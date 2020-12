BVB und die Trainersuche: Bei Julian Nagelsmann ist Borussia Dortmund chancenlos

Julian Nagelsmann, der medial zuletzt als möglicher Kandidat auf das Traineramt bei Borussia Dortmund ins Spiel gebracht wurde, wird dem BVB nächsten Sommer keinesfalls zur Verfügung stehen. Das erklärte RB Leipzigs Vorstandsboss Oliver Mintzlaff am Sonntag.

"Ich kann versichern, dass Julian in der kommenden Saison unser Trainer ist", sagte Mintzlaff in der TV-Sendung Sky90. In Dortmund wurde Lucien Favre kürzlich entlassen, dessen ehemaliger Assistent Edin Terzic hat interimsweise bis Saisonende übernommen. Als langfristiger Favre-Nachfolger wurde neben Nagelsmann vor allem Gladbach-Coach Marco Rose gehandelt.

Nagelsmann, der bei RB noch bis 2023 unter Vertrag steht, sieht seine mittelfristige Zukunft offenbar jedoch sicher in Leipzig. "Er fühlt sich wohl, hat sich eine tolle Mannschaft zusammengebaut. Es gibt keinen Grund, die Koffer zu packen. Wir sind völlig entspannt", betonte Mintzlaff.

Nagelsmann war im Sommer 2019 von der TSG Hoffenheim zu RB gekommen. Vergangene Saison führte der 33-Jährige die Leipziger bis ins Halbfinale der Champions League, in der aktuellen Bundesliga-Tabelle rangiert man in der kurzen Winterpause nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München auf Platz drei.