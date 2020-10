Bundesliga-Testspiele: Kantersieg für Schalke, Pleite für Mainz, Gladbach gewinnt Derby

Der FC Schalke 04 hat in einem Testspiel gegen Paderborn ein lange ersehntes Erfolgserlebnis gefeiert. Dieses wurde dem 1. FSV Mainz 05 ein weiteres Mal verwehrt. Borussia Mönchengladbach gelang der nächste Derby-Sieg.

Nach 19 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg gewann Schalke ein Testspiel gegen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn mit 5:1 (3:1) - hier geht's zum Nachlesen des Livetickers.

Auffälligster Spieler der Königsblauen war Angreifer Mark Uth mit drei Toren (21., 32. und 82.). Der Ex-Kölner hatte bereits den bislang einzigen Saisontreffer in der Bundesliga erzielt.

Außerdem trafen im Parkstadion Vedad Ibisevic (45.) und Benito Raman (56.) für Schalke. Paderborn war durch ein Tor von Kai Pröger in Führung gegangen (13.). Zuvor hatte Nabil Bentaleb für die Mannschaft des neuen Trainers Manuel Baum einen Elfmeter verschossen (11.). Nächste Bundesliga-Aufgabe ist am 18. Oktober das Heimspiel gegen Union Berlin.

Fünf Tage nach dem Derby-Sieg beim 1. FC Köln hat dagegen Borussia Mönchengladbach auch das nächste Nachbarschaftsduell mit Zweitligist Fortuna Düsseldorf gewonnen. Ohne einige Nationalspieler siegte der Champions-League-Teilnehmer gegen den Bundesliga-Absteiger mit 4:0 (2:0).

Testspiele: Mainz 05 verliert gegen den KSC

Der Schweizer Breel Embolo erzielte zwei Treffer für die Fohlen, einmal waren der Franzose Alassane Plea und Lars Stindl für das Team von Trainer Marco Rose erfolgreich. In Düsseldorfs Mannschaft gab der neuverpflichtete Schwede Kristoffer Peterson sein Debüt.

Nach dem Fehlstart in der Bundesliga findet der FSV Mainz 05 weiter nicht in die Spur. Das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte verlor am Bruchweg ein Testspiel gegen Zweitliga-Schlusslicht Karlsruher SC mit 2:4 (0:1). Nach der Klatsche im Punktspiel bei Union Berlin zum Einstand (0:4) wartet Lichte immer noch auf seinen ersten Erfolg als Cheftrainer der 05er.

Benjamin Goller (27.) und Malik Batmaz (55.) hatten den KSC in Führung gebracht, Alexander Hack (59.) und Jean-Philippe Mateta (60.) glichen für Mainz aus. Marco Djuricin (66.) und Babacar Gueye (82.) stellten den Sieg der Gäste sicher, die in der 2. Liga noch punkt- und torlos dastehen.

Wie die Schalker kassierten auch die Mainzer in der Bundesliga zum Start drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen, schon nach dem zweiten Spieltag hatte sich der Klub von Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Der zuletzt vereinslose Mittelfeldspieler Kevin Stöger, der am Mittwoch einen Zweijahresvertrag bei den 05ern unterschrieben hatte, stand noch nicht im Kader.