BVB - Wütender Abgang von Emre Can: Lucien Favre erklärt die Auswechslung

Trainer Lucien Favre hat nach der 1:5-Niederlage von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart die Auswechslung von Nationalspieler Emre Can erklärt. "Er hatte schon eine Gelbe Karte. Es stand 1:2. Deshalb habe ich mich dann für die Viererkette entschieden", so der 63-Jährige im Anschluss an die Partie.

Can war in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:2 durch Reinier ersetzt wurden (59.). Bei seiner Auswechslung schmiss der sichtlich gefrustete 26-Jährige seine Wasserflasche zur Seite und nahm mit düsterem Blick auf der Ersatzbank Platz.

Zuvor hatte Can den Elfmeter zum 0:1 verursacht, als der mit einer Grätsche gegen den allein aufs Tor zulaufenden Mateo Klimowicz zu spät kam (25.). Nach seiner Auswechslung sollte der BVB noch drei weitere Gegentore kassieren.

BVB-Verteidiger Mats Hummels fand nach der erneuten Niederlage deutliche Worte: "Heute haben wir uns im Minutentakt ins eigene Fleisch geschnitten", beklagte der 31-Jährige am Sky-Mikrofon. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kündigte zudem eine interne Analyse an.