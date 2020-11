BVB, News und Gerüchte - Watzke: Borussia Dortmund muss FC Bayern mit Mentalität bezwingen

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke setzt vor dem heutigen Topspiel gegen Bayern München (18.30 Uhr im LIVETICKER) vor allem auf die Mentalität. Außerdem: Michael Zorc hat Erling Haaland mit Robert Lewandowski verglichen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

Weitere News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

BVB, News - Watzke: Borussia Dortmund muss Bayern mit Mentalität bezwingen

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des BVB, setzt vor dem Topspiel gegen die Bayern vor allem den Faktor Mentalität. "Das Wichtigste ist, dass wir ausstrahlen, dass wir erfolgreich sein werden und wollen, dass wir da alles in die Waagschale legen", sagte der 61-Jährige im Sky-Interview.

Der Rivale aus München dürfe die Schwarz-Gelben dementsprechend "auf gar keinen Fall in der Höhe oder der Prozentzahl des Wollens übertreffen".

Watzke sieht das Duell der beiden punktgleichen Spitzenteams (beide 15 aus sechs Spielen) auf Augenhöhe: "Beide Mannschaften haben viel Qualität, wir haben eine sehr stabile Abwehr derzeit, wir können auch Tore schießen. Und was nicht passieren darf ist, dass die Bayern mehr wollen als wir."

Unter FCB-Coach Hansi Flick verlor der BVB die drei letzten Pflichtspielduelle mit einem Torverhältnis von 2:8. Die Dortmunder überzeugten dafür mit zuletzt vier Zu-Null-Siegen in Serie in der Bundesliga und Champions League. Der BVB stellt zudem mit nur zwei Gegentoren die beste Defensive dieser Saison und könnte den Bundesliga-Vereinsrekord von fünf Weißen Westen in Folge einstellen.

© imago images / Poolfoto

BVB, News - Zorc: "Haaland ist weiter als Lewandowski mit 20"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat vor dem Spiel gegen die Bayern Erling Haaland und Robert Lewandowski verglichen. "Beide schießen Unmengen von Toren", sagte Zorc bei der Spieltagspressekonferenz mit einem Lächeln.

Allerdings befänden sich beide Stürmer angesichts von zwölf Jahren Altersunterschied an ganz unterschiedlichen Punkten ihrer Karriere: "Da lässt sich schwer ein Vergleich ziehen", betonte Zorc. "Wir sind happy, dass wir Erling haben, er tut uns auch jenseits seiner Tore gut. Er hat den unbedingten Willen und ist erfolgsbesessen." Gleichzeitig sagte er der Bild-Zeitung: "Erling ist jetzt sicher weiter, als es Robert mit 20 war."

Auch Zorc stellte daher noch einmal klar, dass Haaland schon jetzt ein elementarer Baustein in der Mannschaft von Trainer Lucien Favre sei. Der junge Norweger sei "natürlich unsere Tor-Garantie in der Offensive" und habe "für uns einen unglaublich hohen Stellenwert", sagte Zorc. "Erling traue ich wirklich alles zu, weil er diesen extremen inneren Antrieb hat, sich permanent verbessern zu wollen."

Haaland läuft erst seit Januar für den BVB auf. Damals war er für eine Ablösesumme über rund 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und erzielte in seiner ersten Saison-Hälfte in 16 Pflichtspielen auf Anhieb 15 Tore. In dieser Saison steht Haaland bei fünf Treffern in der Liga und vier Toren in drei Champions-League-Spielen. Lewandowski dagegen traf in der Liga bereits zehnmal.

Zorc erklärte zudem, dass der Klub für die komplette Saison mit Jadon Sancho plane. Neuzugänge im Winter seien nicht angedacht: "Nein! Ich glaube, alle Vereine spüren im Moment, dass diese Krise, wie fast in allen Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft, tiefe Spuren hinterlässt und noch dabei ist, sie zu hinterlassen. Und ich glaube, dass wir aus wirtschaftlicher Vernunft heraus relativ wenig Spielraum haben."

