Mahmoud Dahoud beim BVB: Hoffnungsträger auf Wiedervorlage

Mahmoud Dahoud gehörte zu den besten Dortmundern beim Derbysieg über Schalke 04. Nutzt das vermeintlich "ewige Talent" die Chance der umfassenden BVB-Rotation nun zum Karrieresprung?

Der Favre-Fußball braucht sie manchmal - die Erinnerung, dass nicht alle Treffer direkt vor dem Tor herausgespielt werden müssen wie früher beim Hobbykick in der städtischen Dreifachturnhalle. Beim 157. Revierderby gegen den FC Schalke 04 übernahm Mahmoud Dahoud diese Aufgabe.

Sein Distanzkracher auf die Latte in der 31. Minute erinnerte die bis dahin zu verschnörkelt agierenden Dortmunder, dass auch rustikale Stilformen erlaubt sind und Erfolg versprechen. Nach Dahouds Ausrufezeichen raffte sich die Borussia zum klaren 3:0-Erfolg über bemitleidenswert schwache Knappen auf.

Dahoud wiederum verkörpert die Erinnerung daran, dass auch bei der vielfach beneideten BVB-Talentschmiede nicht immer alles glatt läuft. Neben Instant-Stars wie Christian Pulisic, Ousmane Dembele, Jadon Sancho, Erling Haaland, Jude Bellingham oder Giovanni Reyna produziert der BVB auch Umweg-Spieler, die erst in der Fremde glücklich werden: etwa Alexander Isak, Mikel Merino oder Jonas Hofmann. Oder gar Stillstand-Kicker wie Felix Passlack, Emre Mor oder eben Dahoud: Talente, die großen Erwartungen nicht gerecht werden - zumindest zunächst.

Für Mittelfeldspieler Dahoud bietet sich gerade die nächste Chance zum Durchbruch. Dank des komprimierten Corona-Spielplans mit nun noch satten 13 Partien bis Weihnachten ist BVB-Trainer Lucien Favre förmlich zur Dauer-Rotation gezwungen, um halbwegs heile durch die Hinrunde zu kommen.

Das eröffnet Spielern aus der zweiten Reihe unverhoffte Möglichkeiten. Schon gegen Hoffenheim machte Dortmunds Nummer acht die Sache ordentlich, im Derby gegen S04 gehörte Dahoud mit vielen Impulsen, giftigem Auftritt und großer Laufbereitschaft zu den besten Spielern. Er führte die zweitmeisten Zweikämpfe und glänzte mit einer Passquote von 94 Prozent.

