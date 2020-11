BVB, News und Gerüchte - Lothar Matthäus schwärmt von Erling Haaland: "Von einem anderen Stern"

Rekordnationalspier Lothar Matthäus hat von BVB-Stürmer Erling Haaland geschwärmt. Die Borussia beobachtet wohl eine Sturmhoffnung aus England. Außerdem steht nach den Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko das Strafmaß für S04 fest. Hier gibt es News und Gerüchte zu den Dortmundern.

Matthäus schwärmt von Haaland: "Von einem anderen Stern"

Rekordnationalspier Lothar Matthäus hat vor dem Spitzenspiel in der Bundesliga zwischen dem BVB und dem FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr) von Erling Haaland und Robert Lewandowski geschwärmt: "Sie sind von einem anderej Stern. Robert schießt zwar noch mehr Tore und ist sicherlich noch eine Stufe drüber. Aber auch was der junge Haaland in seiner noch kurzen Zeit für Borussia Dortmund bisher geleistet hat, ist absolut außergewöhnlich und grandios", schreibt Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

"Es wird der Tag kommen, an dem er auch so ein Spiel für Dortmund entscheidet", erklärte er weiter. Der Norweger trifft auch in seiner zweiten Saison beim BVB nach Belieben, in den ersten neun Spielen kommt er auf acht Tore und drei Vorlagen. Beim Sieg in Bielefeld am vergangenen Wochenende fehlte Haaland aufgrund von Knieproblemen, beim Champions-League-Spiel beim FC Brügge (Mittwoch, ab 21 Uhr im Liveticker) kann er jedoch aller Voraussicht nach wieder dabei sein.

Außerdem werde es laut Matthäus im Duell BVB vs. Bayern auf Serge Gnabry und Jadon Sancho ankommen: "Sie sind extra-klasse und mindestens mitentscheidend, wenn es zum Duell auf allerhöchstem Niveau kommt. Beide verkörpern den Prototypen eines modernen Flügelstürmers. Ihre Dribblings, Vorlagen, Torgefahr sind einmalig in Europa."

Für den BVB sei das Spiel "die nächste Chance zu zeigen, dass sie ein wahrer Titel-Kandidat sind und in den wirklich wichtigen Spielen voll da sind". Wichtig sei dabei ein Einsatz des angeschlagenen Mats Hummels: "Er ist extrem wichtig für sein Team und es wäre eine große Schwächung für Dortmund." Der Doppeltorschütze musste in Bielefeld aufgrund von Oberschenkelproblemen kurz vor Schluss ausgewechselt werden.

Erling Haaland: Statistiken für Borussia Dortmund

Wettbewerb Spiele Tore Minuten Bundesliga 20 18 1.449 Champions League 4 4 360 DFB-Pokal 2 1 101 DFL-Supercup 1 1 67

BVB beobachtet offenbar Reading-Youngster Olise

Der BVB beobachtet offenbar Michael Olise, einen 18-jährigen Stürmer vom FC Reading. Nach Informationen des Portals TEAMtalk sollen neben der Borussia auch RB Leipzig sowie zahlreiche Premier-League-Klubs ihre Scouts auf den Angreifer angesetzt haben, der neben dem französischen auch über den englischen Pass verfügt.

Für Reading, das derzeit auf Platz eins in der zweitklassigen Championship steht, erzielte Olise in der noch jungen Saison schon zwei Treffer und bereitete drei weitere vor. Bereits in der vergangenen Saison gab er sein Profidebüt und steht bei 37 Einsätzen für die erste Mannschaft. Sein Vertrag läuft noch bis 2022.

Olise durchlief seit 2015 die Jugendabteilungen Readings, zuvor spielte er außerdem für den FC Chelsea und Manchester City. Für die U18-Auswahl Frankreichs lief er bereits zweimal auf, auch der englische Verband soll jedoch am offensiv flexibel einsetzbaren Olise interessiert sein.

Moukoko-Beleidigungen: Schalke erhält Geldstrafe

Nach massiven Zuschauer-Beleidigungen gegen BVB-Juwel Youssoufa Moukoko im U19-Revierderby hat das DFB-Sportgericht Schalke 04 zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verurteilt. Der Klub kann davon einen Betrag von bis zu 2.000 Euro für konkrete Maßnahmen im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung verwenden.

Zudem müssen die Königsblauen die Zahl der Ordner bei Spielen der A-Junioren-Bundesliga auf mindestens 20 erhöhen und ein Konzept erarbeiten, das "effektives und angemessenes Einschreiten bei Beleidigungen aus dem Zuschauerbereich beinhaltet". Strafmildernd wurde einbezogen, dass die Schalker umgehend um Entschuldigung gebeten und die Aufklärung eingeleitet hatten.

"Wir als DFB treten jeder Form von Diskriminierung und Rassismus im Fußballbereich klar entgegen", sagte Einzelrichter Torsten Becker. "Die menschenverachtenden Beleidigungen und Gewaltandrohungen gegen Moukoko hatten eine solche Motivation, was wir nicht dulden können und werden. Daher war hier eine entsprechende Sanktion auszusprechen."

Nachdem Moukoko den BVB mit drei Toren zum Sieg geschossen hatte, wurde er von einzelnen Zuschauern mit Todeswünschen und Drohungen überzogen. Auf Videoaufnahmen war unter anderem "Ich brech dir alle Knochen!" oder "Leg dich ins Grab!" zu hören. Auch Schimpfwörter fielen, ein Zuschauer brüllte: "Verpiss dich, du Hurensohn".

BVB II: Spielbetrieb in Regionalliga wird fortgesetzt

Der Spielbetrieb in der Regionalliga West wird vorerst fortgesetzt. Diese Entscheidung gab der Westdeutsche Fußballverband am Montag bekannt. Generelle Spielabsagen in Verbindung mit den für November beschlossenen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie seien nicht vorgesehen, hieß es.

Nach Rücksprache mit der NRW-Landesregierung wurde festgelegt, dass die Regionalliga West als Spielklasse mit professionellen Strukturen anzusehen ist und nicht in den Amateurbereich fällt. Dementsprechend könne der Spielbetrieb in dieser vierthöchsten Spielklasse aufrechterhalten werden.

Für die BVB-Zweitvertretung stehen somit nun die Spiele gegen Preußen Münster (3.11.), bei Borussia Mönchengladbach II (8.11.) und gegen Rot-Weiß Oberhausen (14.11.) an.

