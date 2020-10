Manchester United hätte 16-jährigen Dayot Upamecano offenbar für 700.000 Pfund verpflichten können

Premier-League-Klub Manchester United hat es im Jahr 2015 offenbar verpasst, den heutigen Innenverteidiger von RB Leipzig, Dayot Upamecano (21), für eine verhältnismäßig geringe Ablösesumme unter Vertrag zu nehmen.

Laut eines Berichts der englischen Zeitung The Sun war der heutige französische Nationalspieler als damals 16-Jähriger mit seiner Mutter schon nach Manchester gereist, um einen Transfer auf die Insel unter Dach und Fach zu bringen.

Doch statt der von seinem damaligen Klub FC Valenciennes geforderten Ablöse von 700.000 Pfund lag Uniteds Schmerzgrenze bei 500.000 Pfund.

So platzte also der Transfer des heute 21-Jährigen, es ging stattdessen nach Österreich zu Red Bull Salzburg. Auch der FC Bayern München war im Jahr 2015 angeblich bereits an Upamecano interessiert. Zwei Jahre später (2017) wechselte er dann für rund zehn Millionen Euro zu Red Bull Leipzig in die deutsche Bundesliga.

Seitdem hat sich Upamecano in der Abwehrreihe von RB zu einem wichtigen Baustein entwickelt. Mittlerweile sind zahlreiche Top-Klubs an den Diensten des Innenverteidigers interessiert. Zuletzt wurden Real Madrid, der FC Liverpool, Arsenal und auch ManUnited mit dem Franzosen in Verbindung gebracht.

Im September bestätigte Upamecano Gespräche mit zahlreichen Vereinen. In der Saison 2020/21 lief der dreifache Nationalspieler Frankreichs bereits fünfmal für RB in der Bundesliga auf (ein Tor). Sein Marktwert liegt derzeit bei rund 60 Millionen Euro, während der Vertrag des Innenverteidigers noch bis 2023 läuft.