BVB - FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken © imago images / Poolfoto 1/30 ROMAN BÜRKI: "Er ist unsere Nummer eins", sagte Sportdirektor Zorc vor dem Derby, um die selbst verschuldete Torwartdiskussion beim BVB zu entschärfen. Gegen harmlose Schalker konnte es Bürki aber nicht selbst beweisen. Note: 3,5 © Leon Kuegeler - Pool/Getty Images 2/30 THOMAS MEUNIER: Nach der harten Kritik zuletzt im Aufwind. Viel Laufbereitschaft und Drang nach vorn. Hatte im ersten Durchgang das 1:0 auf dem Fuß. Gute Flanke auch auf Reyna, die ein Tor verdient gehabt hätte. Note: 3. © Leon Kuegeler - Pool/Getty Images 3/30 MATS HUMMELS: Souveräner Auftritt des Abwehrchefs. Im Duell mit Schalke-Stürmer Paciencia meist der Sieger, dazu oft mit am Spielaufbau beteiligt. Schöner Kopfballtreffer zum 3:0. Note: 2,5 © Martin Rose/Getty Images 4/30 MANUEL AKANJI: Im ersten Spiel nach seiner Corona-Infektion mit dem wichtigen 1:0 der Dosenöffner für den BVB. In der ersten Halbzeit war dem Schweizer ein krasser Fehlpass unterlaufen, der einen gefährlichen Konter der Gäste einleitete. Note: 3. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 5/30 RAPHAEL GUERREIRO: Nominell linker Außenverteidiger, aber wie gewohnt mit vielen Offensivanteilen. Tolle Anspiele und öffnende Pässe, gefährlich aus der Distanz. Meiste Pässe (120), meiste Ballkontakte (153). Mit den Assists zum 1:0 und 3:0. Note: 2. © Martin Rose/Getty Images 6/30 MAHMOUD DAHOUD: Wie schon beim Sieg in Hoffenheim durfte Dahoud auch gegen S04 wieder von Beginn ran. Viel unterwegs, ständig am Ball. Starker Distanzkracher, der aus 30 Metern noch die Schalke Latte küsste. Note: 2,5 © Martin Rose/Getty Images 7/30 THOMAS DELANEY: Der Däne hat sich zurück ins Team gespielt. Nach seiner Aushilfe in der Dreierkette nun wieder auf gewohntem Terrain im defensiven Mittelfeld unterwegs. Viel Drive, gute Ideen, hoher Einsatz. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 8/30 JADON SANCHO: Nach durchwachsenem Start ins Derby doch wieder im Aufwärtstrend. Ein erster Super-Pass auf Haaland kam nicht an, der zweite saß zum 2:0. So einfach kann Fußball sein. Note: 3 © imago images / Poolfoto 9/30 JULIAN BRANDT: Erst der dritte Startelfeinsatz des Mittelfeldspielers in dieser Saison. Sehr bemüht und mit gut anzusehenden Aktionen, aber wie zuletzt schon oft mit der einen Schleife zu viel in seinem Spiel. Note: 3. © imago images / Poolfoto 10/30 GIOVANNI REYNA: Der auffälligste Schwarz-Gelbe im ersten Durchgang. Immer wieder unterwegs Richtung Tor, von den Gästen oft nur mit unfairen Mitteln zu stoppen. Scheiterte mit einem Kopfball kurz vor der Pause nur knapp. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 11/30 ERLING HAALAND: Dortmunds Stürmer brauchte ordentlich Anlauf im Derby. Vertändelte im ersten Durchgang zwei Chancen, das ist man von ihm kaum gewohnt. Nach dem Wechsel dann aber abgezockt wie eh und je. Toller Lupfer zum 2:0. Note: 2,5. © Alex Grimm/Getty Images 12/30 AXEL WITSEL: In den letzten zwanzig Minuten für den starken Dahoud auf dem Platz. Hatte keine Mühe, die bereits geschlagenen Schalker vom Tor wegzuhalten. Keine Bewertung. © Dean Mouhtaropoulos/Getty Images 13/30 FELIX PASSLACK: Ein weiterer Einsatz für Borussias Eigengewächs, das es in dieser Saison überraschend zurück in den Kader geschafft hat. Keine Bewertung. © Lars Baron/Getty Images 14/30 MARCO REUS: Der Spielverlauf gab es her, den Kapitän zu schonen und erst am Ende noch zu bringen (77.). Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Bewertung. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 15/30 THORGAN HAZARD: Endlich wieder mehr Optionen für die linke Seite beim BVB. Nach seiner Verletzung zum Saisonauftakt gegen Gladbach erstmals wieder mit einen Kurzeinsatz. Keine Bewertung. