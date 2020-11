Bundesliga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 7. Spieltag im Überblick

Am 7. Spieltag der Bundesliga steht das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern an. Bereits am frühen Samstagnachmittag gastier Schalke 04 zum Krisenduell bei Mainz 05.

Bundesliga: Ergebnisse und Spielplan des 7. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 06.11. 20.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Köln 1:1 07.11. 15.30 Uhr FC Augsburg Hertha BSC -:- 07.11. 15.30 Uhr VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt -:- 07.11. 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Schalke 04 -:- 07.11. 15.30 Uhr Union Berlin Arminia Bielefeld -:- 07.11. 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg -:- 07.11. 18.30 Uhr Borussia Dortmund Bayern München -:- 08.11. 15.30 Uhr VfL Wolfsburg 1899 Hoffenheim -:- 08.11. 18 Uhr Bayer Leverkusen Mönchengladbach -:-

