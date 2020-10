Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute im Liveticker

Der FC Augsburg ist heute Abend zum ersten Montagsspiel der aktuellen Bundesliga-Saison bei Bayer Leverkusen zu Gast. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bayer Leverkusen vs. FC Augsburg heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Gegner Augsburg kann mit dem Saisonstart hingegen zufrieden sein. Gegen Borussia Dortmund siegte man am zweiten Spieltag etwas überraschend mit 2:0, auch sonst steht der FCA mit sieben Punkten nach vier Spielen voll im Soll.

Vor Beginn: Trotz vier Spielen ohne Niederlage ist Bayer Leverkusen mäßig in die Saison gestartet. In den ersten drei Partien gelangen der Elf von Trainer Peter Bosz nur drei Unentschieden, am vergangenen Wochenende gab es gegen den FSV Mainz 05 endlich den ersten Dreier.

Vor Beginn: Austragungsort der heutigen Begegnung ist die Leverkusener BayArena. Der Anpfiff ist auf 20.30 Uhr terminiert. Die Leitung übernimmt Schiedsrichter Sören Storks.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 5. Spieltages zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Augsburg.

Leverkusen - Augsburg: Die voraussichtlichen Startformationen

Bayer Leverkusen : Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Bellarabi, Palacios, Amiri, Diaby - Alario

: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Bellarabi, Palacios, Amiri, Diaby - Alario FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Khedira, Gruezo - Hahn, Caligiuri - Gregoritsch - Niederlechner

Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hält die Übertragungsrechte an allen Montagsspielen der Bundesliga-Spielzeit 20/21 und wird dementsprechend auch die heutige Partie live, exklusiv und in voller Länge zeigen. Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Jan Platte und Experte Sebastian Kneißl begrüßen Euch 15 Minuten vor dem Anpfiff, als ab etwa 20.15 Uhr.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle