Den 11. Spieltag der Bundesliga wird heute vom VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt eröffnet. Warum Ihr die Partie nicht live bei Sky verfolgen könnt und wer sie stattdessen im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge alle Freitagsspiele der Bundesliga live!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga, 11. Spieltag: Diese Spiele stehen am Wochenende an

Bereits morgen sind die CL-Teilnehmer allesamt wieder gefordert, unter anderem gastiert der FC Bayern an der Alten Försterei bei Union Berlin.

Datum Datum, Uhrzeit Heim Gast Fr., 11. Dezember 20.30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt Sa., 12. Dezember 15.30 Uhr Borussia Dortmund VfB Stuttgart Sa., 12. Dezember 15.30 Uhr RB Leipzig Werder Bremen Sa., 12. Dezember 15.30 Uhr Mönchengladbach Hertha BSC Sa., 12. Dezember 15.30 Uhr SC Freiburg Arminia Bielefeld Sa., 12. Dezember 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln Sa., 12. Dezember 18.30 Uhr Union Berlin Bayern München So., 13. Dezember 15.30 Uhr FC Augsburg Schalke 04 So., 13. Dezember 18 Uhr Bayer Leverkusen 1899 Hoffenheim

© getty

Darum zeigt Sky heute VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt nicht live im TV und Livestream

In der laufenden Saison hält Sky die Übertragungsrechte an den meisten Spielen der Bundesliga, nicht aber an den Freitagsspielen. Diese laufen allesamt bei DAZN.

Der Streamingdienst geht heute um 20.15 Uhr auf Sendung und schickt folgendes Team ins Rennen:

Moderator : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Neu bei DAZN: Das "Netflix des Sports" gibt es jetzt auch im TV. Dank einer Kooperation mit Vodafone können Kunden des Kabelbetreibers die linearen TV-Kanäle DAZN1 und DAZN2 zubuchen. Die monatlichen Kosten von 9,99 Euro können bequem über die Vodafone-Rechnung bezahlt werden.

Wer lieber auf seinem mobilen Endgerät dabei sein möchte, kann sich den kostenfreien Probemonat von DAZN sichern und so einen vollen Monat lang gratis auf das komplette Programm des Streamingdienstes zugreifen.

Im Anschluss könnt Ihr das Abonnement für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich (entspricht etwa zehn Euro pro Monat) behalten oder es einfach kündigen.

Bundesliga im Liveticker: VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt

Auch wir halten Euch auf dem Laufenden, in unserem SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag