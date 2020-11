BVB: Hans-Joachim Watzke über Trennung von Thomas Tuchel: "Es hat mit keinem Protagonisten funktioniert"

Hans-Joachim Watzke hat im Podcast mit Sandra Maischberger zu zahlreichen Themen Stellung genommen, darunter auch zu den früheren BVB-Trainern Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel, die er weiter völlig unterschiedlich bewertet. Auch über sein Verhältnis mit dem früheren Bayern-Präsident Uli Hoeneß sprach der Boss von Borussia Dortmund.

Für Watzke war es mit keinem Trainer leichter als mit Jürgen Klopp. Der heutige Liverpool-Trainer steht auch heute noch beim 61-Jährigen hoch im Kurs. "Mit dieser speziellen Art hat er es mir auch leichter gemacht. Wenn du so einen kongenialen Partner mit an Bord hast, ist das Leben deutlich angenehmer", erzählte Watzke. "Er ist jemand, wenn er in den Raum kommt, strahlt sofort die Sonne."

Nicht ganz so positiv äußerte sich der BVB-Geschäftsführer über Klopps Nachfolger Thomas Tuchel, auch wenn er ihn als "fantastischen Trainer" bezeichnete. Tuchel (47) stand zwischen 2015 und 2017 an der Seitenlinie im Signal Iduna Park, bevor man sich nach nur zwei Jahren aufgrund unterschiedlicher Auffassungen trennte.

Watzke sieht in diesem Fall noch immer die Schuld beim jetzigen PSG-Trainer. "Es heißt ja immer, man soll vor seiner eigenen Tür kehren. Aber ich sehe da bis heute nicht den großen Fehler bei mir", zeigte sich Watzke ohne Reue. Tuchel sei aus seiner Sicht die Optimal-Lösung nach Klopp gewesen, "es gibt aber manchmal Dinge, die harmonieren einfach nicht. Es hat ja mit keinem der Protagonisten beim BVB funktioniert. Aber ich würde jetzt Tuchel auch nicht zu meinen Feinden zählen."

Als Feind wurde von den Medien immer der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß hochstilisiert. Dem sei nicht so, auch wenn Hoeneß ihm "nie das 'Du' angeboten habe." Am Ende des Tages herrsche ein gesunder Respekt, wobei beide aber stets die Interessen ihrer Vereine vertreten würden.

"Wenn er zum Beispiel meinen Verein kritisiert, was meint er, was er dafür von mir bekommt? Lob etwa? Ich weiß auch nicht, warum er so ist", erklärte Watzke. "Das führt halt nicht dazu, dass ich sage: Toller Typ."

