BVB, News und Gerüchte: Hans-Joachim Watzke verteidigt Marco Reus

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat seinen Spieler Marco Reus (31) verteidigt. Am Mittwoch trifft der BVB auf Zenit St. Petersburg. Das Bundesligaspiel am Samstag bei Arminia Bielefeld wird ohne Fans ausgetragen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB-Geschäftsführer Watzke verteidigt Reus

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat seinen Spieler Marco Reus (31) verteidigt. Zuletzt hatte Sky-Experte Dietmar Hamann gefordert, ihm die Kapitänsbinde abzunehmen.

"Dietmar Hamann analysiert oft sehr zutreffend. Hier liegt er aber komplett falsch. Wie will er auch mannschaftsinterne Vorgänge beurteilen können? Marco ist ein guter Kapitän", sagte Watzke der Bild.

Hamann führte als Grund die Verletzungsanfälligkeit Reus' an und brachte als möglichen Nachfolger Mats Hummels ins Gespräch. "Marco und Mats verstehen sich bestens. Dass Marco nach dieser langen Verletzungspause Zeit benötigt, seine Leistung zu stabilisieren, ist ja wohl einleuchtend. Wir wissen jedenfalls, was wir an ihm haben", entgegnete Watzke.

Reus kam in dieser Saison bisher in acht Pflichtspielen zum Einsatz, stand jedoch nur 334 Minuten auf dem Platz. Dabei gelangen ihm zwei Treffer.

