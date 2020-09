BVB nach Sieg gegen MSV Duisburg: Jude Bellingham das Juwel unter brillanten Jungstars

Jude Bellingham hat mit seinem glänzenden Einstand bei Borussia Dortmund höchste Erwartungen geweckt. Der BVB tritt auf die Bremse.

Jude Bellingham hatte noch keine Lust aufs Bett. Ein Bild nach dem anderen stellte der 17-Jährige nach seinem aufsehenerregenden ersten Spiel für Borussia Dortmund gegen Mitternacht in seine Instagram-Story, und am Dienstag legte er gleich nach. "Ein gutes Debüt und mein erstes Tor", schrieb der englische U21-Nationalspieler, "und eine wirklich starke Mannschaftsleistung der Jungs".

Dabei hatte der BVB alles dafür getan, die Euphorie um das nächste englische Supertalent und sein Kollektiv brillanter Jungstars nicht sofort ausarten zu lassen. "Er ist erst 17", sagte Trainer Lucien Favre, der Bellingham nach bärenstarken 45 Pokal-Minuten beim 5:0 (3:0) beim MSV Duisburg ausgewechselt hatte. Der Verein wiegelte auch ab: Bellingham, war die Auskunft, mache ja "noch gar keine Medienarbeit".

Die eine Halbzeit des 26-Millionen-Euro-Zugangs von Birmingham City reichte allerdings, um Fans der Borussen in Verzückung zu versetzen. Bellingham präsentierte sich neben Axel Witsel vor der Dreierkette wie ein Ballmagnet, er zog das Spiel mit auf, technisch überragend und taktisch reif. Er warf sich krachend in Zweikämpfe, gestählt aus einer langen, knochenharten Saison in der englischen 2. Liga - und er glänzte gleich als Torschütze.

Bellingham-Debüt schlägt Wellen bis nach England

Sein Debüt schlug Wellen bis nach England. "Schaut jetzt bloß weg, Manchester United!", kommentierte der Mirror am Dienstag: Der Rekordmeister habe sich nicht nur das möglicherweise größte Fußballtalent des Landes sträflicherweise entgehen lassen, sondern auch noch Jadon Sancho, der ja auch erst 20 ist und ebenfalls traf. Der BVB hat das Buhlen Uniteds um einen Sommertransfer trotz vieler potenzieller Millionen immer wieder abgeblockt.

Zur Schlagzeile passte, dass Bellingham auch ein Foto postete, auf dem er Sancho umarmt. "History!", schrieb er dazu, neben einer englischen Fahne. Es könnte sich ein Traumduo entwickeln, wenn auch höchstwahrscheinlich nur für eine Saison.

