erling Haaland eine ganz entscheidende Zutat fehlte.

Die sollte nun Moukoko als klassischer Mittelstürmer liefern.So ganz ging der schöne Plan aber nicht auf. Die Rolle rückwärts in der Spielausrichtung war eine Ansage, Moukokos Debüt aber eher nicht. Nun darf man von einem Teenager einfach auch keine Wunderdinge erwarten und zweimal hätte Moukoko den Ball sogar fast ins gegnerische Tor gegrätscht. Dann würde auch an dieser Stelle ganz anders berichtet werden, so ehrlich muss man sein.

Aber: Das ist dann eben auch ein Unterschied zwischen Jugendfußball und der Bundesliga der Erwachsenen. Die Arbeit orientiert sich zu einem großen Teil am Resultat. Abseits der Beinahe-Abschlüsse des 16-Jährigen blieb aber auch hängen, dass auch der hochtalentierte Angreifer nicht einfach so in die Liga spazieren und sofort auf diesem Niveau mithalten kann - oder sogar besser ist als gestandene Mit- und Gegenspieler.

Moukoko hatte einige Probleme mit dem technischen Niveau und auch dem Spieltempo, traf ein paar unglückliche Entscheidungen in durchaus aussichtsreichen Momenten. Kein Grund zur Schelte, aber eine Einordnung, die dem Spieler am Ende vielleicht sogar eher helfen wird.

© getty

Union Berlin: Kein Kruse? Kein großes Problem!

Sie haben es schon wieder getan: Marvin Friedrich hat einen Freistoß ins Tor geköpft, abgefeuert hatte die Vorlage Christopher Trimmel. Es war die fünfte Friedrich-Trimmel-Kombination in der Bundesliga, die zum Torerfolg führte. Und immer ging ein so genannter Standard voraus: Eine Ecke oder ein Freistoß. Christopher Trimmel ist unter den vielen guten Schützen in der Liga der beste. Schon in der letzten Saison gingen elf Torvorbereitungen auf sein Konto. Mittlerweile steht seine Bilanz schon wieder bei sechs Torvorlagen, der Österreicher legt also im Schnitt in jedem zweiten einen Treffer auf.

Damit steht Trimmel derzeit gemeinsam mit den Offensivspielern Robert Lewandowski, Kingsley Coman und Daichi Kamada auf Platz eins der Topvorbereiter der Liga. Und ist der einzige "echte" Verteidiger, der es in dem Ranking unter die Top 50 schafft. Trimmel hat nun auch den bisher besten Berliner Vorbereiter Max Kruse überholt.

Überhaupt hatten viele ja befürchtet, dass ohne Kruse bald nicht mehr viel gehen wird bei Union. Und dann: Ein Remis gegen die Bayern und eins beim anderen Überraschungsteam aus Stuttgart. Trotz acht verletzter Spieler. Aber Union hat offenbar auch noch ein paar andere, die ganz gut Fußball spielen können. Und in Christopher Trimmel zudem noch einen hellen Kopf, der mit seiner Art auch außerhalb des Platzes punkten kann - was man vom einen oder anderen Verantwortlichen der Berliner in den letzten Wochen ja nicht immer behaupten konnte.

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 12. Spieltag