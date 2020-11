Bundesliga: Bayer Leverkusen - Hertha BSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen und Hertha BSC begannen die Saison wie zwei Mannschaften mit Europa-League-Ansprüchen, gingen seitdem jedoch in entgegengesetzte Richtungen. Wie Ihr das Duell zwischen Platz 3 und Platz 13 der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC: Alle wichtigen Infos

Datum: Sonntag, 29. November

Sonntag, 29. November Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Stadion: BayArena in Leverkusen

BayArena in Leverkusen Zuschauer: Keine zugelassen

Bundesliga: Leverkusen gegen Hertha heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird heute nicht im Free-TV gezeigt. Leverkusen - Hertha läuft heute live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Kommentator Martin Groß. Der Bundesliga-Sonntag dort beginnt dort um 14.30 Uhr mit Moderatorin Britta Hofmann und Experte Martin Schmidt.

Der Bezahlsender bietet eine Übertragung des Spiels auch als Livestream an, dafür braucht Ihr entweder die SkyGo-App oder das Sky Ticket.

Bundesliga: Leverkusen gegen Hertha heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr Leverkusen gegen Hertha heute auch im SPOX-Liveticker verfolgen, der euch minütliche Updates zum Spielbetrieb aus der BayArena gibt.

Hier entlang zum Liveticker Leverkusen - Hertha.

Leverkusen gegen Hertha: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die Teams auflaufen:

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, Dragovic, Sinkgraven - Baumgartlinger - Wirtz, Amiri - Bailey, Schick, Diaby

Hradecky - L. Bender, Tah, Dragovic, Sinkgraven - Baumgartlinger - Wirtz, Amiri - Bailey, Schick, Diaby Hertha: Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt - Stark - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Piatek, Matheus Cunha

Bundesliga: Die Tabelle am 9. Spieltag

Bayer Leverkusen steht nach acht Spieltagen nicht nur auf Europa-League-Kurs, sondern ist auf dem Weg in die Champions League. Hertha BSC startete mit einem überzeugenden 4:1 gegen Werder Bremen in die Saison, hat aber nur vier Punkte aus den letzten sieben Partien geholt. Der bisherige Tiefpunkt der Saison für den Big City Klub waren sicherlich die letzten 45 Minuten gegen den BVB, in dem die Hauptstädter mit 1:5 (insgesamt 2:5) untergingen und vier Tore von Erling Haaland einsteckten.