BVB: Warum überträgt das ZDF heute Union Berlin gegen Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle BVB-Fans: Das heutige Spiel ihrer Borussia läuft im Free-TV. Warum das ZDF die Partie der Dortmunder gegen Union Berlin heute live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Union Berlin gegen BVB: Termin, Ort, voraussichtliche Aufstellungen

Gespielt wird heute in der Hauptstadt, das Stadion An der Alten Försterei zu Berlin dient als Austragungsort. Los geht's dort um 20.30 Uhr.

Fehlen werden den beiden Trainern dann eine ganze Reihe an Spielern: Bei Union haben sich Andrich (Rotsperre), Kruse (Muskelbündelriss), Pohjanpalo (Knochenfraktur im Sprunggelenk), N. Schlotterbeck (Oberschenkelblessur) und Ujah (Arthroskopie im Knie) abgemeldet, zudem sind Gentner (Wade), Ingvartsen (Bauchmuskulatur) und Hübner (Adduktoren) fraglich.

BVB-Coach Terzic muss ebenfalls auf wichtige Spieler verzichten, Erling Haaland beispielsweise fehlt nach seinem Muskelfaseriss weiterhin. Außerdem steht Thorgan Hazard (muskuläre Probleme) nicht zur Verfügung.

Die voraussichtlichen Aufstellungen der Teams:

Union Berlin : Luthe - Friedrich, Knoche, Ryerson - Trimmel, Prömel, C. Lenz - Griesbeck, Teuchert - Becker, Awoniyi

: Luthe - Friedrich, Knoche, Ryerson - Trimmel, Prömel, C. Lenz - Griesbeck, Teuchert - Becker, Awoniyi BVB: Bürki - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Reus - Sancho, Reyna - Moukoko

BVB: Warum überträgt das ZDF heute Union Berlin gegen Borussia Dortmund?

Grund für die heutige Free-TV-Austragung ist, dass im aktuellen Vertrag über die Übertragungsrechte festgehalten ist, dass das letzte Freitagsspiel des Jahres im kostenfrei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein muss. Diese Regelung gilt auch in der kommenden Medienrechteperiode.

Und so kommen die ZDF-Zuschauer heute in den Genuss des zweiten BVB-Auftritts unter Neu-Coach Edin Terzic. Als Kommentator sitzt Bela Rethy auf der Tribüne, dazu sind Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker im Einsatz.

Neben der Free-TV-Übertragung läuft das Spiel natürlich wie gewohnt auch auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Freitagsspiele der Bundesliga live. Los geht's dort heute um 20.15 Uhr, durch die Sendung wird Euch unter anderem Experte Sandro Wagner begleiten.

