Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Hoffenheim - FC Bayern heute live ?

Am heutigen Sonntagnachmittag empfängt die TSG Hoffenheim den Rekordmeister FC Bayern München. Wir verraten Euch, wer das Spiel im TV und Livestream übertragt.

TSG Hoffenheim - FC Bayern: Alle Infos zu den Teams

Der frisch gebackene Quadruple-Sieger FC Bayern München muss heute gegen die TSG aus Hoffenheim ran. Auf Seiten der Kraichgauer kommt es zu einem spannenden Wiedersehen. Der Trainer der TSG ist Sebastian Hoeneß, der im vergangenen Jahr noch die zweite Garde der Bayern coachte.

Außerdem kommen die Hoffenheimer mit mächtig Rückenwind in das Topspiel. Dank eines glänzend aufgelegten Andrej Kramaric, dem alle drei Treffer gelangen, setzten sich die Blau-Weißen zum Auftakt knapp, aber nicht unverdient mit 3:2 in Köln durch. Die Münchner jagen derzeit von Rekord zu Rekord, doch gegen Sevilla war auch der FCB bis zum Äußersten gefordert.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hatte in der regulären Spielzeit mehrfach die Führung verpasst, hätte mit etwas mehr Pech aber auch als Verlierer das Spielfeld verlassen können. Letztlich war es der eigentlich schon aussortierte Javi Martinez, der den Champions League-Sieger zum zweiten Supercup-Gewinn nach 2013 köpfte.

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim - FC Bayern heute live? Hier könnt Ihr das Spiel sehen!

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an den 15.30-Uhr-Spielen der Bundesliga gesichert. Die Berichterstattung beginnt bereits um 14.30 Uhr. Kommentator der Partie ist Wolf Fuss.

Als Sky-Kunde könnt Ihr die Partie auch im Livestream via Sky Go verfolgen. Ohne Sky-Abo habt Ihr die Möglichkeit, einen Monatspass via Sky Ticket zu erwerben.

Könnt Ihr nicht live zuschauen, stellt Euch DAZN bereits 40 Minuten nach Spielende die Höhepunkte zur Begegnung bereit. Der Streamingdienst überträgt zahlreiche Bundesligaspiele live, gleiches gilt für die Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A und vieles mehr.

Für Fans anderer Sportarten ist natürlich auch was geboten, hier gibt es Action aus UFC, NFL, NHL, NBA, MotoGP. Hier gehts zum kostenlosen Probemonat!

TSG Hoffenheim - FC Bayern heute im Liveticker verfolgen

Allen Fans, die das Spiel nicht an einem Bildschirm verfolgen können, sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Los geht's um 15.30 Uhr live aus Sinsheim.

Hier geht es zum Liveticker Hoffenheim vs. Bayern.

Der FC Bayern München gewinnt den UEFA Supercup: Die Pressestimmen © imago images / ActionPictures 1/11 Der FC Bayern München hat dank eines 2:1 n.V. gegen den FC Sevilla zum zweiten Mal den UEFA Supercup gewonnen. Wie reagiert die internationale Presse? © imago images / ActionPictures 2/11 Marca: "Sevilla hielt stand gegen den Menschenfresser Europas. Wir ziehen den Hut. Sevilla fällt mit dem Stolz eines Meisters. En-Nesyri wird von ihm träumen - der beste Torwart der Welt ist zurück: Herr Manuel Neuer!" © imago images / ActionPictures 3/11 AS: "Helden ohne Cup. Großer FC Sevilla! Javi Martinez ist Mr. Supercup, En-Nesyri schenkt Bayern das Leben. Sevilla kämpfte bis zum Umfallen gegen eine Fußballmaschine namens Bayern München." © imago images / Sven Simon 4/11 Sport: "Javi Martinez tötet ein großes Sevilla. En-Nesyri ist der tragische Held. Sevilla starb stehend. Javi Martinez wird zum Matchwinner." © imago images / ActionPictures 5/11 Mundo Deportivo: "Sevillas Traum ging leider nicht in Erfüllung. Bayern ist weiterhin die Mannschaft des Jahres 2020, das wohl beste Team der Welt momentan." © imago images / ActionPictures 6/11 Estadio Deportivo: "Sevilla kämpfte bis zum letzten Tropfen Blut und bis zur letzten Tausendstelsekunde. Bayern ist den sechs Titeln ein Stück näher gekommen." © imago images / ActionPictures 7/11 El Mundo: "Javi Martinez bricht Sevillas Widerstand und macht Bayern zum Champion! Sevilla lieferte eine Vorstellung der Superlative ab, die aber gegen diesen überwältigenden FC Bayern nicht reichte." © imago images / ActionPictures 8/11 Gazzetta dello Sport: "Am Schluss gewinnen immer die Bayern. Sie haben sich jedoch gegen Sevilla ordentlich anstrengen müssen." © imago images / ActionPictures 9/11 Corriere dello Sport: "Flicks Trophäensammlung dehnt sich immer mehr aus. Die Bayern sind eine goldene Mannschaft, die sich keine Grenzen setzt." © imago images / ActionPictures 10/11 Tuttosport: "Die Bayern bestätigen sich wieder einmal als unbesiegbare Erfolgsmaschine unter der Leitung Kimmichs, der so wendig ist, dass er wahrscheinlich auch als Torhüter entscheidend wäre. Seine Leistung ist großartig." © imago images / ActionPictures 11/11 Il Messaggero: "Bayern weiterhin auf Höhenflug. Nach einem schwierigen Start finden die Bayern wieder ihr Tempo und Vertrauen - und versenken die zähen Spanier."

TSG Hoffenheim gegen FC Bayern: Die vergangenen Duelle

Zuletzt trafen beide Mannschaften Ende Februar aufeinander. Beim 6:0 in Sinsheim sorgten die Bayern-Fans mit Schmähgesängen gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp für eine Spielunterbrechung.