Julian Brandt von Borussia Dortmund verrät in DAZN-Doku: "Wäre für mich der Horror, wenn ein Trainer mir das sagen würde"

"Kopfsache" heißt der zweite Teil der zehnteiligen Serie über Borussia Dortmund "BVB 09 - Stories who we are" im Streamingdienst DAZN , die seit Montag, 26. Oktober, abrufbar ist. Julian Brandt, Mo Dahoud und Sportpsychologe Philipp Laux sprechen über das wichtige Thema Psyche im Leistungssport.

BVB-Offensivfreigeist Julian Brandt verrät zudem, welche Umstellung Trainer Lucien Favre im Umgang mit ihm vorgenommen hat. "Für mich wäre das der Horror, wenn ein Trainer zu mir kommen und sagen würde, 'Du spielst auf der Position und machst da genau das und das und musst genau so spielen!' Das wäre für mich ganz schlimm. Unser Coach ist mittlerweile an den Punkt angelangt, dass er zu mir sagt: "Das ist deine Position, aber du kannst herumlaufen wo du willst"', verrät Brandt. Das gelte für die Aufgaben in der Offensive, präzisiert er mit einem Schmunzeln.

Grundsätzlich beschreibt der Nationalspieler sein riskantes Spiel, das auch zum ein oder anderen Fehlpass führt, und seine bisweilen schwankenden Leistungen folgendermaßen: "Das ist mein Spiel. Es lockt mich, auf dem Spielfeld Sachen zu machen, bei denen jeder andere sagen würde, ich gehe den sicheren Weg."

Beim BVB-Teampsychologen Philipp Laux rennt Brandt mit so einer Erkenntnisse offene Türen ein. "Wichtig ist, dass Spieler akzeptieren, dass Fußball ein Fehlerspiel ist", sagt Laux. Das falle vielen Spielern jedoch schwer. "Die radikale Akzeptanz, dass Fehler zu diesem Business gehören, ist nötig. Wichtig ist vor allem, wie man mit Fehlern umgeht."

Und da kommt Laux ins Spiel. Der frühere Bundesliga-Torwart, der von 2000 bis 2002 auch acht Partien für den BVB absolvierte und seit 2008 für verschiedene Bundesligavereine als Teampsychologe arbeitete, trat sein Amt beim BVB während der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 an.

BVB-Doku auf DAZN: "Mentalität ist lernbar"

"Das Vorurteil, dass Spieler sich auf die Couch legen müssten", sei mittlerweile passe, sagt Laux in der zweiten Folge der BVB-Doku "BVB 09 - Stories who we are" bei DAZN. "Es geht um Performance-Entwicklung. Und da spielt der mentale Bereich ebenso eine Rolle wie Technik, Taktik und Athletik", sagt Laux.

Der Psychologe ist davon überzeugt, dass Mentalität veränderbar sei. "Mentalität bedeutet laut Definition Denkart. Es geht darum, wie denke und handle ich in bestimmten Situationen? Und das ist veränderbar und lernbar", sagt Laux.

Brandt erklärt die Bedeutung des Mentalen im Fußballgeschäft in der DAZN-Doku so: "Ich finde, für den Fußball ist der Kopf gar nicht so wichtig. Fürs Drumherum ist der Kopf wichtig."