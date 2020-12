1899 Hoffenheim: Heftiger Streit zwischen TSG-Geschäftsführer Peter Görlich und TV-Mitarbeiter

Beim Bundesligaspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und der TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Wochenende kam es nicht nur an der Seitenlinie zu Ungereimtheiten. Auch auf der Tribüne soll es einen Streit gegeben haben. Mittendrin: TSG-Geschäftsführer Peter Görlich.

Zunächst hatten die Hoffenheimer laut einem Bericht der Bild einen "Hinweis" an die DFL geschickt, da sich die Vereinsverantwortlichen der TSG auf der Tribüne beleidigt fühlten. Nun nimmt die Geschichte aber offenbar eine andere Wendung. Hoffenheim-Geschäftsführer Peter Görlich soll einen TV-Mitarbeiter schwer beleidigt haben.

Der für die DFL-eigene TV-Firma Sportcast arbeitende Pascal Wycisk wurde als einer der angeblichen "Störer" identifiziert. Der 23-Jährige äußerte sich in der Bild zu den Vorwürfen: "Von unserer Seite gab's keinerlei Beleidigungen."

Er sieht die Übeltäter auf Hoffenheimer Seite: "Herr Görlich hat mich als 'Dreckspack' und 'Mainzer Abschaum' beschimpft", sagt Wycisk. "Es ist ja völlig okay, dass die Hoffenheimer ihr Team anfeuern, aber so ein Gebrüll habe ich noch nie gehört."

Wycisk habe darauf entgegnet: "Was ist denn hier los?" Görlich habe dann laut Angaben des TV-Mitarbeiters seine Maske abgezogen und Wycisk ein "Was willst denn du?" entgegengeschrien. Die einige Logen weiter entfernt sitzenden Mainzer Offiziellen soll Görlich zudem mit den Worten "Packt den Jungen hier vor meiner Nase weg" zum Handeln aufgefordert haben.

© imago images / Thomas Frey

TSG Hoffenheim reagiert auf Streit per Mitteilung

Wycisk weiter: "Ich habe nur noch einmal gesagt: 'Was kriegst du dafür, dass Du hier so rumbrüllst?' Das ist aber ja keine Beleidigung, wie er behauptet hat. Daraufhin drohte er mir, dass ich meinen Job los sei." Nach der Halbzeit habe sich Wycisk unter den Oberrang begeben: "Daraufhin legte sich Herr Görlich mit drei Fotografen an, die noch sichtbar waren."

Die TSG Hoffenheim reagierte auf die Vorwürfe in einer Mitteilung. Dort heißt es: "Dr. Peter Görlich bestreitet, diese Aussagen getroffen zu haben. Überdies hat sie auch keine der Personen, die unmittelbar dabei waren, gehört. Unsere Geschäftsführung stand mit den Verantwortlichen von Sportcast dazu in einem konstruktiven und freundlichen Austausch. Das Unternehmen hat dabei sein Bedauern ausgedrückt. Für uns ist dieses Thema erledigt."