Borussia Dortmund beim MSV Duisburg im DFB-Pokal: Die Noten und Einzelkritiken des BVB © imago images / Nordphoto 1/17 Borussia Dortmund hat sich beim 5:0-Sieg über den MSV Duisburg in der ersten Pokalrunde gut gerüstet für den Bundesligastart gezeigt. Gegen überforderte Zebras überzeugten die großen Stars - aber auch ein 17 Jahre alter Debütant. Die Noten. © imago images / Team 2 2/17 MARWIN HITZ: Musste in der ersten halben Stunde nur die eine oder andere Rückgabe verarbeiten. Hielt gegen Karweina, bei Scepaniks Freistoß ging er auf Nummer sicher und faustete. Ein über weite Strecken ruhiger Arbeitstag. Note: 3,5. © imago images / Nordphoto 3/17 EMRE CAN: Wieder in der Dreierkette aufgeboten, defensiv selten gefordert. Ließ sich bei Engins Chance in Halbzeit eins ausdribbeln. Nach vorn mit ein paar guten Aktionen, prüfte Weinkauf einmal per Freistoß. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 4/17 MATS HUMMELS: Vom Duisburger Pressing unbeeindruckt. Hummels hatte defensiv null Probleme, verteilte die Bälle, streute auch mal den langen Schlag ein - und versuchte es kurz vor Schluss sogar von der Mittellinie. Note: 3. © imago images / Revierfoto 5/17 MANUEL AKANJI: Gewann zwei Drittel seiner Zweikämpfe, brachte dazu unglaubliche 97 Prozent seiner Pässe an den Mann. Ein ruhiger Abend für den Schweizer. Note: 3. © imago images / Chai v.d. Laage 6/17 THOMAS MEUNIER: Auf dem rechten Flügel in Halbzeit eins mit ein paar gefährlichen Vorstößen, dazu aufmerksam in der Defensive und in den Zweikämpfen. Note: 3. © imago images / Revierfoto 7/17 AXEL WITSEL: Hatte wie üblich die meisten Ballaktionen und gegen diesen Gegner auch nach vorn Platz. Holte mit seiner Flanke den Handelfmeter zum 1:0 heraus. Versuchte es später selbst aus dem Dribbling - knapp vorbei. Note: 2,5. © imago images / Uwe Kraft 8/17 JUDE BELLINGHAM: Tolles Debüt des 17-Jährigen, der im Mittelfeld wie selbstverständlich mal die Bälle verteilte und mal die Grätsche auspackte. Schaltete sich auch mehrfach offensiv mit ein, erzielte mit etwas Glück sein erstes Pflichtspieltor. Note: 2. © imago images / Chai v.d. Laage 9/17 THORGAN HAZARD: Hatte auf seiner linken Seite sehr viel Platz und marschierte dementsprechend oft nach vorn. Ganz feiner Hackenassist vor Bellinghams Treffer, zwirbelte zudem den Freistoß zum 3:0 ins Kreuzeck. Note: 2. © imago images / Chai v.d. Laage 10/17 GIOVANNI REYNA: Hinter den Spitzen gut aufgelegt, leitete das 2:0 mit schönem Dribbling ein. Sein Freistoßtreffer war dagegen so nicht gewollt - aber an diesem Abend klappte eben fast alles. Note: 2,5. © imago images / Nordphoto 11/17 JADON SANCHO: Auf seiner ungewohnten Position als zweiter Stürmer nicht so auffällig wie sonst, dennoch stimmte am Ende das Ergebnis: Verwandelte den Elfmeter sicher, legte Reus den Treffer auf. Note: 2,5. © imago images / Moritz Müller 12/17 ERLING HAALAND: Hing im Spiel die meiste Zeit in der Luft. Kaum zu glauben: Haaland gab keinen einzigen Schuss aufs Tor ab, schlug bei seinem Versuch in Minute zwölf ein Luftloch. Holte aber die Rote Karte und den Freistoß zum 3:0 heraus. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 13/17 THOMAS DELANEY (ab 45.): Als er kam, konnte der MSV in Unterzahl bereits keine Gegenwehr mehr leisten. Spielte die Partie im Mittelfeld gewohnt unaufgeregt zu Ende. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 14/17 MARCO REUS (ab 57.): Musste selbst schmunzeln, als er nur Sekunden nach seiner Einwechslung von Sancho in Szene gesetzt wurde und mit seiner ersten Aktion auf 5:0 stellte. Ein weiterer Schritt zurück für den Kapitän. Note: 2,5. © imago images 15/17 JULIAN BRANDT (ab 57.): Tat sein Mögliches, um das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben. Seine beiden Torschüsse wurden von Weinkauf jedoch jeweils entschärft. Note: 3,5. © imago images / Nordphoto 16/17 LUKASZ PISZCZEK (ab 57.): Kam für Meunier ins Spiel, eigentlich gab es da schon nichts mehr zu tun. Gewann alle seine vier Zweikämpfe. Note: 3,5. © imago images / Team 2 17/17 REINIER (ab 64.): Gab wie Bellingham sein Pflichtspieldebüt, hatte aber keine großen Szenen mehr. Note: 3,5.

Favre versucht, seine Begeisterung zu verbergen

Favre musste für seine Verhältnisse fast an sich halten, um seine Begeisterung zu verbergen. "Wir kennen ihn seit Wochen", sagte der Schweizer lachend, "er hat schon in mehreren Spielen gut gespielt und im Training." Er schwärmte von Bellinghams "Beschleunigung, und er kann auch defensiv sehr gut sein". Das wird er wahrscheinlich auch am Samstag (18.30 Uhr) zum Ligastart gegen Borussia Mönchengladbach zeigen dürfen.

Bis dahin wird Bellingham auch weiterhin mit seiner Mutter, die mit nach Dortmund kam, Deutsch lernen. Für einfache Zurufe wie "Auf geht's", das war in der fast leeren MSV-Arena gut zu hören, reicht es jedenfalls schon.