Im Topspiel des 1. Bundesliga-Spieltags trifft Borussia Dortmund heute auf Borussia Mönchengladbach. SPOX verrät, wo Ihr die Partie des BVB live im TV und Livestream verfolgen könnt bzw. wer das Spiel überträgt.

Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach: Datum und Austragungsort

Endlich wieder Bundesliga, das gilt ab heute auch für den BVB und Gladbach. Das Borussen-Duell steigt am heutigen Samstag (19. September) um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park.

Das Westfalen-Stadion bietet Platz für 82.365 Zuschauer, nach den Beschlüssen der Bundesländer dürfen die Kapazitäten in den Bundesliga-Stadien bis zu 20 Prozent ausgeschöpft werden. Damit wären theoretisch 16.000 Zuschauer zum BVB-Auftakt möglich, doch das Hygienekonzept ist nur auf 10.000 Fans ausgelegt. Am ersten Spieltag werden es die Dortmunder auch bei dieser Anzahl an Zuschauern belassen.

Wer zeigt / überträgt BVB gegen Gladbach heute live im TV und Livestream?

Dortmund- und Gladbach-Fans können das erste Bundesliga-Spiel der Saison 2020/21 ihres Klubs nicht im Free-TV verfolgen. Stattdessen besitzt der Pay-TV-Anbieter Sky die Rechte am Topspiel am Samstagabend. Die Partie wird auf Sky Sport Bundesliga 1 / HD zu sehen sein, folgendes Trio begleitet Euch durch den Abend:

Kommentator: Wolff Fuss

Moderator: Sebastian Hellmann

Experte: Lothar Matthäus

Sky-Kunden haben zudem die Möglichkeit, die Partie als Livestream via SkyGo zu verfolgen. Mit SkyTicket könnt Ihr Euch einen monatlichen Zugang zu den Angeboten des Pay-TV-Senders zulegen.

Wie gewohnt findet Ihr auch in der neuen Saison die Highlights des Spitzenspiels zwischen Dortmund und Gladbach bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN. Der Streaming-Dienst überträgt zudem alle Freitagsspiele der Bundesliga-Saison 2020/21 sowie die frühen Sonntagsspiele (Anstoß 13.30 Uhr) und die Partien am Montag. Holt Euch jetzt den Gratis-Probemonat!

Bundesliga: BVB vs. Gladbach heute live im Liveticker

Wer kein Sky-Kunde ist, aber dennoch immer wissen will, was beim Duell zwischen Dortmund und Gladbach passiert, dem sei der Liveticker von SPOX empfohlen. Ab 18.30 Uhr halten wir Euch hier auf dem Laufenden.

Borussia Dortmund gegen Gladbach: Die Vorschau

Der letzte Sieg der Fohlen gegen Borussia Dortmund liegt mittlerweile mehr als vier Jahre zurück. Am 28. Spieltag der Saison 2014/15 gelang Gladbach ein 3:1-Erfolg gegen den BVB, die anschließenden elf Duelle in der Bundesliga und im DFB-Pokal gingen allesamt an die Schwarz-Gelben.

Die Dortmunder werden auch am heutigen Samstag einen Sieg einfahren wollen, um gut in die neue Saison zu starten. Zwar gab BVB-Boss Watzke kein offizielles Ziel für die neue Spielzeit aus, dennoch wird Dortmund um den Titel mitspielen wollen.

Der Pflichtspiel-Auftakt glückte schon einmal. In der ersten Runde des DFB-Pokals holte sich der BVB einen 5:0-Erfolg gegen den MSV Duisburg, bei dem unter anderem der erst 17-jährige Neuzugang Jude Bellingham brillierte. Doch auch Gladbach gab sich im Pokal keine Blöße, der Bundesliga-Vierte der vergangenen Saison schoss den Regionalligisten Oberneuland mit 8:0 ab.

BVB gegen Gladbach: Die letzten Duelle im Überblick

Datum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 7. März 2020 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 1:2 30. Oktober 2019 DFB-Pokal, zweite Runde Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 2:1 19. Oktober 2019 Bundesliga Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 1:0 18. Mai 2019 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 0:2 21. Dezember 2018 Bundesliga Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 2:1

© imago images / Moritz Müller

Bundesliga: Alle Spiele des 1. Spieltags im Überblick

Nach dem Spitzenspiel zwischen Dortmund und Gladbach findet der 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21 am Sonntag mit den Partien Leipzig gegen Mainz und Wolfsburg gegen Leverkusen seinen Abschluss.