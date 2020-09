Bundesliga: Ehemaliger FC-Augsburg-Kapitän Daniel Baier verkündet Karriereende

Daniel Baier, ehemaliger Kapitän des Bundesligisten FC Augsburg, hat offiziell seine Profi-Laufbahn beendet. Dies gab der 36-Jährige in einer Videobotschaft via Instagram bekannt.

"Mein Wunsch war es, meine Karriere beim FC Augsburg zu beenden, auch wenn es jetzt anders gekommen ist, als ich es mir vorgestellt habe", sagte Baier.

Ende Juli war sein Vertrag in Augsburg "in gegenseitigem Einvernehmen" aufgelöst worden. Insgesamt absolvierte Baier in 17 Profijahren 447 Erst- und Zweitligapartien, davon 355 für den FCA.