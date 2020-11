BVB-Juwel Youssoufa Moukoko muss vor Bundesliga-Debüt aus Internat ausziehen

Vor einem möglichen Bundesliga-Debüt gegen Hertha BSC muss Borussia Dortmunds Nachwuchshoffnung Youssoufa Moukoko offenbar aus dem BVB-Internat und in eine eigene Wohnung ziehen. Das berichtet Sport1 am Samstag. Hintergrund seien demnach auch in diesem Fall die Folgen der Coronavirus-Pandemie.

Im Internat sei die Ansteckungsgefahr für den noch 15 Jahre alten Stürmer zu groß. Anders als bei den Profis würden die Nachwuchsspieler des BVB nicht regelmäßig auf das Virus getestet werden, heißt es in dem Bericht.

Um zu gewährleisten, dass Moukoko, der ab der kommenden Woche mit Überschreitung des 16. Lebensjahres bei den Dortmunder Profis spielberechtigt ist und somit einen Tag nach seinem Geburtstag im Bundesligaspiel gegen die Hertha am 21. November erstmals im BVB-Kader bei einem Pflichtspiel stehen könnte, muss der Youngster in eine neue Unterkunft umziehen.

Der Verein suche auch schon nach einer neuen Bleibe. Nach dem Auszug aus dem Internat werde eine Aufsichtsperson den noch Minderjährigen täglich aufsuchen, um nach dem Rechten zu sehen.

Dass Moukoko schon ab dem kommenden Spieltag im Kader der Schwarzgelben stehen wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Sportdirektor Michael Zorc bestätigte bei Sport1, dass Moukoko, der zuletzt noch in der BVB-Jugend trainiert hatte, "jetzt wieder voll bei den Profis dabei" sei - "und das bleibt auch erstmal so".

BVB: Moukoko-Debüt gegen Hertha? "Hype schon groß genug"

Ob der Deutsch-Kameruner, der bereits im Sommer während der Saisonvorbereitung bei den Profis weilte, aber in Berlin tatsächlich schon zum Einsatz kommen wird, wollte Zorc nicht prognostizieren. "Ich weiß nicht, ob er da schon eine Rolle spielt. Im Moment ist der Hype schon groß genug um ihn. Den werden wir nicht noch zunehmend befeuern", sagte er.

Die Erwartungen an Moukoko in den kommenden Jahren sind angesichts seiner herausragenden Statistiken im Juniorenbereich groß. Für die U17 und die U19 der Dortmunder schoss er in 88 Spielen 141 Tore, weshalb ihm BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zuletzt attestierte, "das Tor-Gen" zu haben.

"Egal, ob du bei der U19 drei oder vier Buden machst, wenn du die regelmäßig machst, hast du das Gen irgendwann", sagte Watzke bei Sky und stellte Moukoko bereits Einsätze im Verlauf der Saison in Aussicht: "Wenn du jetzt einen außergewöhnlichen 16-Jährigen hast, dann kannst du auch schon mal im Hinterkopf haben, dass er ab und zu mal für Erling (Haaland, Anm. d. Red.), der ja gesetzt ist, ein Spielchen macht."

BVB: Statistiken von Youssoufa Moukoko in der BVB-Jugend