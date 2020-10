Bundesliga: SV Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstagnachmittag steigt die Begegnung zwischen Werder Bremen und Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Werder Bremen gewann am vergangenen Spieltag mit 3:1 auf Schalke. Alle drei Tore für die Grün-Weißen erzielte Stürmer Niklas Füllkrug. Arminia Bielefeld holte ebenfalls den ersten Sieg der neuen Saison. Gegen den 1. FC Köln gewann der Aufsteiger mit 1:0 durch einen Torwartfehler von Timo Horn.

SV Werder Bremen vs. Arminia Bielefeld: Spielort und Anpfiff

Werder Bremen empfängt Arminia Bielfeld am heutigen Samstag (3. Oktober). Die Partie am Tag der deutschen Einheit wird um 15.30 Uhr im Weserstadion in Bremen angepfiffen.

Sollte der maßgebliche Inzidenzwert der Stadt Bremen über 35,0 liegen, dürfen keine Fans in die Arena. Sonst sind 10.400 Zuschauer zugelassen, um den SVW anzufeuern.

"Die Tendenz geht dahin, dass wir mit Fans spielen. Natürlich sind wir vom allgemeinen Infektionsgeschehen abhängig, aber die Rückmeldungen, die wir in den letzten Tagen bekommen haben, gehen in die Richtung, dass ein Spiel mit Zuschauern möglich sein wird", sagte Geschäftsführer Frank Baumann unter der Woche.

Werder Bremen - Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Werder Bremen und Arminia Bielefeld könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Der Bezahlsender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga und hat somit auch diese Partie live im Programm - sowohl einzeln als auch in der Konferenz mit den vier Parallelspielen.

Darüber hinaus stellt Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo zur Verfügung. Alternativ könnt Ihr Euch mit dem SkyTicket das Sportpaket für einen Monat sichern.

Wer kein Abonnement beim Pay-TV-Sender bevorzugt, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst hat die Highlights aller Spiele aus dem deutschen Oberhaus bereits 40 Minuten nach Abpfiff im Programm. Außerdem zeigt DAZN neben Live-Berichterstattungen der Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A und LaLiga auch 40 Partien der Bundesliga live.

Das Monatsabo kostet lediglich 11,99 Euro, 119,99 Euro zahlt Ihr jährlich. Vorher könnt Ihr das Programm des "Netflix des Sports" mit dem kostenlosen Probemonat testen.

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld heute im Liveticker

Bei SPOX gibt es auch in dieser Saison zu allen Spielen der Bundesliga Liveticker. Somit bietet SPOX auch eine Berichterstattung der Partie zwischen Werder Bremen und Arminia Bielfeld in Textform an. Hier geht's zum Liveticker.

© imago images / Nordphoto

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag