BVB-Youngster Jude Bellingham über Entwicklung bei Borussia Dortmund: "Bin sicherlich kein Lehrling mehr"

Jude Bellingham hat seine bisherige Entwicklung bei Borussia Dortmund reflektiert und hofft darauf, "noch ein paar Rekorde" in seiner Karriere brechen zu können. Das sagte der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund in einem Interview mit dem kicker (Montagsausgabe).

"Ich denke, ich bin sowohl als Spieler als auch als Mensch sehr gereift in den vergangenen Monaten", stellte Bellingham, der im Sommer für 25 Millionen Euro aus der zweiten englischen Liga von Birmingham City zum BVB gewechselt war, fest.

Bei den Schwarzgelben angekommen, avancierte er in seinem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen den MSV Duibsurg gleich mit 17 Jahren und 77 Tagen zum jüngsten Torschützen der Dortmunder Vereinsgeschichte und spielte sich zu Beginn der Saison trotz seines jungen Alters in der Startelf fest.

Die Rekorde, die schon am Anfang seiner Zeit in Dortmund purzelten, seien ihm "schon wichtig. Denn sie sind ein guter Indikator dafür, wie hart ich für meine Ziele arbeite", erklärte er. Warum er in so jungen Jahren schon eine wichtige Rolle beim BVB einnehmen kann, begründete er mit seinen fast 50 Einsätzen für Birmingham in der Championship.

"Physisch ist die Liga extrem hart, sie gilt nicht umsonst als eine der härtesten der Welt", sagte der U21-Nationalspieler Englands: "Mir in dieser Liga die körperliche und mentale Robustheit aneignen zu können, die man auf diesem Niveau benötigt, war von einem unschätzbaren Wert für meine weitere Karriere." Er sei "sehr früh gefordert" worden, ein Spiel als Mittelfeldmotor lesen zu lernen, "offensiv, wie defensiv".

Jude Bellingham knackt BVB-Rekord: Die 20 jüngsten Torschützen von Borussia Dortmund © imago images 1/21 Beim BVB fiel gegen den MSV Duisburg ein 15 Jahre alter Rekord. Jude Bellingham ist mit 17 Jahren und 77 Tagen der jüngste Dortmunder Pflichtspiel-Torschütze seit Vereinsgründung und löst damit eine BVB-Legende ab. Die 20 jüngste BVB-Torschützen. © imago images / Rust 2/21 PLATZ 20: LOTHAR EMMERICH - 18 Jahre, 11 Monate, 1 Tag am 30.10.1960 beim 2:2 gegen Alemannia Aachen. © imago images / pmk 3/21 PLATZ 19: THEO SCHNEIDER - 18 Jahre, 7 Monate, 20 Tage am 12.04.1979 beim 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg. © imago images / Sven Simon 4/21 PLATZ 18: MIRKO VOTAVA - 18 Jahre, 7 Monate, 5 Tage am 30.11.1974 beim 1:0 gegen den 1.FC Mülheim-Styrum. © imago images / Ferdi Hartung 5/21 PLATZ 17: DIETER KURRAT - 18 Jahre, 6 Monate, 26 Tage am 11.12.1960 beim 1:0 gegen den SC Victoria Köln. © imago images / Thomas Bielefeld 6/21 PLATZ 16: FELIX PASSLACK - 18 Jahre, 5 Monate, 24 Tage am 22.11.2016 beim 8:4 gegen Legia Warschau. © imago images / Christopher Neundorf/Kirchner-Media 7/21 PLATZ 15: MANFRED KOSLOWSKI - 18 Jahre, 5 Monate, 15 Tage am 07.01.1959 beim 4:2 gegen Rot-Weiss Essen. © imago images / MIS 8/21 PLATZ 14: DAN-AXEL ZAGADOU - 18 Jahre, 4 Monate, 25 Tage am 28.10.2017 beim 2:4 gegen Hannover 96. © imago images / Eduard Bopp 9/21 PLATZ 13: SAHR SENESIE - 18 Jahre, 4 Monate, 17 Tage am 06.11.2003 beim 2:2 gegen den FC Sochaux-Montbeliard. © imago images / ActionPictures 10/21 PLATZ 12: MARIO GÖTZE - 18 Jahre, 2 Monate, 26 Tage am 29.08.2010 beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart. © imago images / kicker/Liedel 11/21 PLATZ 11: DANIEL SIMMES - 18 Jahre, 1 Monate, 23 Tage am 05.10.1984 beim 2:1 gegen Bayer Leverkusen. © imago images / foto2press 12/21 PLATZ 10: ALEXANDER ISAK - 18 Jahre, 1 Monate, 3 Tage am 24.10.2017 beim 5:0 gegen den 1. FC Magdeburg. © imago images / EIBNER/MarioxHommes 13/21 PLATZ 9: JADON SANCHO - 18 Jahre, 27 Tage am 21.04.2018 beim 4:0 gegen Bayer Leverkusen. © imago images / Horstmüller 14/21 PLATZ 8: RALF AUGUSTIN - 17 Jahre, 11 Monate, 13 Tage am 09.09.1978 beim 4:3 gegen den VfB Stuttgart. © imago images / Team 2 15/21 PLATZ 7: MARC-ANDRE KRUSKA - 17 Jahre, 10 Monate, 22 Tage am 21.05.2005 beim 2:1 gegen Hansa Rostock. © imago images / Sven Simon 16/21 PLATZ 6: IBRAHIM TANKO - 17 Jahre, 8 Monate, 7 Tage am 01.04.1995 beim 3:1 gegen den KFC Uerdingen. © imago images / Uwe Kraft 17/21 PLATZ 5: LARS RICKEN - 17 Jahre, 8 Monate, 1 Tag am 11.03.1994 beim 2:1 gegen den MSV Duisburg. © imago images / Team 2 18/21 PLATZ 4: CHRISTIAN PULISIC - 17 Jahre, 6 Monate, 30 Tage am 17.04.2016 beim 3:0 gegen den HSV. © imago images / Sven Simon 19/21 PLATZ 3: GIOVANNI REYNA - 17 Jahre, 2 Monate, 22 Tage am 04.02.2020 beim 2:3 gegen Werder Bremen. © imago images / ExSpo 20/21 PLATZ 2: NURI SAHIN - 17 Jahre, 2 Monate, 21 Tage am 26.11.2005 beim 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg. © imago images / nordphoto / Rauch 21/21 PLATZ 1: JUDE BELLINGHAM - 17 Jahre, 2 Monate, 16 Tage am 14.09.2020 beim 5:0 gegen den MSV DUISBURG.

Bellingham vor großer Zukunft? "Keine zwei Meinungen"

Aufgrund seiner starken Leistungen bei Birmingham wurde Bellingham in der zweiten englischen Liga zum "Rookie of the Year" - dem besten Jungspieler oder "Lehrling" des Jahres - gewählt. Einerseits sei dies eine Anerkennung gewesen, die ihn stolz mache, andererseits stellte er aber auch klar: "Ich bin sicher kein Lehrling mehr."

Nach gutem Start in Dortmund saß Bellingham im Revierderby gegen Schalke 04 (3:0) am Samstag 90 Minuten auf der Bank, bereits eine Woche zuvor wurde er beim 1:0 über Hoffenheim lediglich eine Viertelstunde vor Spielende eingewechselt. Beim Champions-League-Fehlstart (1:3 bei Lazio Rom) wurde er nach schwacher erster Hälfte ausgewechselt.

Nichtsdestotrotz steht für BVB-Sportdirektor Michael Zorc fest, dass Bellingham eine große Zukunft im Fußball hat: "Darüber gibt es keine zwei Meinungen."