BVB - FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken © imago images / Poolfoto 1/30 ROMAN BÜRKI: "Er ist unsere Nummer eins", sagte Sportdirektor Zorc vor dem Derby, um die selbst verschuldete Torwartdiskussion beim BVB zu entschärfen. Gegen harmlose Schalker konnte es Bürki aber nicht selbst beweisen. Note: 3,5 © Leon Kuegeler - Pool/Getty Images 2/30 THOMAS MEUNIER: Nach der harten Kritik zuletzt im Aufwind. Viel Laufbereitschaft und Drang nach vorn. Hatte im ersten Durchgang das 1:0 auf dem Fuß. Gute Flanke auch auf Reyna, die ein Tor verdient gehabt hätte. Note: 3. © Leon Kuegeler - Pool/Getty Images 3/30 MATS HUMMELS: Souveräner Auftritt des Abwehrchefs. Im Duell mit Schalke-Stürmer Paciencia meist der Sieger, dazu oft mit am Spielaufbau beteiligt. Schöner Kopfballtreffer zum 3:0. Note: 2,5 © Martin Rose/Getty Images 4/30 MANUEL AKANJI: Im ersten Spiel nach seiner Corona-Infektion mit dem wichtigen 1:0 der Dosenöffner für den BVB. In der ersten Halbzeit war dem Schweizer ein krasser Fehlpass unterlaufen, der einen gefährlichen Konter der Gäste einleitete. Note: 3. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 5/30 RAPHAEL GUERREIRO: Nominell linker Außenverteidiger, aber wie gewohnt mit vielen Offensivanteilen. Tolle Anspiele und öffnende Pässe, gefährlich aus der Distanz. Meiste Pässe (120), meiste Ballkontakte (153). Mit den Assists zum 1:0 und 3:0. Note: 2. © Martin Rose/Getty Images 6/30 MAHMOUD DAHOUD: Wie schon beim Sieg in Hoffenheim durfte Dahoud auch gegen S04 wieder von Beginn ran. Viel unterwegs, ständig am Ball. Starker Distanzkracher, der aus 30 Metern noch die Schalke Latte küsste. Note: 2,5 © Martin Rose/Getty Images 7/30 THOMAS DELANEY: Der Däne hat sich zurück ins Team gespielt. Nach seiner Aushilfe in der Dreierkette nun wieder auf gewohntem Terrain im defensiven Mittelfeld unterwegs. Viel Drive, gute Ideen, hoher Einsatz. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 8/30 JADON SANCHO: Nach durchwachsenem Start ins Derby doch wieder im Aufwärtstrend. Ein erster Super-Pass auf Haaland kam nicht an, der zweite saß zum 2:0. So einfach kann Fußball sein. Note: 3 © imago images / Poolfoto 9/30 JULIAN BRANDT: Erst der dritte Startelfeinsatz des Mittelfeldspielers in dieser Saison. Sehr bemüht und mit gut anzusehenden Aktionen, aber wie zuletzt schon oft mit der einen Schleife zu viel in seinem Spiel. Note: 3. © imago images / Poolfoto 10/30 GIOVANNI REYNA: Der auffälligste Schwarz-Gelbe im ersten Durchgang. Immer wieder unterwegs Richtung Tor, von den Gästen oft nur mit unfairen Mitteln zu stoppen. Scheiterte mit einem Kopfball kurz vor der Pause nur knapp. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 11/30 ERLING HAALAND: Dortmunds Stürmer brauchte ordentlich Anlauf im Derby. Vertändelte im ersten Durchgang zwei Chancen, das ist man von ihm kaum gewohnt. Nach dem Wechsel dann aber abgezockt wie eh und je. Toller Lupfer zum 2:0. Note: 2,5. © Alex Grimm/Getty Images 12/30 AXEL WITSEL: In den letzten zwanzig Minuten für den starken Dahoud auf dem Platz. Hatte keine Mühe, die bereits geschlagenen Schalker vom Tor wegzuhalten. Keine Bewertung. © Dean Mouhtaropoulos/Getty Images 13/30 FELIX PASSLACK: Ein weiterer Einsatz für Borussias Eigengewächs, das es in dieser Saison überraschend zurück in den Kader geschafft hat. Keine Bewertung. © Lars Baron/Getty Images 14/30 MARCO REUS: Der Spielverlauf gab es her, den Kapitän zu schonen und erst am Ende noch zu bringen (77.). Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Bewertung. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 15/30 THORGAN HAZARD: Endlich wieder mehr Optionen für die linke Seite beim BVB. Nach seiner Verletzung zum Saisonauftakt gegen Gladbach erstmals wieder mit einen Kurzeinsatz. Keine Bewertung. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 16/30 MATEU MOREY: Der junge Spanier durfte in den letzten zehn Minuten noch für Meunier ran. Konnte sich aber nicht mehr groß in Szene setzen. Keine Bewertung. © Martin Rose/Getty Images 17/30 FREDERIK RÖNNOW: Verhinderte mit starken Paraden gegen Haaland und Meunier eine höhe Niederlage für die Königsblauen. Bei den Gegentoren machtlos. Note: 3. © imago images / Poolfoto 18/30 MALICK THIAW: Hatte bei seinem Startelfdebüt vor allem in der Anfangsviertelstunde große Probleme mit den flinken Reyna und Guerreiro. Beim 0:1 dann zu weit weg von Gegenspieler Akanji. Note: 4,5. © Frederic Scheidemann/Getty Images 19/30 SALIF SANE: Noch der beste Schalker Defensivspieler. Half immer wieder bei Unsicherheiten seiner Nebenleute aus und überzeugte mit ordentlicher Zweikampf- und Passquote. Bei den Gegentoren schuldlos. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 20/30 MATIJA NASTASIC: Ließ vor dem 0:2 Haaland zu einfach entwischen, beim 0:3 verlor er das entscheidende Kopfballduell gegen Hummels. Ein gebrauchter Abend für den Serben. Note: 5. © imago images / Poolfoto 21/30 KILIAN LUDEWIG: Konzentrierte sich primär auf seine Defensivaufgaben und schaltete sich nur selten ins Angriffsspiel ein. Verzeichnete die meisten Ballverluste aller Knappen (16). Immerhin mit den meisten Ballkontakten auf Schalker Seite. Note: 4,5. © Leon Kuegeler - Pool/Getty Images 22/30 AMINE HARIT: Sollte zusammen mit Mascarell und Bentaleb das Zentrum dicht machen, bekam aber keinen Zugriff zum Spiel. Führte die meisten aller Schalker Zweikämpfe, gewann davon aber lediglich 40 Prozent. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 23/30 OMAR MASCARELL: Hatte Glück, dass sein fahrlässiger Ballverlust vor dem eigenen 16er nicht bestraft wurde (12.). Fiel darüber hinaus hauptsächlich mit harter Zweikampfführung auf und holte sich früh Gelb ab. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 24/30 NABIL BENTALEB: Hatte bis zu seiner Auswechslung die meisten Schalker Ballkontakte, gewann aber keinen einzigen seiner sieben Zweikämpfe und brachte nur knapp 60 Prozent seiner Pässe an den eigenen Mann. Note: 5. © INA FASSBENDER/AFP via Getty Images 25/30 BASTIAN OCZIPKA: Vor allem in den ersten 45 Minuten mit einigen guten Offensivläufen. Nach der Pause dann meist defensiv gefordert. Gewann immerhin 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © imago images / Poolfoto 26/30 RABBI MATONDO: Schuf mit seiner Schnelligkeit immer wieder Platz für Schalker Konter, blieb in seinen Aktionen aber wirkungslos. Ging nach 71 Minuten für Raman vom Feld. Note: 4. © imago images / Poolfoto 27/30 GONCALO PACIENCIA: Hatte als Schalker Sturmspitze eine denkbar undankbare Aufgabe, gab aber den einzigen Schalker Schuss in den ersten 45 Minuten ab. Verlor vor dem 0:1 dann Guerreiro aus den Augen und musste wenig später für Kutucu weichen. Note: 4,5. © Martin Rose/Getty Images 28/30 CAN BOZDOGAN: Kam für den schwachen Bentaleb, machte seine Sache aber nur unwesentlich besser. Kam in 34 Minuten Spielzeit auf nur 17 Ballkontakte. Note: 4,5. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 29/30 AHMED KUTUCU: Sollte dem Schalker Offensivspiel frischen Wind verleihen, hing aber ähnlich in der Luft wie Vorgänger Paciencia und verzeichnete keine nennenswerte Aktion. Note: 4,5. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 30/30 BENITO RAMAN: Wurde für die letzten 20 Minuten eingewechselt, hatte auf das Ergebnis aber keinen Einfluss mehr. Ohne Bewertung.

BVB trifft in der Champions League auf Zenit

Borussia Dortmund trifft am 2. Spieltag der Champions League am Mittwoch (21 Uhr im LIVETICKER) auf Zenit St. Petersburg. Das erste Gruppenspiel ging gegen Lazio Rom mit 1:3 verloren. Viertes Gruppenmitglied ist Club Brügge.

Keine Fans bei Dortmund Spiel in Bielefeld

Beim Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) zwischen Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund sind keine Fans zugelassen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Bielefeld betrug am Montag laut Robert Koch-Institut 103,8.

