Borussia Mönchengladbach: Jonas Hofmann fällt mit Muskelbündelriss aus

Borussia Mönchengladbach muss vorerst ohne Jonas Hofmann auskommen. Der 28-Jährige zog sich im Länderspiel gegen Tschechien am Mittwoch (1:0) einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Hofmann war gegen Tschechien bereits in der 20. Minute ausgewechselt worden. Über die genaue Ausfallzeit gab es weder vom DFB noch von den Fohlen eine Einschätzung. Es ist jedoch mit mehreren Wochen Pause zu rechnen.

Die Verletzung bremst Hofmann damit just in einer Phase aus, in der er sich in starker Form befand und zu den Leistungsträgern der Borussia gehörte. In elf Pflichtspielen dieser Saison erzielte Hofmann vier Tore und bereitete sechs vor.

Erst am 2. Oktober 2020 wurde er erstmals von Bundestrainer Joachim Löw Hofmann in den Kader der A-Nationalmannschaft für das Freundschaftsspiel gegen die Türkei und die Spiele in der UEFA Nations League gegen die Ukraine und die Schweiz berufen. Gegen die Türkei kam er schließlich am 7. Oktober durch eine Einwechslung in der 59. Minute zu seinem Länderspieldebüt.