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 16/30 MATEU MOREY: Der junge Spanier durfte in den letzten zehn Minuten noch für Meunier ran. Konnte sich aber nicht mehr groß in Szene setzen. Keine Bewertung. © Martin Rose/Getty Images 17/30 FREDERIK RÖNNOW: Verhinderte mit starken Paraden gegen Haaland und Meunier eine höhe Niederlage für die Königsblauen. Bei den Gegentoren machtlos. Note: 3. © imago images / Poolfoto 18/30 MALICK THIAW: Hatte bei seinem Startelfdebüt vor allem in der Anfangsviertelstunde große Probleme mit den flinken Reyna und Guerreiro. Beim 0:1 dann zu weit weg von Gegenspieler Akanji. Note: 4,5. © Frederic Scheidemann/Getty Images 19/30 SALIF SANE: Noch der beste Schalker Defensivspieler. Half immer wieder bei Unsicherheiten seiner Nebenleute aus und überzeugte mit ordentlicher Zweikampf- und Passquote. Bei den Gegentoren schuldlos. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 20/30 MATIJA NASTASIC: Ließ vor dem 0:2 Haaland zu einfach entwischen, beim 0:3 verlor er das entscheidende Kopfballduell gegen Hummels. Ein gebrauchter Abend für den Serben. Note: 5. © imago images / Poolfoto 21/30 KILIAN LUDEWIG: Konzentrierte sich primär auf seine Defensivaufgaben und schaltete sich nur selten ins Angriffsspiel ein. Verzeichnete die meisten Ballverluste aller Knappen (16). Immerhin mit den meisten Ballkontakten auf Schalker Seite. Note: 4,5. © Leon Kuegeler - Pool/Getty Images 22/30 AMINE HARIT: Sollte zusammen mit Mascarell und Bentaleb das Zentrum dicht machen, bekam aber keinen Zugriff zum Spiel. Führte die meisten aller Schalker Zweikämpfe, gewann davon aber lediglich 40 Prozent. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 23/30 OMAR MASCARELL: Hatte Glück, dass sein fahrlässiger Ballverlust vor dem eigenen 16er nicht bestraft wurde (12.). Fiel darüber hinaus hauptsächlich mit harter Zweikampfführung auf und holte sich früh Gelb ab. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 24/30 NABIL BENTALEB: Hatte bis zu seiner Auswechslung die meisten Schalker Ballkontakte, gewann aber keinen einzigen seiner sieben Zweikämpfe und brachte nur knapp 60 Prozent seiner Pässe an den eigenen Mann. Note: 5. © INA FASSBENDER/AFP via Getty Images 25/30 BASTIAN OCZIPKA: Vor allem in den ersten 45 Minuten mit einigen guten Offensivläufen. Nach der Pause dann meist defensiv gefordert. Gewann immerhin 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © imago images / Poolfoto 26/30 RABBI MATONDO: Schuf mit seiner Schnelligkeit immer wieder Platz für Schalker Konter, blieb in seinen Aktionen aber wirkungslos. Ging nach 71 Minuten für Raman vom Feld. Note: 4. © imago images / Poolfoto 27/30 GONCALO PACIENCIA: Hatte als Schalker Sturmspitze eine denkbar undankbare Aufgabe, gab aber den einzigen Schalker Schuss in den ersten 45 Minuten ab. Verlor vor dem 0:1 dann Guerreiro aus den Augen und musste wenig später für Kutucu weichen. Note: 4,5. © Martin Rose/Getty Images 28/30 CAN BOZDOGAN: Kam für den schwachen Bentaleb, machte seine Sache aber nur unwesentlich besser. Kam in 34 Minuten Spielzeit auf nur 17 Ballkontakte. Note: 4,5. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 29/30 AHMED KUTUCU: Sollte dem Schalker Offensivspiel frischen Wind verleihen, hing aber ähnlich in der Luft wie Vorgänger Paciencia und verzeichnete keine nennenswerte Aktion. Note: 4,5. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 30/30 BENITO RAMAN: Wurde für die letzten 20 Minuten eingewechselt, hatte auf das Ergebnis aber keinen Einfluss mehr. Ohne Bewertung.