BVB - Isak, Balerdi, Philipp und Co.: Diese Hoffnungsträger erfüllten bei Borussia Dortmund nicht die Erwartungen © imago images 1/21 Sancho, Pulisic, Aubameyang, Lewandowski - zahlreiche Spieler schafften beim BVB den Durchbruch und entwickelten sich zu Stars. Anderen blieb dieser Schritt verwehrt. Ein Blick auf eine Auswahl an Spielern der jüngeren Vergangenheit. © imago images / Thomas Bielefeld 2/21 LEONARDO BALERDI (8 Spiele für den BVB zwischen 2019 und 2020): Als eines der größten Defensivtalente Südamerikas kam Balerdi nach Dortmund, der BVB überwies über 15 Millionen an die Boca Juniors - den Durchbruch schaffte er nicht. © imago images / PanoramiC 3/21 Vor Saisonbeginn folgte die Leihe zu Olympique Marseille. Auch dort kämpft der erst 21-Jährige mit Anlaufschwierigkeiten, gegen Lorient erzielte er allerdings den Siegtreffer. OM verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 14 Mio. - Ausgang offen. © imago images / Claus Bergmann 4/21 ABDOU DIALLO (38 Spiele für den BVB zwischen 2018 und 2019): Mit vielversprechenden Leistungen für Mainz 05 machte er auf sich aufmerksam, für stolze 28 Millionen Euro schlug der BVB zu. Obwohl meist gesetzt, überzeugte er nur selten auf ganzer Linie. © imago images / PanoramiC 5/21 Als sich die Möglichkeit bot, ein Jahr später über 30 Millionen von PSG zu kassieren, machten die Verantwortlichen Nägel mit Köpfen. Im Starensemble reicht es für den Innenverteidiger in den großen Spielen meist nur für einen Platz auf der Bank. © imago images / Sven Simon 6/21 MAXIMILIAN PHILIPP (51 Spiele für den BVB zwischen 2017 und 2019): Für den Freiburger Shooting-Star zahlte der BVB 20 Millionen Euro, in Dortmund legte er einen Blitzstart hin, der durch eine dreimonatige Verletzung jäh gestoppt wurde. © imago images / Christian Schroedter 7/21 Danach meist nur Ergänzungsspieler, 2019 legte Dinamo Moskau jene Ablöse auf den Tisch, die auch der BVB gezahlt hatte. Seit Oktober an Wolfsburg verliehen, das auch eine Kaufoption (11 Mio.) besitzt. Der Start bei den Wölfen macht Lust auf mehr. © imago images / Chai v.d. Laage 8/21 MARIUS WOLF (23 Spiele für den BVB zwischen 2018 und 2019): Mit großen Erwartungen wechselte der vielseitig einsetzbare Rechtsaußen für fünf Millionen Euro von der Eintracht zum BVB, die Konkurrenz beim CL-Teilnehmer war allerdings zu groß. © imago images / Eduard Bopp 9/21 Auf Leihbasis schloss er sich ein Jahr später der Hertha an, wo er zumindest in der Anfangsphase der Saison zur Stammformation zählte. Die Kaufoption war den Berlinern schließlich zu hoch. Kurz vor der Transferdeadline verlieh der BVB Wolf nach Köln. © imago images / DeFodi 10/21 ALEXANDER ISAK (13 Spiele für den BVB zwischen 2017 und 2018): Erst 17 Jahre war der Schwede alt, als er aus seiner Heimat zu den Schwarzgelben wechselte. Nach guten Ansätzen in seiner Debütsaison spielte er zumeist für die Dortmunder U23. © imago images / Alterphotos 11/21 Nach starken Leistungen bei seiner Leihe zu Willem II wurde er an Real Sociedad verkauft. Im Baskenland weiß Isak zu überzeugen, der BVB besitzt eine Rückkaufoption (30 Millionen Euro). "Dortmund liegt in meiner Vergangenheit", erklärte er. © imago images / Team 2 12/21 MIKEL MERINO (9 Spiele für den BVB zwischen 2016 und 2017): Sportdirektor