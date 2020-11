Borussia Mönchengladbach: Max Eberl reagiert auf Transfergerüchte um Florian Neuhaus und FC Bayern München

Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat auf die anhaltenden Transfergerüchte um Mittelfeldspieler Florian Neuhaus und den FC Bayern München deutlich reagiert.

"Ich frage mich manchmal: Was wollen wir? Wir alle wünschen uns auf der einen Seite einen Wettbewerb, in dem auch mal andere Vereine Meister werden können. Aber auf der anderen Seite werden diese Spieler dann wieder zu diesem Verein geschrieben", sagte der 47-Jährige im Gespräch mit Sport1.

Eberl kritisierte die Selbstverständlichkeit, gute Spieler direkt mit einem Abgang in Verbindung zu bringen. "Warum nicht einfach mal sagen: 'Hey, geil. In Gladbach entwickelt sich was.' Wieso soll ein Florian Neuhaus nicht bei uns bleiben? Der Reflex ist mittlerweile immer: Gutes Spiel, gute Entwicklung, wo geht er hin? Das geht mir immer viel zu schnell", führte er aus.

Etwas positiver drückte sich Gladbach-Trainer Marco Rose beim RedaktionsNetzwerk Deutschland aus. Neuhaus habe "alles, was man braucht, um in diesem Haifischbecken zu bestehen und die nächsten Schritte zu machen - ein guter Junge einfach".

Er sei "ein außergewöhnlicher Fußballer, der das Spiel komplett versteht und für seine Größe unglaubliche Bewegungsabläufe hat. Er sieht viel, denkt vorausschauend, hat allerdings noch Entwicklungspotenzial in Sachen Zweikampfführung. Aber er ist auf einem richtig guten Weg", sagte Rose.

Neuhaus: FC Bayern? "Will mich da nicht festlegen"

Neuhaus, der in der Jugend von 1860 München ausgebildet wurde, stand offenbar beim damaligen Bayern-Coach Niko Kovac auf der Wunschliste. Der Rechtsfuß selbst wollte zuletzt ein mögliches Engagement bei den Münchnern nicht ausschließen.

"Ich will mich da nicht festlegen. Der FC Bayern ist ein großer Verein. Ich habe bei der Nationalmannschaft ja auch ein paar Jungs von den Bayern kennengelernt, die nur positiv über den Verein sprechen. Außerdem ist mein Papa ein riesiger Bayern-Fan. Aber ich bin Spieler von Borussia Mönchengladbach und konzentriere mich auf nichts anderes", erklärte er im Gespräch mit SPOX und Goal.