Mahmoud Dahoud debütiert für das DFB-Team

Dahouds technische und taktische Fähigkeiten sind unbestritten. Dank dieser Talente erfüllte er sich Anfang Oktober sogar den Traum vom Debüt in der Nationalmannschaft, obwohl er bis dahin nur sieben Einsatzminuten in der aktuellen Bundesliga-Saison auf dem Buckel hatte.

"Mo ist ein exzellenter Spieler", lobte Teamkollege Julian Brandt im Kreise der DFB-Elf: "Von den Anlagen her mit das Beste, das ich je gesehen habe. Facettenreich, technisch unfassbar, ein sehr, sehr guter Schuss. Er ist lauf- und zweikampfstark."

Genau aus diesen Gründen hatte der BVB den damals 21-Jährigen für zwölf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach losgeeist. Der Rechtsfuß kam im Sommer 2017 als frischgebackener U21-Europameister und mit riesigen Erwartungen zu den Westfalen.

Dahoud nach Corona-Restart mit guten Leistungen

Er ging dann aber in den Wirren der Bosz- und Stöger-Zeit bei den kriselnden Dortmundern unter. Auch die Verpflichtung seines früheren Gladbach-Förderers Favre brachte nicht den erhofften Umschwung der Karriere. Immer wieder warfen ihn Verletzungen oder schlechte Auftritte zu Unzeiten zurück.

So hätte Dahoud 2019 zum Titelhelden werden können, als Favre ihn beim Meisterschaftsgipfel in München überraschend in die Startelf warf. Doch nachdem der offensivstarke Stratege eine frühe Riesenchance der Dortmunder nur an den Pfosten setzte, fing sich der BVB eine demütigende 0:5-Klatsche. Am Ende war der zwischenzeitlich stattliche Neun-Punkte-Vorsprung auf die Bayern ebenso futsch wie die Schale. Dahoud kam im Rest der Saison nur noch auf zehn Einsatzminuten.

Auch beim Re-Start der Liga in der vergangenen Spielzeit bot sich Dahoud eine Gelegenheit. Die Corona-Pause im Frühjahr hatte er vorbildlich fleißig genutzt. Er hielt sich im Kraftraum seines Apartments fit und bewies per Training im Fußballkäfig auf der eigenen Dachterrasse, dass eine gewisse Exzentrik bei der Immobilien-Gestaltung von Vorteil sein kann.

Dahouds Manko beim BVB: fehlende Konstanz

Beim souveränen 4:0-Derbysieg über Schalke fand er sich überraschend in der Startelf und zeigte sein bislang bestes Spiel für den BVB. So nah dran am Stammplatz war er seit seinem Debüt in Dortmund nicht mehr. Doch zwei gute Partien später war die Saison wegen einer Knieverletzung schon wieder gelaufen.

Dahouds Manko ist die fehlende Konstanz. Weil er krasse Schwankungen sogar innerhalb eines eigentlich guten Spiels zeigt, scheiden sich an ihm oft die Geister. Immer wieder entwertet er seinen dynamischen Offensivdrang, seine Power und Ideen durch ärgerliche Nachlässigkeiten, etwa in der defensiven Absicherung.

"Mo braucht einfach das Vertrauen", sagte Favre bereits im ersten Jahr ihrer BVB-Zusammenarbeit. Nur bleibt dafür bei einem Klub wie Dortmund kaum Zeit. Seit Dahouds Start in Dortmund hat das Gedränge im Maschinenraum stetig zugenommen.

Dahoud beim BVB: "Ich will mich aufdrängen"

Um die Bosz/Stöger-Zeit zu reparieren, bekam er die vermeintlichen "Mentalitäts-Monster" Thomas Delaney und Axel Witsel vor die Nase gesetzt. Vergangene Saison erweiterten Julian Brandt und Emre Can den Konkurrenzkampf im Zentrum. Und nun hat Dahoud in Jude Bellingham einen hoch veranlagten 17-Jährigen vor sich, der seine eigene Entwicklung auf Jahre blockieren könnte.

Vielleicht wäre es für Dahoud besser, sich bei einem Klub zu versuchen, der deutlich mehr Spielpraxis garantiert. Aber er hat sich dazu entschlossen, bei den ambitionierten Westfalen den Kampf um die Startelf aufzunehmen. Bis zum Ablauf des üppig dotierten Vertrages im Sommer 2022 hat er dazu Gelegenheit. Auftritte wie gegen Schalke sind ein Anfang.

Durch den Zwang zur Rotation wird es weitere Chancen für variable Aufstellungen geben. Auch die Einstellung bei Dahoud scheint zu stimmen: "Ich will mich aufdrängen, bis der Trainer nicht mehr an mir vorbeikommt."

Mahmoud Dahoud: Seine Leistungsdaten beim BVB