Michael Zorc bezeichnete den zentralen Mittelfeldspieler als "großes Talent der spanischen Fußballschule", Trainer Thomas Tuchel baute nicht auf ihn, er kam nie in Deutschland an. © imago images / AFLO 13/21 Nach einjähriger Leihe zu Newcastle United wurde der Spanier an die Magpies verkauft, die ihn umgehend an Real Sociedad weitergaben. Dort absoluter Stammspieler. Seit September darf sich der 23-Jährige auch spanischer Nationalspieler nennen. © imago images / DeFodi 14/21 ADNAN JANUZAJ (12 Spiele für den BVB im Jahr 2015): Sollte in Dortmund Spielpraxis sammeln, bereits nach einem halben Jahr wurde die Leihe von United abgebrochen - kein einziges Spiel absolvierte der Belgier mit kosovarischen Wurzeln von Beginn an. © imago images / Agencia EFE 15/21 Nach einer weiteren mäßig erfolgreichen Leihe - dieses Mal nach Sunderland - verkauften die Red Devils das ewige Talent zu Real Sociedad. Vielversprechende Ansätze sind weiter da, in der noch jungen Saison ist er jedoch zumeist nur Reservist. © imago images / Uwe Kraft 16/21 EMRE MOR (19 Spiele für den BVB zwischen 2016 und 2017): Der türkische Messi kam für knapp zehn Millionen aus Nordsjælland, blieb in Dortmund neben einigen netten Dribblings aber vor allem für Eigensinnigkeit und brotlose Kunst in Erinnerung. © imago images / ZUMA Wire 17/21 Immerhin erzielte der BVB einen Transfergewinn, auch bei Celta Vigo sowie Leihen in Istanbul und Piräus sollte seine Karriere keine Fahrt aufnehmen. Zurück in Vigo hofft er auf regelmäßige Einsätze - und erhielt für die Einstellung sogar ein Trainerlob. © imago images / Jan Huebner 18/21 LEONARDO BITTENCOURT (7 Spiele für den BVB zwischen 2012 und 2013): Das Interesse am Deutsch-Brasilianer war groß, der BVB erhielt den Zuschlag. "Ich war damals noch sehr jung", nannte er später den Grund dafür, dass seine Zeit nach einem Jahr endete. © imago images / Jan Huebner 19/21 Weiter ging es in Hannover und Köln, 2018 war er der TSG Hoffenheim acht Millionen Euro wert. Dort wurde er nicht glücklich und zog nach Bremen weiter, zunächst auf Leihbasis, im Sommer fest. In der Hansestadt fast immer gesetzt. © imago images / DeFodi 20/21 MORITZ LEITNER (67 Spiele für den BVB zwischen 2011 und 2016): Aus der Löwen-Jugend stammend, erhielt der zentrale Mittelfeldspieler vor allem in seiner zweiten Saison beim BVB reichlich Spielzeit, gesetzt war er jedoch nie und zog nach Stuttgart weiter. © imago images / Focus Images 21/21 Nach kurzzeitiger Rückkehr folgten Stationen bei Lazio Rom und dem FC Augsburg. Seit 2018 auf der Insel bei Norwich City, dort aber auf dem Abstellgleis. In der aktuellen Saison gehörte er noch gar nicht zum Aufgebot des Teams aus der Championship.

BVB vor Topspiel gegen FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

Beim BVB könnte Emre Can nach seiner zweiwöchigen Quarantäne wieder ins Team stoßen. Ob der angeschlagene Abwehrchef Mats Hummels auflaufen kann, konnte Favre am Freitag noch nicht beantworten.

BVB: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland. - Trainer: Favre

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland. - Trainer: Favre FCB: Neuer - Sarr, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. - Trainer: Flick

BVB: Der Spielplan für die kommenden Wochen